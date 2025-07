Wuchang: Fallen Feathers im Test – Dieses Soulslike macht wahnsinnig (viel Spaß)

Habt ihr schon mal einen Controller gegen die Wand geworfen oder wild auf eure Tastatur eingedroschen, weil euch ein Spiel so sehr frustriert hat, dass ihr eure Wut an unschuldiger Peripherie auslassen musstet? Ich habe es in knapp 30 Jahren persönlicher Gaming-Historie geschafft, das stets zu vermeiden. Aber Wuchang: Fallen Feathers hat mich fast dazu verleitet, erstmals Hardware im Affekt zu zerstören.

Ich bin kein Neuling im Soulslike-Genre. Nach holprigen ersten Gehversuchen mit Dark Souls 1 und 2 war es Bloodborne, das meine Liebe für diese Art Spiel entfacht hat. Seitdem probiere ich jeden neuen, spannend aussehenden Genrevertreter zumindest mal aus. Logisch, dass auch Wuchang meine Neugier geweckt hat: Ein flottes Kampfsystem, schicke Grafik – die Gameplay-Trailer machten Lust auf mehr.

Diesem positiven Ersteindruck hält das fertige Spiel stand, doch ihr solltet wissen, worauf ihr euch einlasst. Der Trip ins China der späten Ming-Dynastie geizt nicht mit Herausforderungen – und erinnert zuweilen an Sekiro: Shadows Die Twice. Wer nicht gewillt ist, die Kernmechaniken zu meistern, wird eine harte Zeit haben. Warum? Das verrät unser Test zu Wuchang: Fallen Feathers.

Wuchang: Fallen Feathers – Alternative chinesische Historie

Während Black Myth: Wukong auf dem klassischen chinesischen Roman “Die Reise nach Westen” basiert, hat sich Wuchang-Entwickler Leenzee für ein alternatives Historien-Setting entschieden. Ihr schlüpft in die Haut der titelgebenden Protagonistin Wuchang, die in der späten Ming-Dynastie durch das vom Krieg zerrüttete Shu (das heutige Sichuan) streift.

In der Region bekämpfen sich nicht nur verschiedene Parteien, es wütet auch noch eine furchtbare Krankheit, der sogenannte Federwahn: Menschen wachsen Federn am Körper, sie verlieren mit der Zeit völlig den Verstand und mutieren zu Monstern.

Die Krankheit heißt nicht umsonst Federwahn. Credit: Leenzee / 505 Games

Unsere Heldin erwacht eines Tages ohne Erinnerung daran, wer sie ist. Als ob die uns Videospieler*innen wohlbekannte Trope namens Amnesie nicht schon schlimm genug für Wuchang wäre, ist sie auch noch mit dem Federwahn infiziert – zu erkennen an den Federn, die aus ihrem linken Arm herauswachsen.

Glücklicherweise ist sie noch bei vollem Verstand. Also begibt sich die Dame auf eine Reise durch Shu, um ihre Erinnerungen aufzufrischen, eine Heilung für die Krankheit zu finden und vielleicht auch das gesamte Land zu retten.

Weniger kryptisch, aber nicht spannender

Die Story präsentiert sich weniger kryptisch, als es in vielen anderen Soulslikes der Fall ist, und verlangt euch so einige Entscheidungen ab, die sich auf den Ausgang der Handlung auswirken. Teilweise sind diese auf Nebenquests ausgelagert, weshalb es nicht nur aus spielerischen Gründen sinnvoll ist, die Bitten der zahlreichen Charaktere zu erfüllen, denen ihr auf eurer Reise begegnet.

Genau wie in Elden Ring und Co. gibt es in Wuchang: Fallen Feathers jedoch keinen Questlog. Lediglich Portraits der Auftraggeber*innen im Schnellreisemenü weisen euch darauf hin, dass ihr noch offene Aufgaben in den jeweiligen Gebieten habt.

Richtige Zwischensequenzen sind selten und Dialoge ähnlich trocken inszeniert wie in den meisten anderen Soulslikes. Credit: Leenzee / 505 Games / 4P Screenshot

So spannend die Prämisse und das Setting auch sein mögen, mich hat die Geschichte völlig kalt gelassen. Das mag zum Großteil daran liegen, dass ich gar keinen Zugang zu ihr gefunden habe. Wuchang: Fallen Feathers setzt mir etliche Charaktere mit chinesischen Namen vor, die ich mir schlichtweg nicht merken kann.

Euch mag es vielleicht anders ergehen, wenn ihr ein Grundinteresse an chinesischer Historie habt. Für mich hat sich jedoch keine Spannung entwickelt. Das Gameplay rückte sehr schnell in den Vordergrund, während die Geschichte im Hintergrund vor sich hin plätscherte.