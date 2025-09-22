Silent Hill f im Test: Das mutigste Horrorspiel seit langem

Beim Release vom ersten Silent Hill zählte ich putzige drei Jahre und war infolgedessen erst alt genug, in die Reihe einzutauchen, als ihre Blütezeit schon längst wieder vorbei war. Und da Konami offenbar kein Interesse daran hat, die Horror-Klassiker auf moderne Plattformen zu hieven, war mein einziger Bezugspunkt vor Silent Hill f das Remake vom ikonischen zweiten Teil.

Macht aber nichts, denn Erfahrungen mit dem Genre habe ich in den letzten Jahren einige gemacht und begrüße das Comeback des Franchise daher mit offenen Armen. Bei der Ankündigungsoffensive vor knapp drei Jahren war es neben Townfall vor allem Silent Hill f, das mich mit seiner Prämisse und seinem verstörenden Trailer abholen konnte. Nun ist der auf eigenen Beinen stehende Ableger endlich da und ich verrate im Test, ob der Ausflug in das Japan der 1960er so schaurig geworden ist, wie er verspricht.

Silent Hill f: Horror ist politisch

Ebisugaoka lautet der Name des abgelegenen Dörfchens, in dem Hinako Shimizu, die Protagonistin von Silent Hill f, ihr tristes Dasein fristet. Während ihre ältere Schwester Junko es geschafft hat, durch eine Heirat dem Elternhaus zu entfliehen, leidet Hinako noch immer unter ihrem tyrannischen Vater, der tagein, tagaus zur Flasche greift – erst zum Trinken, dann zum Werfen. Die passive Mutter, die sich aus Angst ihrem Ehemann unterwirft, ist keine große Hilfe für Hinako und häusliche Gewalt an der Tagesordnung.

Die Warnung zu Beginn von Silent Hill f ist kein Witz: Einige Szenen und Thematiken in dem Spiel haben es wirklich in sich und ihr solltet euch darüber bewusst sein, worauf ihr euch hier einlasst. Credit: Konami Digital Entertainment / 4P Screenshot

Die Shimizus sind nicht die einzige kaputte Familie, wie nach einem Rundgang durch das Dorf schnell klar wird. Hier ist das Patriarchat tief verwurzelt, die Gewalt hat System und fast alle haben die traditionell propagierten Geschlechterrollen verinnerlicht. „Eine Frau ist erst vollständig, wenn sie geliebt wird“ heißt es in einer herumliegenden Zeitschrift, „Zurück Mädels! Das erfordert einen ECHTEN Showa-Mann!“ in einer anderen. Hobbys sind nach Geschlecht unterteilt, Beziehungsdynamiken und Freundschaften natürlich auch.

Die Ehe ist der größte Traum einer jeden Frau, gefolgt von Haushalt und Kinderkriegen, das wird den Mädchen von Eibsugaoka früh eingebläut. Nur Hinako geht all das gehörig gegen den Strich. Als Kind hat sie mit dem Jungen Shu Weltraumkrieg gespielt und wurde dafür von anderen Mädchen verspottet und ausgeschlossen.

In ihrem Tagebuch schreibt Hinako, was sie von ihren Freund*innen und Familienmitgliedern hält. Dabei werden die Beziehungsdynamiken über Dialoge und Szenen hinaus definiert. Credit: Konami Digital Entertainment / 4P Screenshot

Ihrem Vater bietet sie die Stirn, verteidigt ihre Mutter – und wird dafür angebrüllt, warum sie sich nicht mehr wie ihre gehorsame Schwester verhält. Gedanken zu diesen Ungerechtigkeiten hält sie in ihrem überaus schicken Tagebuch fest, das ich per Knopfdruck aufrufen kann. Doch als Hinako nach einem weiteren Streit fluchtartig das Haus verlässt, breitet sich ein dichter Nebel im Dorf aus, in dem noch ganz andere Schrecken lauern.

Zwei Seiten derselben Medaille

Das Setting und die patriarchalen Strukturen sind integraler Bestandteil von Silent Hill f und der Grundpfeiler für Hinakos Geschichte. Als Teenagerin, die sich gegen ihre Eltern und die Erwartungen der Gesellschaft auflehnt, trifft sie auf konstanten Widerstand, der sich im Spiel gleich auf mehreren Ebenen materialisiert.

NeoBards ist es gelungen, Frauenfeindlichkeit, -unterdrückung und Horror clever miteinander zu verweben, den mitunter grausamen Alltag eines japanischen Dorfes in den 1960er-Jahren zu porträtieren und mir gleichzeitig mithilfe von fleischigen Schaufensterpuppen und gesichtslosen Monstern eine Gänsehaut auf die Arme zu zaubern. Mutig, ein derartig heikles Thema mit dem immer noch häufig als „billig“ verpönten Genre des Horrors zu mischen, auch, wenn Fans es natürlich besser wissen.

Die Unterdrückung von Frauen wird im Spiel auf viele Arten dargestellt, hier beispielsweise, indem man die Gesichter auf Wandmalereien entfernt hat. Identitäten von bedeutenden weiblichen Personen wurden in der Geschichte schließlich oft unter den Teppich gekehrt, der Begriff „unsichtbare Frauen“ kommt nicht von ungefähr. Credit: Konami Digital Entertainment / 4P Screenshot

Manchmal mehr, manchmal weniger subtil, immer mit verschiedenen Symbolbildern, aber nie mit dem Holzhammer serviert das Spiel die Suche einer jungen Frau nach sich selbst und einem Ausweg aus diesem restriktiven System. In der Realität navigiert Hinako dabei durch das nebelige, von Monstern heimgesuchte Dorf. In einer Traumwelt, in der sie immer wieder nach Ohnmachtsanfällen landet, wird sie derweil von einem mysteriösen Mann mit Fuchsmaske von einem schmerzhaften Ritual zum nächsten geleitet.

Beide Stränge hatten mich gleichermaßen an der Angel: Während ich mit Hinako durch dieses Labyrinth des Grauens stolpere, wollte ich nach jeder Sequenz wissen, wie es weitergeht und war um das Schicksal der widerspenstigen Protagonistin besorgt. Gleichzeitig hielten mich mögliche Interpretationen bei der Stange: „Wie passt die aktuelle Szene in das Gesamtbild?“ war eine Frage, die ich mir beim Spielen immer wieder gestellt habe und auf die Silent Hill f im finalen Drittel immer mehr Antworten liefert – ein wenig Gedankenspielerei vorausgesetzt.