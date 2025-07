Tales of the Shire im Test: Dieses Herr Der Ringe-Spiel hat weder Hand noch Fuß

Hinweis: Dies ist eine vorläufige Version unserer Tests von Tales of the Shire, da uns die Kopie des Spiels erst recht spät erreicht hat. In Kürze werdet ihr hier die fertige Version mit Wertung vorfinden.

Wenn ein Franchise groß genug wird, wächst oder wuchert es gar in alle Richtungen. Bei der popkulturellen Bedeutsamkeit von Der Herr der Ringe ist es kaum verwunderlich, dass daraus aus den Büchern beziehungsweise den bekannteren Filmen noch einige weitere Medien sprießen. Jedoch nicht immer mit Erfolgsgarantie, wie uns besonders in der Videospielbranche schmerzlich bewusst ist.

Das hält die Lizenzgeber*innen aber nicht davon ab, weitere Projekte in dieser Kategorie zu befürworten, immerhin ist das nächste Game schon erschienen. Mit Tales of the Shire schlägt man nun eine andere Richtung ein, als die, in der sich die IP normalerweise bewegt. Statt epischem Fantasy-Feeling mit ernstem Unterton heißt es hier: Gemütliches Hobbit-Leben voller Entspannungsmomente. Ein Cozy Game also, das den großen Hype um das Genre schonmal zeitlich verfehlt hat. Kann es sich jetzt noch als vollmundiger Schmaus von dem verklumpten Einheitsbrei der Cozy-Flut abheben?

Tales of the Shire: Ein alter Bekannter zum Einstieg

Zwar ist Tales of the Shire, wie sein Beiname „Ein Der Herr Der Ringe-Spiel“ verrät, eng mit dem berühmten Fantasy-Kosmos verwoben, doch untypischerweise steht hier keine schicksalshafte Heldenreise im Vordergrund. Im Gegenteil, beim Spielen soll man sich eher an eine Heimkehr erinnert fühlen, den unerzählten Teil nach dem großen Abenteuer, wie ihn schon Bilbo nach den Ereignissen aus Der Hobbit erlebt haben muss.

Meine Rolle ist dabei die des Auenland-Bewohners Garo Diggel, wie ich ihn selbst getauft habe. Er reist von Bree, genauer gesagt der Gaststätte zum Tänzelnden Pony, bis in das beschauliche Örtchen Wasserau, um sich dort in einer leerstehenden Hobbithöhle niederzulassen. Während er auf diesem Weg eine kleine Verschnaufpause mit geschlossenen Augen einlegt, wird er von einem mysteriösen Fremden geweckt. Dieser entpuppt sich, wie sich anhand seiner Aufmachung leicht erkennen lässt, als Gandalf. Auf seinem Karren bringt er mich direkt bis an mein Ziel, verschwindet dann aber auch prompt wieder nach einem obligatorischen Filmzitat.

Haben Hobbits ein Einwohnermeldeamt?

Ab dann bin ich auf mich allein gestellt. Zumindest wirkt es so für wenige Sekunden, bis mich Postbote Orlo vor der Tür meines neuen Hauses ohne große Umschweife in Empfang nimmt. Mir ist nicht so richtig klar, was meine Beweggründe waren, nach Wasserau zu ziehen und es interessiert auch niemanden so richtig, dabei sind Hobbits ja eigentlich sehr skeptisch gegenüber Fremden und außerdem eingeschworene Gemeinschaften.

Mein Lore-Gefühl sagt mir, dass sie eigentlich einen viel größeren Aufriss darum machen würden, dass ganz plötzlich jemand neues bei ihnen im Ort wohnen will. Aber hey, verschiedene Gemeinden können unterschiedlich ticken, auch innerhalb einer Fantasyspezies.

Vielleicht bin ich die Einzige, die sich für Hobbit-Bürokratie interessiert, aber wie ist mein Umzug überhaupt abgelaufen? Habe ich das Haus, was mir sofort übergeben wird, per Briefvertrag blind gekauft? War ich vorher zur Besichtigung da und werde deshalb sofort als neuer Besitzer erkannt?

Warum habe ich zuvor in einer Gaststätte gewohnt und warum macht das niemanden stutzig? Wo war ich davor? Ich meine, vielleicht ergeben sich die Antworten im späteren Spielverlauf, aber schon komisch zu Beginn in diese lose Hintergrundgeschichte reinzustolpern. Kein guter Start, um sich in eine Story und einen Spielcharakter einzufühlen.