150 Euro sparen: Starken Samsung Gaming-Monitor mit 180Hz nur kurz für fast die Hälfte des Preises schnappen

Bei Amazon lockt derzeit ein attraktives Angebot für alle Gaming-Enthusiasten: Ein technisch hochwertiger Gaming-Monitor von Samsung ist von 309 Euro auf nur noch 169,90 Euro reduziert. Diese Preisreduzierung macht den hochwertigen 27-Zoll-Bildschirm zu einer besonders interessanten Option für Spielerinnen und Spieler, die ihr Setup upgraden möchten.

Samsung hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Hersteller von Gaming-Displays etabliert. Das Unternehmen kombiniert dabei bewährte Display-Technologien mit spezifischen Gaming-Features und bietet so Lösungen für unterschiedliche Ansprüche und Budgets. Die Odyssey-Serie inklusive des Samsung Odyssey G50D 🛒 richtet sich dabei speziell an anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf hohe Bildqualität und flüssige Darstellung legen.

Gaming-Monitor von Samsung bei Amazon im Angebot

Der angebotene Gaming-Monitor setzt auf ein Fast IPS-Panel mit Quad High Definition (QHD)-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Diese Auflösung stellt den idealen Mittelweg zwischen der Full HD-Auflösung und 4K dar: Ihr erhaltet deutlich schärfere Bilder als bei 1.920 x 1.080 Pixeln, ohne dass moderne Grafikkarten dabei an ihre Grenzen stoßen. Der weite Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgt dafür, dass Farben und Kontraste auch bei seitlicher Betrachtung stabil bleiben.

Besonders hervorzuheben ist die Bildwiederholfrequenz von 180 Hertz (Hz). Diese hohe Frequenz ermöglicht zuverlässig flüssige Bewegungen in schnellen Spielszenen. Die Reaktionszeit von nur einer Millisekunde (ms) minimiert zusätzlich Verzögerungen zwischen Eingabe und Darstellung, was gerade in kompetitiven Spielen einen entscheidenden Vorteil darstellt.

Die DisplayHDR 400-Zertifizierung gewährleistet verbesserte Kontraste mit tieferen Schwarztönen und hellerem Weiß. Dieser Standard mag zwar nicht die höchste HDR-Stufe darstellen, bietet aber dennoch eine spürbare Verbesserung gegenüber herkömmlichen Displays. Dunkle Spielbereiche werden dadurch besser sichtbar, während helle Effekte authentischer wirken.

AMD FreeSync sorgt für eine synchrone Darstellung zwischen Grafikkarte und Monitor. Diese Technologie eliminiert das störende Tearing-Phänomen, bei dem Bildteile versetzt dargestellt werden. Der Samsung Odyssey G50D 🛒 arbeitet dabei mit einer variablen Bildwiederholrate, die sich automatisch an die Leistung der Grafikkarte anpasst.

Ergonomie und Komplementärtechnik

Die ergonomischen Eigenschaften des Displays tragen maßgeblich zum Nutzungskomfort bei. Die Höhenverstellung ermöglicht eine individuelle Anpassung an verschiedene Sitzpositionen und Körpergrößen. Der Eye Saver Modus reduziert Blaulichtemissionen, die bei längeren Gaming-Sessions zu Augenermüdung führen können. Die Flicker Free-Technologie eliminiert zudem das für das menschliche Auge oft unbemerkbare, aber ermüdende Bildschirmflackern.

Für eine optimale Nutzung des Samsung-Monitors solltet ihr über eine entsprechend leistungsfähige Grafikkarte verfügen. Aktuelle Mittelklasse-Modelle wie die GeForce RTX 4060 🛒 oder Radeon RX 7600 🛒 können QHD-Inhalte in den meisten aktuellen Spielen mit guter Bildqualität darstellen. Für konstant hohe Bildraten bei maximalen Details empfehlen sich jedoch leistungsstärkere Varianten.

Weitere Bildschirme findet ihr hier:

Eine ergonomische Gaming-Tastatur 🛒 und präzise Gaming-Maus 🛒 ergänzen das Setup optimal. Bei der hohen Reaktionsgeschwindigkeit des Monitors können auch kleinste Verzögerungen durch ungeeignete Eingabegeräte auffallen. Mechanische Tastaturen und Mäuse mit niedrigen Latenzwerten maximieren daher das Potenzial des schnellen Displays.

Wollt ihr es erst einmal bei einem neuen Gaming-Monitor belassen und habt in dem Samsung Odyssey G50D 🛒 einen geeigneten Kandidaten gefunden, empfiehlt es sich die Kaufentscheidung nicht allzu lang aufzuschieben, denn der Rabatt kann sich auch ganz schnell wieder in Luft auflösen.

