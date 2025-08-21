10 Euro Rabatt: Zwei kommende PS5- & Nintendo Switch 2-Kracher bekommt ihr schon vor Release günstiger

Fußball-Fans und all jene, die eine Sammelleidenschaft für die populären Taschenmonster der japanischen Spieleschmiede pflegen, aufgepasst: Bei Coolblue könnt ihr euch jetzt zwei kommende Kracher für die Nintendo Switch 2 und die PS5 noch vor ihrem Release günstiger sichern und dabei im Vergleich zu anderen Online-Shops satte zehn Euro sparen.

Die Rede ist einerseits von neuesten Rasenschach-Ableger aus dem Hause Electronic Arts, EA Sports FC 26 🛒, sowie auf der anderen Seite vom bevorstehenden Ausflug nach Illumina City mit Pokémon-Legenden: Z-A 🛒. Beide Spiele bekommt ihr für ihre jeweilige Plattform noch vor der Veröffentlichung bei Coolblue zum Schnäppchenpreis.

Pokémon-Legenden: Z-A entführt euch in die sich wandelnde Illumina City, die ihr bereits aus Pokémon X und Y kennen dürftet. Die Metropole durchläuft einen umfassenden Transformationsprozess, bei dem moderne Technologie und Natur miteinander verschmelzen. Euer Ausgangspunkt ist das Hotel Z, das als zentraler Stützpunkt für eure Abenteuer in der Stadt fungiert. Von hier aus erkundet ihr die verschiedenen Stadtteile und erlebt, wie sich Illumina City zu einem Ort entwickelt, an dem Menschen und Pokémon harmonisch zusammenleben.

Schon vor dem offiziellen Release am 16. Oktober bekommt ihr das Nintendo Switch 2-Spiel bei Coolblue vergünstigt:

Zum Vergleich: Bei Amazon und anderen Online-Händlern zahlt ihr nach wie vor die vollen 69,99 Euro für Pokémon Legenden: Z-A 🛒.

Das Gameplay des Nintendo Switch 2-Spiels unterscheidet sich deutlich von den klassischen Pokémon-Titeln. Statt durch wilde Naturlandschaften zu wandern, bewegt ihr euch durch eine urbane Umgebung, die speziell gestaltete Wildsektoren beherbergt. Diese Bereiche wurden von der Quazar Corporation als Teil eines ambitionierten Stadtentwicklungsplans geschaffen. In diesen kontrollierten Habitaten leben wilde Pokémon, die ihr auf traditionelle Weise mit Pokébällen einfangen könnt.

Die Fangmechanik erfordert strategisches Vorgehen, da sich verschiedene Pokémon-Arten unterschiedlich verhalten. Während einige neugierig auf euch zukommen, ergreifen andere sofort die Flucht, sobald sie euch bemerken. In solchen Situationen müsst ihr euch vorsichtig anschleichen oder alternative Methoden anwenden. Pokémon-Legenden: Z-A 🛒 bietet euch auch die Möglichkeit, Pokémon zunächst im Kampf zu schwächen, um eure Erfolgschancen beim Fangen zu erhöhen.

Die Darstellung der Stadt zeigt eine beeindruckende Balance zwischen urbaner Moderne und natürlichen Elementen. Illumina City präsentiert sich grüner und nachhaltiger als in früheren Spielen, mit zeitgemäßen Einrichtungen, die das Zusammenleben verschiedener Spezies fördern. Diese Neugestaltung spiegelt aktuelle Diskussionen über nachhaltige Stadtentwicklung wider und verleiht dem Spiel eine zeitgemäße Relevanz, die über das reine Gaming-Erlebnis hinausgeht.

Mit EA Sports FC 26 geht es im September zurück auf den Platz

EA Sports FC 26 setzt auf bewährte Spielmechaniken und erweitert diese um innovative Features. Das Herzstück bildet die überarbeitete Künstliche Intelligenz namens FC IQ 2.0, die das Verhalten der virtuellen Fußballer deutlich realistischer gestaltet. Spielerinnen und Spieler bemerken dies besonders in den Laufwegen und Positionierungen der Mannschaftskameraden, die nun situationsangemessener agieren.

Auch EA Sports FC 26 bekommt ihr noch vor dem offiziellen Release am 26. September als PS5-Spiel bei Coolblue gute zehn Euro günstiger im Vergleich zur Konkurrenz:

Die verschiedenen Spielmodi bieten unterschiedliche Herangehensweisen an den virtuellen Fußball. Im Ultimate Team-Modus sammelt ihr wie gewohnt Spielerkarten und stellt euer Traumteam zusammen, während der Karrieremodus sowohl die Perspektive eines einzelnen Profis als auch die eines Vereinsmanagers ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt der verfügbaren Ligen und Teams, die von der Bundesliga über die Premier League bis hin zu weniger bekannten Ligen reicht.

EA Sports FC 26 🛒 richtet sich sowohl an Gelegenheitsspieler*innen als auch an ambitionierte Fußball-Fans. Die Weekend League bietet kompetitive Herausforderungen für alle, die sich mit anderen messen möchten, während lokale Mehrspieler-Modi für gesellige Runden auf der Couch sorgen. Die Integration von Frauenfußball und kleineren Spielformaten wie Fünf-gegen-Fünf erweitert das Angebot zusätzlich.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Auf Coolblue findet ihr EA Sports FC 26 auch für die PS4 und Xbox ganze zehn Euro und für die Switch und die Nintendo Switch 2 noch immer fünf Euro günstiger im Vergleich zu anderen Shops. Und Pokémon Legenden: Z-A bekommt ihr auch für die erste Switch mit dem angegebenen Rabatt zur Vorbestellung.

Quellen: Coolblue

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.