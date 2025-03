1.700 Euro sparen: 4K OLED Gaming-TV von LG für kurze Zeit zum absoluten Schnäppchenpreis abstauben

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Gaming-TV ist, könnte aktuell bei MediaMarkt fündig werden. Der LG OLED65C43LA OLED ist dort momentan zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich. Statt der ursprünglichen 3.199 Euro müsst ihr nur 1.499 Euro bezahlen – ein Ersparnis von über 50 Prozent.

Der südkoreanische Elektronikhersteller LG gilt seit Jahren als einer der führenden Anbieter im Premium-TV-Segment. Besonders die OLED-Technologie hat das Unternehmen maßgeblich mitentwickelt und perfektioniert. Der LG OLED65C43LA OLED 🛒 steht beispielhaft für diese Expertise.

Mächtiger Gaming-TV im Angebot: Das kann der LG OLED65C43LA OLED

Was diesen Gaming-TV besonders auszeichnet, ist die fortschrittliche OLED evo-Technologie. Anders als bei herkömmlichen LED-Bildschirmen leuchtet hier jeder einzelne Bildpunkt selbstständig. Das Ergebnis ist ein perfektes Schwarz, da nicht benötigte Pixel vollständig abgeschaltet werden können. Kontraste wirken dadurch deutlich eindrucksvoller als bei vielen Konkurrenzprodukten. Mit einer Bildschirmdiagonale von 165 Zentimetern bietet dieser LG OLED65C43LA OLED zudem ein beeindruckendes Kinoerlebnis für euer Wohnzimmer.

Bei MediaMarkt sichert ihr euch das Spitzenmodell jetzt zum starken Schnäppchenpreis:

Der verbaute α9 Gen7 4K AI-Prozessor sorgt für eine optimierte Bildverarbeitung. Das bedeutet in der Praxis, dass selbst Inhalte mit geringerer Auflösung intelligent hochskaliert werden und somit auf dem großen Bildschirm gut zur Geltung kommen.

Besonders beim Gaming macht sich diese Leistungsfähigkeit bemerkbar: Die AMD FreeSync-Technologie synchronisiert die Bildwiederholraten und verhindert dadurch störendes Bildzerreißen (Tearing) in schnellen Spielszenen. Für Spielende ist außerdem die geringe Eingabeverzögerung, auch Input Lag genannt, ein wichtiges Argument für diesen Fernseher.

Audiovisuell setzt der LG OLED65C43LA OLED 🛒 auf aktuelle Standards: Die Kombination aus Dolby Vision und Dolby Atmos sorgt für ein immersives Erlebnis, das sowohl visuell als auch akustisch überzeugt. Der sogenannte Filmmaker Mode stellt sicher, dass Filme genau so dargestellt werden, wie es die Regisseurinnen und Regisseure beabsichtigt haben – ohne störende Nachbearbeitung oder künstliche Bewegungsglättung.

Das perfekte Entertainment-System

Um das volle Potenzial eures neuen Fernsehers auszuschöpfen, lohnt sich die Ergänzung durch passende Peripheriegeräte. Eine moderne Spielkonsole wie die PlayStation 5 oder Xbox Series X kann die technischen Möglichkeiten des OLED-TVs optimal nutzen. Beide Konsolen unterstützen 4K-Auflösung und hohe Bildwiederholraten, die der Fernseher dank seiner HDMI 2.1-Anschlüsse problemlos darstellen kann.

Für ein noch intensiveres Klangerlebnis empfiehlt sich die Investition in ein hochwertiges Soundsystem. Eine Soundbar mit zusätzlichem Subwoofer kann den bereits guten TV-Sound noch einmal deutlich verbessern und für ein umfangreicheres Klangerlebnis sorgen. Zahlreiche Hersteller bieten passende Systeme an, die sich nahtlos in das bestehende Setup integrieren lassen.

Wer den Smart-TV vollständig in sein Zuhause integrieren möchte, kann von der Kompatibilität mit verschiedenen Sprachassistenten profitieren. Die Unterstützung für Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant und LG ThinQ ermöglicht eine bequeme Steuerung des Geräts und die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme. So lassen sich beispielsweise Lampen dimmen oder Rollos schließen, während ihr euch auf euren Filmabend oder eure Gaming-Session vorbereitet – alles über dieselbe Benutzeroberfläche.

