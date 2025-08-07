Der Herr Der Ringe mit Hobbit-Füßen getreten – Warum Tales of The Shire der Vorlage nicht gerecht wird

Wenn ein Franchise groß genug wird, wächst oder wuchert es gar in alle Richtungen. Bei der popkulturellen Bedeutsamkeit von Der Herr der Ringe ist es kaum verwunderlich, dass aus den Büchern beziehungsweise den bekannteren Filmen noch einige weitere Medien sprießen. Jedoch nicht immer mit Erfolgsgarantie, wie uns besonders in der Videospielbranche schmerzlich bewusst ist.

Das hält die Lizenzgeber*innen aber nicht davon ab, weitere Projekte in dieser Kategorie zu befürworten, immerhin ist das nächste Game schon erschienen. Mit Tales of the Shire schlägt man nun eine andere Richtung ein, als die, in der sich die IP normalerweise bewegt.

Statt epischem Fantasy-Feeling mit ernstem Unterton heißt es hier: Gemütliches Hobbit-Leben voller Entspannungsmomente. Ein Cozy Game also, das den großen Hype um das Genre schonmal zeitlich verfehlt hat. Kann es sich jetzt noch als vollmundiger Schmaus von dem verklumpten Einheitsbrei der Cozy-Flut abheben?

Tales of the Shire: Ein alter Bekannter zum Einstieg

Zwar ist Tales of the Shire, wie sein Beiname „Ein Der Herr Der Ringe-Spiel“ verrät, eng mit dem berühmten Fantasy-Kosmos verwoben, doch untypischerweise steht hier keine schicksalshafte Heldenreise im Vordergrund. Im Gegenteil, beim Spielen soll man sich eher an eine Heimkehr erinnert fühlen, den unerzählten Teil nach dem großen Abenteuer, wie ihn schon Bilbo nach den Ereignissen aus Der Hobbit erlebt haben muss.

Schaut mal wer (kurz) auch mit dabei ist, kleiner Fanservice zum Einstieg von Tales of the Shire. Credit: Private Division / Wētā Workshop

Meine Rolle ist dabei die des Auenland-Bewohners Garo Diggel, wie ich ihn selbst getauft habe. Er reist von Bree, genauer gesagt der Gaststätte zum Tänzelnden Pony, bis in das beschauliche Örtchen Wasserau, um sich dort in einer leerstehenden Hobbithöhle niederzulassen. Während er auf diesem Weg eine kleine Verschnaufpause mit geschlossenen Augen einlegt, wird er von einem mysteriösen Fremden geweckt.

Dieser entpuppt sich, wie sich anhand seiner Aufmachung leicht erkennen lässt, als Gandalf. Auf seinem Karren bringt er mich direkt bis an mein Ziel, verschwindet dann aber auch prompt wieder nach einem obligatorischen Filmzitat.