Nur 14,99 Euro: Beliebtes PS5-Spiel für kurze Zeit zum absoluten Ramschpreis mitnehmen

Ein beliebtes PS5-Spiel lockt derzeit bei Amazon mit einem attraktiven Preisnachlass. Der Fantasy-Plattformer Trine 5 – A Clockwork Conspiracy aus dem Hause Frozenbyte vereint bewährte Rätsel-Mechaniken mit frischen Gameplay-Elementen und bietet sowohl Solisten als auch Gruppen von bis zu vier Personen ein unterhaltsames Abenteuer.

Der Versandhausriese gewährt aktuell einen deutlichen Rabatt auf den märchenhaften Plattformer, der nicht nur beim Plattformkonkurrenten Steam auf äußerst viel Lob in seinen zahllosen positiven Bewertungen stößt. Auch bei Amazon zählt Trine 5 – A Clockwork Conspiracy 🛒 zu den gegenwärtigen Bestsellern. Statt der ursprünglichen 31,99 Euro löhnt ihr momentan nur 14,99 Euro für das Abenteuer der drei Helden Amadeus, Zoya und Pontius.

PS5-Spiel für 15 Euro: Amazon verscherbelt jetzt besonders beliebten Titel

Trine 5 – A Clockwork Conspiracy setzt die erfolgreiche Tradition der Serie fort und erweitert diese um neue Mechaniken. Das 2,5D-Adventure kombiniert klassische Plattformer-Elemente mit kniffligen Rätseln, die sowohl logisches Denken als auch geschickte Koordination erfordern. Die drei spielbaren Charaktere bringen jeweils einzigartige Fähigkeiten mit: Amadeus als Zauberer manipuliert Objekte, Zoya nutzt ihre Diebes-Fertigkeiten für akrobatische Manöver, während Pontius als Ritter für den direkten Kampf gerüstet ist. Das PS5-Spiel schnappt ihr euch bei Amazon gerade für die Hälfte:

Das überarbeitete Schwierigkeitssystem passt sich dynamisch an die Anzahl der mitspielenden Personen an. Diese adaptive Herangehensweise sorgt dafür, dass sowohl Alleinspielende als auch Gruppen angemessene Herausforderungen vorfinden. Die Rätsel werden komplexer oder einfacher gestaltet, je nachdem ob eine Person allein oder mehrere Nutzende gemeinsam spielen. Dieses System verhindert Frustration durch zu schwere Passagen bei weniger Mitspielenden und Langeweile durch zu einfache Aufgaben bei vollbesetzten Gruppen.

Die visuelle Gestaltung hebt sich deutlich von anderen Titeln des Genres ab. 20 handgezeichnete Level führen durch verschiedene Umgebungen, von glitzernden Edelsteinhöhlen über mysteriöse Unterwasserpassagen bis hin zu einem beeindruckenden Luftschiff. Die Entwicklerinnen und Entwickler haben besonderen Wert auf atmosphärische Dichte gelegt, wodurch jede Spielwelt ihre eigene Identität erhält. Das neue Kampfsystem integriert sich nahtlos in die bekannte Spielmechanik und sorgt für abwechslungsreiche Begegnungen mit verschiedenen Gegnern.

Das erweiterte Skill-Quest-System ermöglicht es, die Fähigkeiten der drei Protagonisten nach individuellen Vorlieben zu entwickeln. Trine 5 – A Clockwork Conspiracy 🛒 bietet sowohl linearen Fortschritt als auch optionale Herausforderungen, die zusätzliche Belohnungen freischalten. Die Handlung führt die bewährten Charaktere in eine Verschwörung hinein, bei der eine mechanische Armee das Königreich bedroht und die Helden ihre Kräfte bündeln müssen.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse

Liebhaberinnen und Liebhaber kooperativer Plattformer finden bei Amazon zahlreiche verwandte Titel, die ähnliche Spielerfahrungen bieten. It Takes Two 🛒 beispielsweise setzt ebenfalls auf teambasierte Rätsel-Mechaniken, fokussiert jedoch ausschließlich auf Zwei-Personen-Koop und erzählt eine emotionale Geschichte über Beziehungen. Der preisgekrönte Titel erfordert ständige Zusammenarbeit zwischen beiden Spielenden und bietet dadurch eine andere, aber ebenso fesselnde Herangehensweise an das Genre.

Weitere passende PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz Trine 5 – A Clockwork Conspiracy 🛒 widmen, solltet ihr nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot auf Amazon, ehe ihr wieder den vollen Preis von über 30 Euro löhnen müsst.

