Nur 15 Euro: „Perle“ für die Nintendo Switch nur kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon gibt es derzeit ein Nintendo Switch-Spiel im Angebot, das Horror-Fans aufhorchen lassen dürfte. DreadOut 2, ein von indonesischer Folklore inspiriertes Third-Person-Horror-Abenteuer, bietet eine interessante Mischung aus Erkundung, Geisterjagd und kulturell geprägtem Grusel. Ihr schlüpft in die Rolle der Schülerin Linda, die mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet ist und sich einer Bedrohung stellen muss, die ihre Heimatstadt und darüber hinaus bedroht.

Entwickler Digital Happiness hat mit der Fortsetzung des Kult-Hits nicht nur die atmosphärische Dichte des Originals bewahrt, sondern auch neue Gameplay-Elemente integriert, die das Spielerlebnis erweitern. Wer Horror-Adventures schätzt und dabei Wert auf eine ungewöhnliche kulturelle Perspektive legt, findet mit DreadOut 2 🛒 eine spannende Alternative zu westlich geprägten Genre-Vertretern zu einem nahezu unschlagbaren Preis. Auch in den Rezensionen des Versandhausriesen wird die „Grusel-Perle für die Switch“ gelobt.

Die Spielmechanik von DreadOut 2 baut auf einem dualen Kampfsystem auf, das zwischen verschiedenen Geistertypen unterscheidet. Immaterielle Geister werden mit Lindas Smartphone-Kamera gebannt, während physische Gegner mit Nahkampfwaffen und Projektilen bekämpft werden müssen. Diese Unterscheidung sorgt für taktische Vielfalt und verlangt von euch, die richtige Herangehensweise für jeden Geistertyp zu wählen. Für das Nintendo Switch-Spiel zahlt ihr aktuell nur noch rund 15 Euro bei Amazon:

Das Setting erstreckt sich über Lindas Heimatstadt und weitere Schauplätze, die ihr frei erkunden könnt. Dabei trefft ihr auf Bewohner, die sowohl zu den Lebenden als auch zu den Toten zählen, und könnt Nebenquests annehmen, die tiefer in die Hintergrundgeschichte des Spiels eintauchen lassen. Die Ghostpedia-App auf Lindas Smartphone dient als Sammelkompendium für entdeckte Geister und urbane Legenden, was Sammlerinnen und Sammlern einen zusätzlichen Anreiz bietet.

Besonders hervorzuheben sind die Bosskämpfe gegen besonders gefährliche Geister wie den Kuntilanak oder den Gore-Chirurgen. Diese Begegnungen erfordern nicht nur schnelle Reflexe, sondern auch das Verständnis der jeweiligen Angriffsmuster. Die indonesische Folklore verleiht dem Horror dabei eine eigene Handschrift, die sich deutlich von den üblichen westlichen Genre-Konventionen abhebt.

Die Third-Person-Perspektive ermöglicht einen guten Überblick über die Umgebung und erleichtert die Orientierung in den oft düsteren Schauplätzen. Das Gameplay von DreadOut 2 🛒 legt dabei einen stärkeren Fokus auf Erkundung als der Vorgänger, was dem Titel eine weniger lineare Struktur verleiht. Die Balance zwischen Kampf, Erkundung und Story-Momenten sorgt für Abwechslung über die Spieldauer hinweg.

Weitere Horror-Titel für Switch-Spielerinnen und Spieler

Wer nach ähnlichen Erlebnissen auf der Nintendo Switch sucht, findet bei Amazon eine breite Palette an Horror-Adventures. Titel wie Little Nightmares oder dessen Nachfolger, Little Nightmares 2, die es im Bundle 🛒 gerade ebenfalls günstig gibt, bieten eine atmosphärisch dichte Erfahrung mit Puzzle-Elementen und setzen dabei auf eine düstere Märchenästhetik. Die gefeierten Games kombinieren Schleichmechaniken mit einer verstörenden Atmosphäre und eignen sich besonders für Spielerinnen und Spieler, die Wert auf künstlerische Inszenierung legen.

Für Fans von klassischem Survival-Horror bietet sich die Resident Evil Origins Collection 🛒 an, die die remasterten Versionen der ersten beiden Serienteile enthält. Diese Klassiker setzen auf begrenzte Ressourcen, knifflige Rätsel und eine bedrohliche Atmosphäre. Im Gegensatz zu DreadOut 2 🛒 verzichten die Nintendo Switch-Spiele weitgehend auf Kampfmechaniken und setzen stattdessen auf Erkundung und Story-Enthüllung.

