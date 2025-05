Unter 15 Euro: Star Wars-Spiel für Nintendo Switch jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Seit Jahrzehnten fasziniert die Sternenkrieg-Saga Fans auf der ganzen Welt mit ihren epischen Weltraumabenteuern und ikonischen Charakteren. Franchise-Fans und Nintendo Switch-Besitzer*innen dürfen sich jetzt doppelt freuen, denn das Star Wars-Spiel Pinball ist auf Amazon zu einem reduzierten Preis erhältlich. Die digitale Flipper-Sammlung, die 19 thematisch gestaltete Tische umfasst, ist statt der sonst im eShop fälligen 29,99 Euro für nur 14,32 Euro zu haben – ein Angebot, das die Aufmerksamkeit aller Fans der weit, weit entfernten Galaxie verdient.

Die Entwickler und Entwicklerinnen der Zen Studios haben mit dieser Sammlung eine beeindruckende virtuelle Flipper-Erfahrung geschaffen, die sowohl Nostalgie verliebte als auch neue Spielende ansprechen dürfte. Star Wars Pinball 🛒 bietet eine Vielzahl von Tischen, die Episoden, Charaktere und Schauplätze aus dem gesamten Star Wars-Universum thematisieren und dabei die Essenz der Saga einfangen.

Keine 15 Euro: Star Wars-Spiel für die Nintendo Switch im Amazon-Angebot

Das Herzstück von Star Wars Pinball sind die 19 liebevoll gestalteten Flippertische, die verschiedene Aspekte der Star Wars-Galaxie abdecken. Von Adaptionen der Hauptfilme (Episoden IV bis VIII) über Spin-offs wie Rogue One und Solo bis hin zu den beliebten Serien The Clone Wars und Rebels – die Vielfalt ist beeindruckend. Besonders hervorzuheben sind die charakterbasierten Tische, die sich ikonischen Figuren wie Han Solo, Darth Vader und Boba Fett widmen. Das Star Wars-Spiel für die Nintendo Switch schnappt ihr euch bei Amazon gerade für nicht einmal 15 Euro:

Die technische Umsetzung für die Nintendo Switch nutzt die spezifischen Funktionen der Konsole optimal aus. Die HD-Vibration verleiht dem Spielgefühl eine zusätzliche haptische Dimension, während der senkrechte Spielmodus die klassische Flipper-Perspektive authentisch nachbildet. Mit einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde läuft das Spiel flüssig und reaktionsschnell – entscheidend für ein präzises Timing beim Flipper.

Besonders bemerkenswert ist der Karrieremodus, der speziell für kürzere Spielsitzungen unterwegs konzipiert wurde. Die Nutzer*innen stellen sich spezifischen, flipper-basierten Herausforderungen und können zwischen dem Pfad der Jedi oder der Sith wählen, während sie 50 Karriereränge durchlaufen. Integrierte Mini-Spiele, wie das Steuern eines X-Wing Jägers oder Lichtschwertduelle, sorgen für willkommene Abwechslung und bieten Zugang zu Spielelementen, die sonst nur schwer zu erreichen wären.

Das innovative System der Kräfte der Macht und Talente fügt eine strategische Ebene hinzu. Durch das Sammeln von Holocron-Fragmenten können Spielende besondere Fähigkeiten freischalten, die beim Aktivieren Boni wie Multiplikatoren oder Zeitverlangsamung gewähren. Diese Mechanik verleiht dem klassischen Flipper-Gameplay zusätzliche Tiefe und sorgt für langanhaltenden Spielspaß.

Ergänzende Star Wars-Erlebnisse für Fans

Für ein vollständiges Star-Wars-Erlebnis könnten Interessierte das digitale Flipperspiel mit anderen Krieg der Sterne-Titeln für den Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmiede kombinieren. Einen starken Startpunkt bietet das Star Wars Heritage Pack 🛒, welches gleich sieben Star Wars-Spiele in einem Bundle für die Nintendo Switch vereint.

Für jüngere Fans des Franchise oder ganze Familien bietet sich die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga 🛒 an, die mit ihrem gewohnt humorvollen Ansatz und dem Koop-Modus gemeinsame Spielsessions ermöglicht. Nach intensiven Flippersessions können Spielende hier in einer entspannteren Umgebung weitere Star Wars-Abenteuer erleben, während sie die gesamte Filmreihe in Form der Bauklötzchen des dänischen Herstellers durchspielen.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr derweil hier:

Wollt ihr euch das Star Wars-Spiel für die Nintendo Switch günstig schnappen, solltet ihr nicht zu lange zögern: Gewohntermaßen gelten die Angebote bei Amazon keine Lichtjahre, sodass ihr schon bald wieder den Preis, der in Nintendos eShop für Star Wars Pinball 🛒 üblicherweise aufgerufen wird, zahlen dürftet. Noch günstiger wird es gerade höchstens auf Steam…

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.