Undusted: Letters from the Past im Test – verliebt, aber nicht wunschlos glücklich

Die Zeit hinterlässt ihre Zeichen, und zwar in vielerlei Hinsicht. Alternde Gesichter, modernde Holzbalken, Spiegel mit schwarzen Flecken und natürlich dicke Staubschichten sind alle Indizien einer sich ständig drehenden Uhr. In Undusted: Letters from the Past konfrontiert sich die Protagonistin mit genau diesem Phänomen und versetzt sich dabei zurück in die Geschichte ihres Aufwachsens.

Ich habe sie dabei begleitet und ihre Hand geführt, um Relikte ihrer Kindheit und Jugend von den Spuren der ins Land gezogenen Jahre zu befreien. Beim Schrubben und Polieren sind mir einige Gedanken durch den Kopf gegangen, einer davon auch: Habe ich gerade Spaß? Welche Antwort mir darauf eingefallen ist, verrate ich euch in diesem Test.

Undusted: Letters from the Past ruft zum Reinemachen auf

Laubfegen, Rasenmähen, Wände streichen und allen voran Hochdruckreinigung sind alles Tätigkeiten, die bereits in Videospielform übersetzt wurden, um dort aus dem Komfort des eigenen Bürostuhls heraus das Gefühl zufriedenstellender Arbeit mit sichtbarem Fortschritt zu erleben. Sie ist simpel zu erledigen, braucht nicht viel Gehirnpower und aktiviert trotzdem das Belohnungszentrum einer vervollständigten und damit abgehakten Aufgabe. So oder so ähnlich lässt sicher der Erfolgsfaktor hinter Spielen wir dem PowerWash Simulator erklären. In eine ähnliche Riege ordnet sich auch Undusted: Letters from the Past ein.

Aber statt mit einem Kärcher Häuserdächer zu entkrusten, passiert der Säuberungsvorgang hier in viel kleinerem Ausmaß. Nachdem die Hauptfigur Adora einen Brief von ihrer Tante erhält, in dem sie gebeten wird, deren Halskette aus dem verlassenen Elternhaus zu beschaffen, stellt sie sich die Aufgabe, den stark mit ihrer Erinnerung verwobenen Gegenständen zu altem Glanz zu verhelfen. Hierfür nimmt sie eine Handvoll Werkzeuge zu Hilfe und beginnt den Schmutz feinsäuberlich abzutragen.

Mit jedem Mauszug entferne ich mehr Schmutzpartikel, die in einzelnen Pixeln in Richtung Tisch rieseln. Credit: 5minlab Corp. / Toge Productions

Zu Beginn ist es erstmal nur die Zahnbürste, welche dafür zur Verfügung steht. Mit der Maus ziehe ich über die Oberfläche des zu putzenden Objekts und sehe, wie der Dreck nach und nach verschwindet, während ich es drehe, heranzoome oder öffne beziehungsweise betätige. Das kratzende Geräusch zusammen mit der entspannenden Musik ist wie in der Beschreibung des Titels versprochen ziemlich angenehm. Mir gefällt außerdem die dreidimensionale Optik mit pixeliger Textur, auf der sich letzte Partikel von Schmutz noch realistisch auffinden lassen.

Das ist auch wichtig, denn immerhin gibt es einen Fortschrittsbalken, den Perfektionist*innen auf 100 Prozent bringen wollen werden, auch wenn bereits bei 99 Prozent ein Abschließen möglich ist. Ein kleiner Rätselfaktor ist ebenfalls mit verbaut, denn manchmal versteckt sich übersehener Schmodder hinter einer Klappe oder einem anderen beweglichen Teil, der erst gefunden werden muss.