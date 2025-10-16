Satte 1.000 Euro sparen: Gefeierten Gaming-Fernseher von Samsung nur kurze Zeit für die Hälfte schnappen

Amazon bietet aktuell den Samsung GQ55QN90F zu einem deutlich reduzierten Preis an. Statt der ursprünglichen 2.199 Euro zahlt ihr für den gefeierten Gaming-Fernseher nur noch 1.099 Euro und spart damit exakt die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Der südkoreanische Hersteller Samsung gehört zu den führenden Anbietern im TV-Segment und hat mit dem Samsung GQ55QN90F 🛒 eines seiner Spitzenmodelle für das Jahr 2024 im Portfolio. Die Kombination aus fortschrittlicher Displaytechnologie, leistungsstarker Bildverarbeitung und Gaming-spezifischen Funktionen, darunter eine hohe Bildwiederholrate gepaart mit einer rasanten Reaktionszeit, macht den 55 Zoll großen Fernseher zu einer interessanten Option für alle, die Wert auf hohe Bildqualität legen.

Genialer Gaming-Fernseher zum halben Preis im Amazon-Angebot

Der Samsung GQ55QN90F setzt auf die Neo Quantum Mini LED-Technologie: Dabei kommen deutlich kleinere Leuchtdioden zum Einsatz als bei herkömmlichen LED-Fernsehern, was eine präzisere Steuerung der Hintergrundbeleuchtung ermöglicht. In der Praxis bedeutet dies tiefere Schwarzwerte und höhere Kontraste, da einzelne Bereiche des Gaming-Fernsehers gezielter gedimmt werden können. Bei Amazon könnt ihr gerade ein waschechtes Schnäppchen schlagen, spart ihr doch über 1.000 Euro auf das Premium-Modell mit Spitzenbewertungen:

Die Auflösung liegt bei 4K, also 3.840 x 2.160 Pixeln. Der verbaute Neural Quantum 4K AI Gen3-Prozessor analysiert eingehende Bildsignale und skaliert Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf die native Pixelzahl hoch. Dieses sogenannte 4K AI Upscaling Pro soll dafür sorgen, dass auch Full-HD-Inhalte von Streaming-Diensten oder Blu-rays schärfer und detailreicher dargestellt werden.

Für leidenschaftliche Gamerinnen und Gamers dürfte der Motion Xcelerator 165 Hertz besonders relevant sein. Während die Basisspezifikation eine Bildwiederholrate von 120 Hz angibt, unterstützt der Samsung GQ55QN90F 🛒 bei bestimmten Inhalten und über Variable Refresh Rate (VRR) sogar bis zu 165 Hz in 4K-Auflösung. Dies führt zu flüssigeren Bewegungen und kann bei schnellen Spielen einen spürbaren Unterschied machen. Die Dynamic-Refresh-Technologie passt die Bildwiederholrate dabei dynamisch an die Bildrate der Spielekonsole oder des Gaming-PCs an.

Ein weiteres Highlight stellt die Glare Free-Beschichtung dar. Samsung verspricht damit eine deutliche Reduktion von störenden Spiegelungen, selbst wenn der Fernseher in hellen Räumen oder gegenüber von Fenstern steht. Die Technologie nutzt eine spezielle Oberflächenstruktur, die einfallendes Licht streut, statt es direkt zu reflektieren. Im Alltag soll dies zu einem konstanteren Seherlebnis führen, unabhängig von den Lichtverhältnissen im Raum.

Kombinierbare Unterhaltungselektronik für das Heimkino

Wer den vollen Funktionsumfang des Bildschirms ausschöpfen möchte, sollte über entsprechendes Zubehör nachdenken. Eine Soundbar ergänzt die integrierten Lautsprecher sinnvoll, auch wenn der Fernseher bereits über Top-Channel-Speaker für Dolby Atmos verfügt. Externe Audiolösungen wie die Samsung HW-Q990F 🛒 oder die Sonos Arc 🛒 bieten deutlich mehr Tiefe und räumliche Präzision, besonders bei Filmabenden oder intensiven Gaming-Sessions.

Streaming-Fans profitieren von der Made-for-Germany-Aktion des Herstellers. Beim Kauf des Fernsehers erhalten Käuferinnen und Käufer Zugang zu kostenlosen Streaming-Inhalten, die direkt über die Smart-TV-Oberfläche abrufbar sind. Das Betriebssystem unterstützt alle gängigen Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und YouTube. Die mitgelieferte Premium Solar Smart Remote lädt sich über Raumbeleuchtung auf und benötigt keine Batterien.

Die passende Spielekonsole bekommt ihr mit der PS5 natürlich ebenfalls hier:

Wollt ihr euch den Gaming-Fernseher der Extraklasse günstig sichern, solltet ihr euch aber beeilen: Der Samsung GQ55QN90F 🛒 ist nur für eine kurze Zeit im Angebot bei Amazon, ehe wieder der ursprüngliche Preis verlangt wird.

