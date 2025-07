Wheel World im Test: Wäre es doch nur nach 5 Stunden vorbei gewesen…

Wenn der Sommer buchstäblich ins Wasser fällt, man auf bildschöne Landschaften, Sonnenschein und kühlen Fahrtwind trotzdem nicht verzichten will, hilft nur eins: Die heimische Konsole oder den PC anwerfen und Wheel World starten. Denn das Open World-Adventure verspricht pittoreske Pedalen-Perfektion.

Auf eurem Drahtesel durch Täler und Berge radeln und den Ausblick genießen, lokale Biker-Gangs herausfordern und nebenbei kurzerhand das Universum zu retten: Hier gehen Entspannung und hohe Einsätze Hand in Hand, wobei letztere eigentlich nur in den Bereich der zurückhaltenden Story fallen. Klingt nach einer runden Sache? Ist es auch, wenn da am Ende nicht eine kolossale Reifenpanne auf euch warten würde. Warum sich der Ausflug trotzdem lohnen könnte, erfahrt ihr im Test.

Wheel World: Am Anfang war das Rad

Ich will euch gar nicht lange mit der Geschichte von Wheel World aufhalten, denn die nimmt, wie bereits angedeutet, nicht besonders viel Raum im Spiel ein. In der Rolle der offenbar überaus sportlichen, jungen Frau Kat wache ich eines Tages auf einer Wiese auf und taumle wie in Trance zu einem naheliegenden, verschlossenen Tempel. Eine kurze Kraftanstrengung später stehe ich im Inneren und werde von einem schwebenden Schädel begrüßt.

Ein bisschen Exposition am Anfang als Antrieb, danach lässt euch die durchaus einfallsreiche Geschichte von Wheel World in Ruhe radeln. Credit: Messhof / Annapurna Interactive / 4P Screenshot

„Skully mein Name, uralter Dämon und damit beauftragt, die Welt am Laufen zu halten. Leider wurden die Bauteile meines legendären Fahrrads geklaut, sodass ich nun nicht mehr die regelmäßig nötige Wartung durchführen kann. Magst du mir vielleicht kurz unter die nicht vorhandenen Arme greifen? Dafür musst du nur genügend Rennen gewinnen, um deine Reputation zu steigern und anschließend die vier Übeltäter*innen herausfordern, um ihnen die gestohlenen Teile abzuluchsen.“

Ich zitiere nicht wörtlich, sondern sinngemäß, aber der Auftrag ist klar und so habe ich gleich noch einen weiteren Vorwand, die wunderschöne Welt von Wheel World zu durchradeln, abseits von „Wow, sieht das hier alles toll aus“. Praktisch auch, dass die vier Radprofis alle in verschiedenen Teilen der Welt herumlungern und ich so dazu angehalten bin, überall vorbeizuschauen. Und wie mache ich das? Richtig, auf meinem treuen Bike natürlich.

Fahrgefühl par excellence…

Also heißt es: Auf das Rad schwingen und in die Pedale treten. Bei der PlayStation 5 passiert das mithilfe des rechten Triggers, während der linke für die Bremse zuständig ist. An der Stelle auch direkt ein Lob an das haptische Feedback des DualSense-Controllers, das dafür sorgt, dass beim Fahrt aufnehmen zunächst ordentlich Widerstand herrscht, bevor bei höherem Tempo das Drücken der Taste keine Mühe mehr macht.

Geht es bergauf, müsst ihr natürlich stärker in die Pedale treten, sprich stärker den Trigger drücken. Manche Radteile ermöglichen sogar eine Gangschaltung. Credit: Messhof / Annapurna Interactive / 4P Screenshot

Eine gelungene Emulation des Fahrradfahrens, ohne gleich auf die maximale Realismus-Stufe zu pochen, wie es Jusant oder Death Stranding mit der Verteilung von Gliedmaßen auf spezifische Tasten tun. Die Kombination aus Pedalen durchdrücken und in Kurven auch mal loszulassen oder zeitgleich die Bremse heranzuziehen, um nicht mit Karacho gegen Steinmauern oder Heuhaufen zu knallen, aber auch nicht zu viel an Tempo einzubüßen, sorgt jedenfalls für ein tolles Fahrgefühl. Ähnlich gut hat sich auch das 2023 erschienene Season angefühlt, nur eben deutlich entschleunigter.

…zumindest meistens

Arcadiger wird es dann mit dem Schub, mit dem ich für kurze Zeit wie von Geisterhand schneller fahren kann. Vorher heißt es allerdings, die entsprechende Leiste aufzufüllen: Entweder, indem ich eng an Hindernissen vorbeidüse, dank Rampen in die Luft springe oder im Windschatten anderer Biker*innen bleibe. Letzteres führt allerdings gelegentlich zu Problemen, obwohl der richtige Einsatz von Treten und Bremsen durchaus präzise Manöver ermöglichen.

Kommt ihr der Konkurrenz zu nahe, kann es gerne mal zu Unfällen kommen. Den Windschatten ignorieren ist aber auch keine Option, schwierig… Credit: Messhof / Annapurna Interactive / 4P Screenshot

Beim Ausnutzen des Windschattens greift mir Wheel World manchmal mit einer unsichtbaren Hand ins Lenkrad und passt meine Ausrichtung an die anderen Fahrer*innen an. Das fühlt sich nicht nur unschön an, sondern nimmt mir auch Kontrolle weg, ähnlich wie die Schlausteuerung bei Mario Kart. Davon abgesehen schallern mich Kollisionen mit rivalisierenden Radler*innen viel zu leicht von der Strecke: Am besten fährt es sich klar an der Spitze mit viel Abstand zur Konkurrenz oder gleich ganz allein auf weiter Flur.