Story of Seasons: Grand Bazaar im Test – Endlich wieder eine vernünftige Farming-Sim

Hinter dem Namen Story of Seasons verbergen sich die Nachfahren von keinem anderen als dem Urvater der Cozy Games: Harvest Moon. Nachdem Natsume und Marvelous ihre Zusammenarbeit aufgelöst hatten, brauchte Marvelous aus markenrechtlichen Gründen für künftige Spiele der Reihe einen neuen Titel und ist bei Story of Seasons hängen geblieben.

So viel zu der Erklärung, warum ihr neuestes Projekt, ein Remake von Harvest Moon: Der Großbasar, seine Hauptbezeichnung wechseln musste und Story of Seasons: Grand Bazaar heißt. Trotz dieser oberflächlichen Anpassung steckt in seinem Inneren der Kern der Games, die Stardew Valley, dem beliebtesten Vertreter des Genres, als Vorlage gedient haben.

Es sind also große Fußstapfen, welche die Neuauflage füllen muss, zudem moderne Konkurrenz, mit der sich das Original seinerzeit noch nicht messen musste, an jeder Ecke lauert. Kann das überhaupt gut gehen? Das hab ich mir angeschaut und mein Ergebnis verrate ich euch im Test.

Story of Seasons: Grand Bazaar – Ein herzliches Willkommen

Vorne weg einmal eine kurze Einordnung zu meinen Vorkenntnissen in der Welt von Story of Seasons beziehungsweise der vorangegangenen Ära. Das originale Der Großbasar für den Nintendo DS habe ich persönlich nicht gespielt, daher kann ich keine direkten Vergleich aus eigener Erfahrung zwischen der ersten Veröffentlichung und der nun frisch gebackenen Überarbeitung liefern.

Aber Story of Seasons: Grand Bazaar ist auch bei weitem nicht mein erstes Cozy Game mit Farming-Fokus, denn begonnen habe ich bei Harvest Moon: Friends of Mineral Town, wozu ich auch das Story of Seasons-Remake kenne. Ebenso habe ich in Rune Factory 4 einige Stunden versenkt, zuletzt auch im Spin-Off Guardians of Azuma.

Mir ist also nicht unbekannt, was ein vorzeigbarer Vertreter des Genres richtig machen muss, um den Nagel der entspannenden Bauernhofarbeit auf den Kopf zu treffen. Und gleiches gilt natürlich auch für die Entwickler*innen bei Marvelous, wie sie mir schon ziemlich schnell nach Start von Grand Bazaar beweisen können.

Meinen Charakter kann ich in Story of Seasons: Grand Bazaar selbst erstellen. Die Optionen sind überschaubar, aber alle gut gewählt. Credit: Marvelous

Es gibt nämlich kein ellenlanges Intro mit zehn verschiedenen Zwischenstopps, in dem ich mit allen möglichen Charakteren hohle Höflichkeiten austausche und an mein neues Leben auf der Farm herangeführt werde, als wäre ich ein Alien, das gerade erst lernen muss, was eine Gießkanne überhaupt sein soll.

Stattdessen muss ich erstmal nur den Bürgermeister kennenlernen, einen hochenergetischen Typ der Marke Macher, der mich aufopferungsvoll in die Basics einführt, ohne dabei in Belanglosigkeiten abzudriften. Gleichzeitig verkörpert er aber auch kein lebloses Tutorial, sondern strotzt ab der ersten Sekunde nur vor Persönlichkeit.