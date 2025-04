Test: South of Midnight – Alice im wunderbaren Horrorland

Manchmal nerven mich Videospiele. Vor allem, wenn sie mit Superlativen um sich werfen. Die Story: Das Schicksal der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel! Die Spielwelt: X-Tausend Quadratkilometer! Die spielerischen Möglichkeiten: Ein gigantischer Skilltree, dutzende Nebenquests und natürlich Basenbau. Die Spielzeit: Nehmt euch lieber schon mal Urlaub für den Rest des Jahres! Gähn, geht’s auch eine Nummer weniger größenwahnsinnig?

Ja, sagt South of Midnight, ein kleines, aber feines Action-Adventure, das den Spielemonat April mit viel Atmosphäre und Magie heimsucht. Dieses Märchen hat bei den verstörendsten Gute-Nacht-Geschichten eurer Kindheit gerade noch gefehlt. Darin gerät Heldin Hazel durch einen Hurrikan in ein sumpfiges Wunderland. Sie sucht ihre verschwundene Mutter und findet dabei ihre wahre Bestimmung. Vergesst die ausgelutschte griechische oder nordische Mythologie von God of War, die Südgotik von South of Midnight liefert euch einen Trip, den ihr garantiert nicht vergessen werdet.

Monster waren auch mal Menschen wie du und ich

Hazel springt in guter alter Jump&Run-Manier durch den Sumpf, sie weiß nicht, wo er hinführt, doch sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass sie ihre Mutter wiederfindet. Dabei stößt sie auf einen verängstigten Mann, der von Geistern der Vergangenheit verfolgt wird. Um ihm zu helfen, begeben wir uns an spezielle Stellen, wo die Zeiten ineinander übergeht. Hier erfahren wir, dass er seinen vom Dorf gehassten Bruder verloren hat – Nein, denn die Spur führt weiter – ihn hinfort gejagt hat – Nein, denn die Spur endet hier noch nicht – ihn in Wahrheit zum Sterben zurückgelassen hat, um sich vom Spott der Leute zu befreien.

South of Midnight entführt euch in die südlichen Sümpfe der USA und lässt euch dort auf die Kreaturen der südgotischen Mythologie treffen. Credit: Xbox Game Studios / Compulsion Games

Doch er ist immer noch hier, nur in anderer Form, und tyrannisiert das Umland. Jetzt sind wir gefragt. Wir sind eine Weberin, unsere Aufgabe ist es, den Menschen und Dämonen gleichermaßen zu helfen. Also suchen wir die Risse, die das Böse hinterlassen hat, und flicken sie. So retten wir Stück für Stück den Sumpf und treten in einen Tümpel, der düsterer als der nächste ist. Was hat es mit dem gigantischen Krokodil auf sich? Welches Geheimnis beherbergt die Sommervilla? South of Midnight ist eine Suche nach Heilmitteln, bei der jedes Schicksal ein eigenes braucht.