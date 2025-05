Für 15 Euro: Top-bewertetes PS5-Spiel nur kurze Zeit im Amazon-Angebot abstauben

Klassiker im modernen Gewand: Die Survival-Horror-Fans unter euch können sich über ein kleines Schnäppchen bei Amazon freuen. Ein beliebtes PS5-Spiel, das bei fast 700 Bewertungen auf stolze 4,5 Sterne kommt, ist aktuell auf rund 15 Euro reduziert.

Der Entwickler von Tormented Souls 🛒, das Studio Dual Effect Games, hat sich für seinen Titel von den großen Klassikern des Survival-Horror-Genres inspirieren lassen. Das Spiel kombiniert dabei die traditionelle feste Kameraperspektive mit moderneren Steuerungselementen und bietet somit sowohl Nostalgie als auch zeitgemäße Spielmechaniken. Der Horror-Titel wird von Genre-Kenner*innen als eine gelungene Hommage an klassische Vertreter wie Resident Evil und Alone in the Dark gehandelt.

PS5-Spiel für Horror-Fans im Amazon-Angebot: Das erwartet euch mit Tormented Souls

In Tormented Souls schlüpft ihr in die Rolle von Caroline Walker, die dem mysteriösen Verschwinden von Zwillingsschwestern in einem zum Krankenhaus umfunktionierten Herrenhaus am Winterlake nachgeht. Die Atmosphäre des Spiels ist beklemmend und düster, wie es sich für einen würdigen Vertreter des Genres gehört. Nach einem erschreckenden Vorfall wacht Caroline angeschlossen an medizinische Geräte in einer Badewanne auf und muss fortan um ihr Überleben kämpfen. Bei Amazon schnappt ihr euch das PS5-Spiel jetzt schockierend günstig:

Das Gameplay folgt dem bewährten Muster klassischer Survival-Horror-Spiele: Ihr erkundet das verlassene Anwesen, sammelt Ressourcen, löst knifflige Rätsel und bekämpft unheimliche Kreaturen. Die Entwickler*innen haben dabei besonderen Wert auf die Rätselmechanik gelegt, die oft das Kombinieren von Gegenständen und das Entschlüsseln von Hinweisen erfordert. Die feste Kameraperspektive sorgt für zusätzliche Spannung, da ihr nie wisst, was euch hinter der nächsten Ecke erwartet.

Eine besondere Spielmechanik von Tormented Souls ist das Dimensionsportal-System. Durch schimmernde Spiegel könnt ihr zwischen verschiedenen Realitätsebenen wechseln, was sowohl für das Gameplay als auch für die Erzählung eine interessante Komponente darstellt. Diese Mechanik erinnert an Silent Hill und trägt zur unheimlichen Atmosphäre des Spiels bei, während sie gleichzeitig neue Möglichkeiten für Rätsel und Erkundung eröffnet.

Die Grafik des Spiels ist auf der PlayStation 5 ansprechend umgesetzt, mit detaillierten Umgebungen und beeindruckenden Lichteffekten, die die unheimliche Stimmung perfekt unterstreichen. Die Ladezeiten sind dank der SSD-Technologie der Konsole minimal, was den Spielfluss deutlich verbessert im Vergleich zu früheren Genre-Vertretern, bei denen lange Ladezeiten zwischen den Räumen oft den Spannungsbogen unterbrachen.

Horror-Erlebnis für Genre-Fans

Wer sich für Tormented Souls 🛒 interessiert, könnte auch an weiteren Survival-Horror-Titeln für die PlayStation 5 Gefallen finden. Das Resident Evil 4 Remake 🛒 bietet beispielsweise eine moderne Interpretation eines weiteren Klassikers und ergänzt das Spielerlebnis von Tormented Souls perfekt. Beide Titel teilen sich die Liebe zum Genre, unterscheiden sich jedoch in ihrem Ansatz, was für Abwechslung sorgt.

Ein weiterer Kandidat, der das Genre perfekt repräsentiert, findet sich in der bereits angesprochenen Neuauflage von Silent Hill 2 🛒. Das legendäre Horrorspiel-Urgestein wurde erst jüngst für die aktuellen Systeme ordentlich aufpoliert, verliert aber nichts an seinem düsteren Charme, der euch in den ikonischen Nebel entführt.

Weitere populäre PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch Tormented Souls 🛒 allerdings erst einmal günstig sichern, solltet ihr keine Zeit verstreichen lassen: Das Angebot auf Amazon ist üblicherweise von begrenzter Dauer, ehe das PS5-Spiel wieder mit seinem ursprünglichen Preisschild versehen wird.

