Über 100 Euro günstiger: 4K-Gaming-Monitor mit HDMI 2.1 & 160Hz zum Schnäppchenpreis

Noch auf der Suche nach einem leistungsstarken Gaming-Monitor? Dann solltet ihr euch den Acer Nitro XV275KP3 einmal genauer ansehen. Das 4K-Gerät ist aktuell auf Amazon zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich, was euch eine Ersparnis von rund 100 Euro im Vergleich zum eigentlichen Preis ermöglicht.

Ursprünglich für 699 Euro erhältlich, schnappt ihr euch das Spitzengerät gerade für günstige 593,99 Euro beim Versandhausriesen. Dank seiner Kombination aus hoher Bildwiederholfrequenz und schneller Reaktionszeit sorgt der XV275KP3 für ein smoothes Spielerlebnis, das sich sehen lassen kann.

4K-Gaming-Monitor bei Amazon: Das hat der Acer Nitro XV275KP3 auf dem Kasten

Der Acer Nitro XV275KP3 bietet alles, was man von einem modernen Gaming-Monitor erwartet: Die hohe Bildwiederholfrequenz von flotten 160 Hertz gepaart mit einer rasanten Reaktionszeit von nur einer Millisekunde sorgen für eine besonders flüssige Darstellung. Optimal für schnelle Spiele wie Shooter oder Rennsimulationen, ermöglicht er mittels AMDs FreeSync Premium-Technologie einen stets ruckelfreien Bildaufbau. Doch auch story-lastige Singpleplayer-Spiele freuen sich über die kristallklare 4K-Auflösung.

Bei Amazon ist der 27 Zoll starke Gaming-Monitor momentan für nur 593,99 Euro erhältlich:

Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung der HDMI 2.1-Schnittstellen, wodurch der Acer Nitro XV275KP3 den Vorteil seiner hohen Bildwiederholrate auch mit leistungsstarken Spielekonsolen wie der PlayStation 5 oder der Xbox Series X perfekt ausspielen kann. So könnt ihr auch auf der Konsole in höchster Qualität, frei von Rucklern und lästigem Stottern zocken.

Die MiniLED-Technologie sorgt in Kombination mit VESA DisplayHDR 1000 für beeindruckende Kontraste und lebensgetreue Farben. Besonders in dunkleren Spielszenen wird die Hintergrundbeleuchtung präzise angepasst, um ein realistisches Bild zu erzeugen und euch in düsteren Ecken und schattigen Spielumgebungen den Durchblick zu verschaffen.

Präzise Farben und elegantes Design

Der auf Gaming ausgelegte Monitor unterstützt zudem AdobeRGB 99% und eine Farbgenauigkeit von Delta E<2, was ihn auch für kreative Arbeiten, beispielsweise die Bearbeitung von Bildern und Videos, exzellent eignet. Die RGB-Beleuchtung auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Atmosphäre und lässt ihn im Dunkeln eindrucksvoll erstrahlen.

Das verbaute IPS-Panel liefert nicht nur für eine präzise Farbdarstellung, sondern auch besonders stabile Blickwinkel. Egal von welcher Seite aus ihr auf den Acer Nitro XV275KP3 schaut: Das Bild bleibt konstant und verlustfrei. Darüber hinaus sorgt der sogenannte Zero-Frame-Look für ein modernes Design mit nahezu nicht vorhandenen Rändern, dank denen sich der Bildschirm in Multi-Monitor-Setups mühelos einfügt.

Wollt ihr euch den genialen wie günstigen Gaming-Monitor mit einem satten Rabatt schnappen, solltet ihr euch allerdings beeilen: Wie gewohnt ist das Angebot auf Amazon begrenzt verfügbar.

Quellen: Amazon, Geizhals

