Winter Burrow im Test: So schön war Überlebenskampf noch nie

Für viele ist der Winter die gemütlichste Zeit des Jahres: Kuscheldecke, Kerzen, warmer Kakao. Wir Menschen haben es schon gut in unseren beheizten Wohnungen. Für Mäuse in der freien Wildbahn ist dagegen jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Trotzdem hat es das dänische Studio Pine Creek Games geschafft, mit Winter Burrow aus dieser dramatischen Prämisse ein verlockendes und optisch ansprechendes Spiel zu basteln. Aber wie spannend und motivierend ist dieser Überlebenskampf im Winterwald? Wir haben im Test mal für euch Mäuschen gespielt.

Winter Burrow: Raus aus der Stadt, rein in den Überlebenskampf

Wenn die Blätter sich mittlerweile mehrheitlich unter anstatt an den Bäumen sammeln, wir die Sneaker-Söckchen gegen Mamas gestrickte Wollsocken austauschen und die ersten Weihnachtsmärkte ihre Buden aufbauen, wissen wir spätestens, dass der Winter vor der Tür steht. Für viele Tiere beginnt damit eine harte Zeit, geprägt von Vorrat sammeln, Bau einrichten und den Gefahren der Kälte trotzen. Ungemütliche Vorzeichen also für die kleine Maus, die als Protagonist*in in Winter Burrow fungiert.

Aufgewachsen in einem geräumigen hohlen Baumstamm verlebte sie eine unbeschwerte Kindheit, bis es für die Familie in die große Mäusestadt ging. Nach dem Tod der Eltern hält die Maus nichts mehr dort und sie entschließt sich, in den alten Bau zurückzukehren. Doch dieser ist mittlerweile stark verwittert und etwas verfallen. Und wo ist eigentlich Tantchen, die euch früher so oft besucht hat?

De Pfifferlinge haben den Wintereinbruch überlebt und dienen euch jetzt als schmackhafte Essensgrundlage. Credit: Pine Creek Games / Noodlecake Studios / Screenshot | 4P

Hier beginnt euer Abenteuer, das sich spielerisch im Bereich Survival und Crafting ansiedelt – natürlich nicht so unerbittlich wie Sons of the Forest und nicht so kreativ wie Enshrouded ist, sondern eher in die Sparte Cozy Game fällt. Denn schon etwas gemütlicher wird es im Bau, wenn ihr die Feuerstelle entzündet und im Sessel ein paar wohlig warme Winterklamotten strickt. Doch erst einmal muss das Nötigste an Materialien gesammelt werden – Steine, Holz, man kennt es – um die ersten Möbel zu bauen.

Winter is coming

Das Wichtigste ist dabei besagter Sessel, eine Bettstatt für die Nacht sowie der Herd, an dem ihr kräftigende Mahlzeiten kochen könnt. Die meiste Zeit werdet ihr euch jedoch außerhalb des Baus aufhalten müssen, wo es bereits romantisch verschneit, aber auch bitterlich kalt ist. Bewaffnet mit einer Axt – die euch sowohl beim Zerlegen von Holz und Pilzen in handliche Stücke, als auch als Waffe gegen herumstreunende Käfer dienlich ist – lauft ihr durch das winterliche Paradies.

Fußspuren im Schnee: Die kleinen Tapser machen es euch zum Glück leichter, den Weg zurück nach Hause zu finden. Credit: Pine Creek Games / Noodlecake Studios / Screenshot | 4P

Damit dieses nicht zur weißen Hölle wird, solltet ihr ein gewisses Maß an Orientierung mitbringen, denn es gibt keine Karte, die euch eventuell neu entdeckte Gebiete markiert oder den Weg zurück zum Bau zeigt. Euer einziges Hilfsmittel in dieser Hinsicht sind eure eigenen Spuren, denen ihr zum Glück am Ende des Tages oder eurer Erkundungstour wieder zurückfolgen könnt.

Nach und nach schaltet ihr an der Werkbank oder auf dem Mauseohrensessel neue Möglichkeiten zur Herstellung frei – von besseren Materialien bis zu neuer Kleidung. Im Keller könnt ihr gesammelte Pilzsporen anbauen und am Herd lassen sich aus Zutaten wie Beeren, Bucheckern und Käferfleisch schmackhafte Früchtetees, Kekse und Pasteten zaubern.

Euer vormals heruntergekommener Bau wird nach und nach zum heimeligen Unterschlupf. Credit: Pine Creek Games / Noodlecake Studios / Screenshot | 4P

Spätestens wenn ihr in eurem Bau die Treppe repariert und Zugang zum oberen Geschoss habt, könnt ihr euch mit Deko und Möbeln komplett austoben. Interaktionen mit NPCs bringen euch nicht nur in der Story voran, sondern schalten auch neue Baupläne frei. Wie wäre es mit einem mystisch aussehenden Tisch aus Granit? Oder einem fein gezimmerten Stuhl aus Pinienholz?