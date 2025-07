Shadow Labyrinth im Test: Pac-Man als mysteriöses Metroidvania – Kann das funktionieren?

Ist das etwa Pac-Man? Den gibt es immer noch? Ja, tatsächlich – auch 45 Jahre nachdem der gelbe Kugelkopf die Arcade-Hallen aufgemischt hat, treibt er sich in der Weltgeschichte herum. Videospiel-Urgesteine jubilieren mit vor Nostalgie leuchtenden Augen, während die jüngsten Gaming-Generationen wahrscheinlich noch nie ein Pac-Man-Spiel auch nur mit der Kneifzange angefasst haben. Das könnte sich mit Shadow Labyrinth ändern, denn so ein Pac-Man-Spiel gab es wahrlich noch nie. Was euch erwartet, klären wir in unserem Test.

Shadow Labyrinth: Dark Pac-Man rises

Die Geschichte rund um die Ankündigung von Shadow Labyrinth war ebenso kurios wie clever. Im Dezember letzten Jahres erschien auf der Streaming-Plattform Amazon Prime eine Kurzfilm-Anthologie namens Secret Level – 15 animierte Episoden über Videospiele, von Armored Core über The Outer Worlds bis Mega Man. Auch Pac-Man bekam eine Folge spendiert – und präsentierte sich als mysteriöse und manipulative Entität mit unstillbarem Hunger und einem dunklen Geheimnis. Nur wenige Tage später wurde während der Game Awards ein Spiel mit Look und Prämisse von genau dieser Secret Level-Folge angekündigt. Shadow Labyrinth war geboren – kluger Schachzug.

Puck fährt in den Schwertkämpfer Nummer 8, um sich in seine düstere Form zu verwandeln, die alles verschlingt – was durchaus zu eurem Vorteil ist. Credit: Bandai Namco Entertainment (Screenshot | 4P)

Dabei taucht der Name Pac-Man im Titel gar nicht auf und auch im Spiel selber spielt er per se keine Rolle, von ein paar kryptischen Dateibezeichnungen, auf die ihr stoßt, mal abgesehen. Allerdings ist die gelbe Kugel – die sich offiziell als Puck bezeichnet (Puck-Man ist der japanische Name des Arcade-Titels von 1980) – auch nicht die alleinige Hauptfigur.

Ihr steuert vielmehr einen namen-, sprach- und gesichtslosen Schwertkämpfer, der Einfachheit halber Nummer 8 benannt. Dieser wird zu Anfang von Puck erweckt, nachdem scheinbar die vorherigen sieben Versuche erfolglos waren. Was sich hinter dieser kryptischen Aussage verbirgt, bleibt vorerst ein Geheimnis. (Das Schicksal von Nummer 7 wird jedoch durch die oben genannte Secret Level-Folge beleuchtet.) Fakt ist, dass Puck etwas sucht – und er braucht eure Hilfe.

Im Mech auf Metroidvania-Mission

Shadow Labyrinth ist ein Metroidvania; ihr streift also durch weit verzweigte Labyrinthe, die sich absichtlich an einigen Stellen ähnlich sehen, euch in die Irre führen und vor Hindernisse stellen, bei denen findige Spieler*innen wissen: „Aha, hier muss ich nochmal herkommen, wenn ich den Doppelsprung beherrsche.“ Dazu kommen ein paar mehr oder weniger verzwickte Sprungpassagen, versteckte Geheimgänge und Abkürzungen sowie Begegnungen mit Gegnern und Getier – und natürlich Backtracking.

Genre-Fans wissen: Es gibt stets neue Fähigkeiten zu erlernen und zu verbessern, die die Welt nach und nach zugänglicher machen. Credit: Bandai Namco Entertainment (Screenshot | 4P)

Dabei steht euch zu Anfang eine Dreifach-Attacke mit dem Schwert sowie ein Betäubungsschlag zur Verfügung; der Energiebalken und der Heiltränke-Slot sind noch überschaubar, können aber durch regelmäßig in der Welt verteilte und nicht immer sofort zugängliche Upgrades erweitert werden. Zudem sammelt ihr von besiegten Monstern goldene Steine namens Ora auf, die ihr an Speicherstationen gegen stärkere Angriffskräfte oder eine Erweiterung der ESP-Leiste (die ihr für Ausweichmanöver und Spezialangriffe verbraucht) eintauscht.

Und das ist auch bitter nötig, denn die Endgegner der jeweiligen Regionen sowie die optionalen Zwischenbosse sind harte Brocken. Hier ist es wichtig, Angriffsmuster zumindest zu erkennen und in den richtigen Momenten auszuweichen, zur richtigen Zeit zuzuschlagen und neben der Lebensenergie auch den Betäubungsbalken des Gegners im Auge zu behalten. Ist dieser gefüllt, ist das Monster kurzzeitig ausgeknockt und ihr könnt es ohne Behinderung mit euren stärksten Attacken malträtieren.

Dank des GAIA-Mech erleidet ihr keinen Schaden und könnt ordentlich austeilen – allerdings nur für kurze Zeit. Credit: Bandai Namco Entertainment (Screenshot | 4P)

Zum Glück steht euch schon relativ früh im Spiel eine weitere offensive Option zur Verfügung: Ihr könnt euch in einen überlebensgroßen Mech namens GAIA transformieren, der mit stählernen Klauen um sich schlägt und gegen jeglichen Schaden immun ist. Natürlich ist auch diese Verwandlung nur begrenzt – im Kampf mit riesigen Cyborg-Wölfen oder gigantischen Lava-Spinnen aber ein fast unverzichtbares Ass im Ärmel. Doch halt – wo kommt hier denn eigentlich endlich mal Pac-Man… ähh, Puck ins Spiel?