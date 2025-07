Nur 14,99 Euro: Gefeierten PS5-Hit jetzt kurze Zeit für die Hälfte krallen – „wahnsinnig geschmeidiges Gameplay“

Amazon bietet derzeit ein gefeiertes PS5-Spiel zu einem stark reduzierten Preis an. Das farbenfrohe Piratenabenteuer Pepper Grinder von Ahr Ech ist von ursprünglich 29,99 Euro auf nur noch 14,99 Euro heruntergesetzt worden, was eine Ersparnis von satten 50 Prozent bedeutet.

Pepper Grinder 🛒 zeichnet sich durch sein einzigartiges Bohrer-Gameplay aus, das sich deutlich von herkömmlichen Plattformspielen unterscheidet. Mit seinem charmanten Pixel-Art-Stil und der innovativen Steuerung über den Bohrer schafft der Titel eine ganz eigene Atmosphäre. Die Entwickelnden haben es geschafft, ein Gameplay-Konzept zu erschaffen, das sowohl zugänglich als auch herausfordernd ist.

Gelobtes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Das macht Pepper Grinder so gut

Pepper Grinder basiert auf einem durchdachten Bewegungssystem, bei dem ihr die Protagonistin Pepper mit ihrem Bohrer durch verschiedene Umgebungen navigiert. Das Gameplay konzentriert sich auf präzise Bewegungen und flüssige Bohrsequenzen, die ein „wahnsinnig geschmeidiges“ Spielgefühl vermitteln, wie es auch schon in unserem Test zu Pepper Grinder heißt. Die Steuerung reagiert responsiv auf eure Eingaben und ermöglicht sowohl sanfte als auch dynamische Bewegungen durch die liebevoll gestalteten Level. Bei Amazon schnappt ihr euch das Spiel für die PS5 jetzt für gerade einmal die Hälfte:

Das Leveldesign folgt einem cleveren Aufbau, der sowohl lineare Abschnitte als auch offenere Erkundungsbereiche miteinander verbindet. Jeder Spielbereich bringt neue Herausforderungen mit sich, die das grundlegende Bohrer-Konzept auf kreative Weise erweitern. Dabei bleiben die Rätsel stets fair lösbar, ohne die Spielenden durch übermäßige Komplexität zu frustrieren.

Das Sammelspiel-Element fügt eine zusätzliche Motivationsebene hinzu, ohne aufdringlich zu wirken. Juwelen und andere Wertgegenstände lassen sich gegen Verbesserungen eintauschen, die neue Bereiche der Weltkarte freischalten oder Peppers Fähigkeiten erweitern. Diese Progression fühlt sich natürlich an und belohnt sowohl gründliche Erkundung als auch geschicktes Spielen.

Die verschiedenen Bohraufsätze, die ihr im Verlauf des Abenteuers findet, erweitern eure Möglichkeiten erheblich. Diese Upgrades verändern nicht nur das Gameplay, sondern eröffnen auch Zugang zu zuvor unzugänglichen Bereichen der Spielwelt. Pepper Grinder 🛒 schafft es dadurch, über die gesamte Spieldauer hinweg frisch und abwechslungsreich zu bleiben.

Geniale Genre-Kollegen

Für Liebhaber*innen von Pepper Grinder bieten sich verschiedene ähnlich gelagerte Titel als Ergänzung an. Das Nintendo Switch-Spiel Pizza Tower 🛒 beispielsweise teilt die Vorliebe für unkonventionelle Bewegungsmechaniken und bietet ebenfalls ein rasantes, aber präzises Gameplay. Auch Shovel Knight 🛒 zeigt, wie klassische Jump’n’Run-Elemente mit modernen Designprinzipien erfolgreich kombiniert werden können.

Wer sich für die Sammelaspekte des PS5-Spiels begeistert, findet in A Hat in Time 🛒 ein passendes Pendant. Dieses Spiel verbindet ebenfalls charmante Charaktere mit einer verspielten Ästhetik und bietet zahlreiche Geheimnisse zum Entdecken. Die Kombination aus Plattformspiel-Mechaniken und Sammelaufgaben spricht eine ähnliche Zielgruppe an.

Technisch versierte Spieler*innen, die das innovative Gameplay schätzen, könnten auch Interesse an Celeste 🛒 haben. Obwohl sich die Grundmechaniken unterscheiden, teilen beide Titel den Fokus auf präzise Steuerung und durchdachtes Leveldesign. Celeste bietet zusätzlich eine berührende Geschichte und anspruchsvolle Herausforderungen für erfahrene Plattformspiel-Enthusiasten.

Reicht es euch, erst einmal ein frisches PS5-Spiel für eure Sammlung zum Schnapperpreis zu sichern, solltet ihr allerdings flinke Finger beweisen: Pepper Grinder 🛒 ist nur für eine kurze Zeit im Angebot bei Amazon.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.