100 Euro Rabatt & Spitzenbewertungen: Gefeierter Gaming-Stuhl von DX Racer am Black Friday im Amazon-Angebot

Pünktlich zum Black Friday bietet Amazon eine günstige Gelegenheit für Gamerinnen und Gamer, die nach einer neuen Sitzmöglichkeit suchen: Der Robas Lund DX Racer 2.2, ein gefeierter Gaming-Stuhl mit über 13.000 positiven Rezensionen, ist stark reduziert und sorgt für ergonomischen Komfort und Stil.

Von einem ursprünglich stolzen Preis von 289,90 Euro ist er aktuell für nur 189,99 Euro erhältlich. Wenn ihr also nach einem hochwertigen Thron für eure nächste Spiele-Session sucht, oder ihr einfach nur eure Arbeitsumgebung verbessern möchtet, ist dies die der perfekte Zeitpunkt für den Kauf.

Robas Lund DX Racer 2.2: Gaming-Stuhl bei Amazon im Black Friday-Angebot

Der Robas Lund DX Racer 2.2 bietet ein durchdachtes Design und umfangreiche Einstellmöglichkeiten, die langes Sitzen angenehmer gestalten. Besonders interessant ist er für diejenigen, die Wert auf eine ergonomische Haltung legen, da er nicht nur optisch, sondern auch durch Komfort und Funktionalität überzeugt. Mit der stufenlos verstellbaren Sitzhöhe, der bis zu 135 Grad neigbaren Rückenlehne und einer Wippfunktion könnt ihr den Gaming-Stuhl optimal an eure Bedürfnisse anpassen. Am Black Friday zahlt ihr bei Amazon ganze 100 Euro weniger für das mit 4,4 Sternen bewertete Spitzenmodell:

Der Robas Lund DX Racer 2.2, das Nachfolgemodell des beliebten DX Racer 2, bringt verbesserte Features mit. Die ergonomische Formgebung unterstützt eine langfristig gesündere Sitzhaltung, was vor allem bei durchzechten Gaming-Nächten oder an langen Arbeitstagen am Schreibtisch wichtig ist. Die Kopf- und Lendenkissen bieten zusätzlichen Halt und Komfort. Dank der manuell einstellbaren Polster könnt ihr die Unterstützung individuell anpassen.

Die Armlehnen sind höhenverstellbar, wodurch mehr Entspannung für Schultern und Arme gewährleistet wird. Der TÜV-geprüfte Gaslift sorgt für Sicherheit und eine stufenlose Höhenverstellbarkeit der Sitzfläche von 42 bis 52 Zentimetern. Kombiniert mit der stabilen Konstruktion und den hochwertigen Materialien ist der DX Racer langlebig und robust, selbst wenn er euch über Jahre durch eure liebsten Videospielwelten begleitet.

Der Gaming-Stuhl überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch die sportliche Optik, die in nahezu jedem Setup passende Akzente setzen dürfte. Mit seinem durchdachten Design und der Kombination aus Komfort und Anpassungsfähigkeit ist der Robas Lund DX Racer 2.2 ein starker Gaming-Stuhl, der hält, was er verspricht. Das aktuelle Angebot auf Amazon ist allerdings nur eine begrenzte Zeit und über den Black Friday verfügbar, weswegen ihr vor dem Kauf nicht all zu viel Gemütlichkeit an den Tag legen solltet.

Quellen: Amazon

