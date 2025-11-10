Rue Valley im Test: Das fesselnde Rollenspiel versagt ausgerechnet in einer Hinsicht

“Michael, welches Genre magst du am liebsten?” Zeitschleifen! “Aber das ist doch kein Genre.” Selbstverständlich! Zugleich ist es ein ziemlich ironisches Genre: Auch wenn es sich permanent wiederholt, wird es dabei nie langweilig. In einer Zeitschleife gefangen zu sein, birgt so viele Möglichkeiten, aber natürlich auch eine bockschwere Herausforderung: wieder aus ihr auszubrechen. Daher wunderte es mich auch nicht, dass ich sofort Feuer und Flamme war, als ich zum ersten Mal von Rue Valley hörte, dem ersten Spiel von Entwickler Emotion Spark Studio.

Aber das ist längst nicht alles: In der Visual Novel treffen außerdem Therapie, Mystery und Goofy-Humor aufeinander. “Michael, willst du uns etwa erzählen, dass wir hier ein noch besseres Disco Elysium bekommen?” – Nein. Rue Valley ist ein bisweilen unterhaltsamer Trip zwischen den Zeiten, aber für ein lebensveränderndes Spiel fehlt etwas Entscheidendes, wie der Test zeigt.

Rue Valley: 47 Minuten Weltherrschaft

Rue Valley: Es ist 20 Uhr abends, der Wecker klingelt. Es ist nicht euer eigener, sondern der eures Therapeuten, der eine unkonventionelle Methode verfolgt: Er hält seine Sitzungen in einem Motelzimmer ab. Mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo. Weit weg von den Problemen und Konflikten seiner Patient*innen.

Doch die Hauptfigur, die aus dem Dämmerschlaf erwacht, hält das alles für einen schlechten Scherz: Für ihn ist das alles Zeitverschwendung. 47 Minuten später ist Zeit sein kleinstes Problem. Dann explodiert die Welt und alles wird zurückgesetzt. Er erwacht wieder im Therapiezimmer und der Therapeut fragt, ob alles in Ordnung sei. Keine Ahnung, frag mich in 47 Minuten noch mal.

Die Zeitschleife in Rue Valley reicht von der Therapiesitzung bis zum Weltuntergang. Das sind 48 Minuten Ingame-Zeit, die ihr für eure Aktivitäten nutzen könnt. Einer Spur nachgehen oder im Bett liegen. Credit: Emotion Spark Studio / Owlcat Studios / 4P Screenshot

Fortan ist diese Zahl eure Währung, euer Werkzeug und eure Waffe. Sobald ihr das Therapiezimmer verlassen habt, könnt ihr tun, was ihr wollt. Bis die Erde erneut untergeht. Quatscht mit allen Personen. Besucht alle Orte. Erkundet alle Geheimnisse. Findet heraus, worum es geht.

Schau mir in den Kopf

Doch die Zeitschleife ist nur eines eurer Probleme, die Psyche ist das andere. Der Dreh- und Angelpunkt, das System, das entscheidet, ob ihr bei euren Handlungen Erfolg habt oder scheitert, ist eure Persönlichkeit. Im Gegensatz zu jedem anderen Rollenspiel geht es in Rue Valley nicht um Stärke oder Agilität, sondern um psychische Fähigkeiten: Intelligenz, Charisma und Emotionen. Jede Charakterkonstellation hat andere Vor- und Nachteile.

Wer zu entschlossen ist, wird schnell paranoid.

Wer zu extrovertiert ist, wird plötzlich arrogant.

Wer zu sensibel ist, gibt sich für alles die Schuld.

Allerdings: In Rue Valley trefft ihr vermutlich auf die schwierigste Person, die jemals in einer Zeitschleife gefangen war. Denn er muss erst einmal überzeugt werden, aus der Zeitschleife auszubrechen. Dafür braucht es Motivation und Inspiration.

Hat die Hauptfigur gerade einen Durchhänger, will er die 47 Minuten nur damit verbringen, im Bett zu liegen. Da kommt das Katzenposter in der Tankstelle gerade recht, um verborgene Energien zu wecken. Sammelt diese Ressource fleißig, denn jede Quest verschlingt sie wie Tic Tacs.