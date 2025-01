Amazon Alexa: Diese 3 Gaming-Funktionen solltet ihr unbedingt ausprobieren

Aus deutschen Haushalten ist Amazons Alexa schon längst nicht mehr wegzudenken. Die smarte Assistentin macht vieles einfacher und vor allem bequemer, was manche sogar dazu verleitet, in jedem Raum einen der smarten Echo-Lautsprecher zu platzieren.

Dabei ist die digitale Helferin nicht nur für herkömmliche Smart-Home-Anwendungen geeignet. Auch Gamerinnen und Gamer können ganz gezielt davon profitieren. Die folgenden drei Optionen zumindest können das Spielerlebnis an der ein oder anderen Stelle durchaus positiv beeinflussen oder attraktiver gestalten.

Alexa und Gaming: So unterstützt sie euer Spielerlebnis

Amazons Alexa lässt sich in ein durchaus cleveres Tool für Gamerinnen und Gamer verwandeln. Sie bietet nämlich vielseitige Möglichkeiten, euer Gaming-Setup zu optimieren oder euch direkt beim Spielen zu unterstützen. Nicht jede Methode ist für alle geeignet, die ein oder andere erweist sich aber womöglich als nützlich.

Besonders praktisch ist etwa die Integration von Alexa in Smart-Home-Geräte, wodurch ihr Beleuchtung und andere Elemente eures Setups bequem per Sprachbefehl steuern könnt. So lassen sich Lüfter oder weitere Komponenten kontrollieren, die in euer Gaming-Setup integriert sind. Unterstützung gibt es dabei für Systeme wie Philips Hue oder Nanoleaf.

Beispiel-Befehl:

„Alexa, stelle die Gaming-Beleuchtung auf Rot.“

Einige Konsolen wie die Xbox unterstützen ebenfalls Alexa-Befehle. Selbst Funktionen wie das Aufnehmen von Clips oder das Starten von Streaming-Diensten können per Sprache ausgelöst werden.

Beispiel-Befehl:

„Alexa, starte [Spielname] auf der Xbox.“

Nutzt spezielle Alexa-Skills

Amazon Alexa bietet darüber hinaus spezielle Skills, die direkt auf Gaming ausgerichtet sind. Mit dem Destiny 2 Ghost Skill könnt ihr euch beispielsweise Fortschritte und Missionen im Spiel anzeigen lassen. Für Fans humorvoller Features gibt es die Skyrim Very Special Edition, eine sprachgesteuerte Textadventure-Variante des RPG-Klassikers. Auch Cheat-Skills und Tipps sind verfügbar, die euch schnelle Informationen zu euren Lieblingsspielen liefern können.

Beispiele für Alexa-Befehle:

„Alexa, frag Ghost nach meiner Clan-Zusammenfassung.“

„Alexa, frage Ghost nach meinem nächsten Meilenstein.“

„Alexa, bitte Ghost, mein Schlachtzugs-Loadout zu speichern.“

„Alexa, öffne Skyrim.“

„Alexa, Schrei benutzen.“

„Alexa, mit Waffe angreifen.“

Steuert Twitch per Sprachbefehl

Amazons Alexa bietet übrigens auch in Kombination mit Twitch praktische Automatisierungsmöglichkeiten. Über den Skill Stream Zone macht es der Hersteller Beyto beispielsweise möglich, Twitch auf allen Echo-Geräten zu steuern, egal ob mit oder ohne Bildschirm.

Beispiele für Alexa-Befehle:

„Alexa, sage Stream Zone welche Games werden häufig gespielt“

„Alexa, zeige meine Kanäle mit Stream Zone“

„Alexa, sage Stream Zone empfehle mir einen Kanal auf Japanisch“

Hast du ein Fire-TV-Gerät, kannst du zudem Alexas PiP-Funktionalität (Picture-in-Picture) nutzen und so Videos oder Streams auf den entsprechenden Smart-TVs abspielen, während gleichzeitig ein Spiel läuft. Das sorgt für ein nahtloses Entertainment-Erlebnis, bei dem Multitasking zum Kinderspiel wird.

