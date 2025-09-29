Nur 152,99 Euro: Großer Gaming-Monitor mit 300Hz für kurze Zeit im Angebot von Amazon

Bei Amazon lockt derzeit ein attraktives Angebot für einen superschnellen Gaming-Monitor. Der Z-Edge UG27S ist von seinem ursprünglichen Preis deutlich reduziert und bietet damit eine günstige Gelegenheit für alle, die auf der Suche nach einem leistungsstarken Display sind. Die Marke hat sich in den letzten Jahren als verlässlicher Anbieter von Gaming-Hardware etabliert und punktet regelmäßig mit einem ausgewogenen Verhältnis von Preis und Leistung.

Das aktuelle Angebot macht den Z-Edge UG27S 🛒 besonders attraktiv für Nutzerinnen und Nutzer, die nicht das Budget für High-End-Displays haben, dennoch keine Kompromisse bei der Performance eingehen möchten. Mit seiner Curved-Bauweise und den technischen Spezifikationen richtet sich das Display sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an ambitionierte Gamer, die Wert auf flüssige Darstellung und geringe Latenzzeiten legen.

Günstiger Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das bietet der Z-Edge UG27S

Der Z-Edge UG27S punktet vor allem mit seiner beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von bis zu 300 Hertz über DisplayPort-Verbindung. Diese hohe Bildwiederholrate sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen in Spielen deutlich flüssiger dargestellt werden, was besonders bei kompetitiven Titeln wie Counter-Strike oder Valorant einen spürbaren Vorteil verschafft. Dank des Deals bei Amazon zahlt ihr jetzt nur noch knapp 150 Euro für den günstigen Gaming-Monitor:

Die Reaktionszeit von einer Millisekunde minimiert störende Schlierenbildung und Geisterbilder, die bei schnellen Szenen auftreten können. Dies ist besonders wichtig für Ego-Shooter oder Rennspiele, wo jede Verzögerung zwischen Eingabe und visueller Darstellung über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Das 27-Zoll-Panel mit Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) bietet dabei eine ausreichend hohe Pixeldichte für scharfe Darstellungen ohne übermäßige Anforderungen an die Grafikkarte.

Die Anschlussvielfalt des Z-Edge UG27S 🛒 überzeugt durch zwei DisplayPort 1.4- und zwei HDMI 2.0-Buchsen, womit sich problemlos mehrere Geräte gleichzeitig verbinden lassen. FreeSync-Unterstützung eliminiert störendes Screen Tearing und ruckelige Darstellungen, indem die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate der Grafikkarte synchronisiert wird. Dies funktioniert sowohl mit AMD- als auch mit vielen NVIDIA-Grafikkarten und sorgt für ein deutlich flüssigeres Spielerlebnis.

Ein besonderes Merkmal ist die 1.500R-Krümmung des Curved-Displays, die das Sichtfeld erweitert und für ein immersiveres Spielerlebnis sorgt. Diese Wölbung entspricht einem Radius von 1.500 Millimetern. Dadurch wirken Spiele räumlicher und die Augen ermüden weniger schnell bei längeren Spiele-Sessions. Das VA-Panel liefert zudem einen hohen Kontrast von 4.000:1, wodurch dunkle Bereiche in Spielen besser differenziert werden können.

Ergänzende Gaming-Ausrüstung

Wer das volle Potenzial des Z-Edge UG27S ausschöpfen möchte, sollte auch die restliche Gaming-Ausrüstung entsprechend anpassen. Eine leistungsstarke Grafikkarte ist essenziell, um die hohen Bildwiederholraten zu erreichen. Für 300 Hz bei Full HD-Auflösung empfehlen sich mindestens Modelle wie die NVIDIA RTX 4060 🛒 oder AMD RX 7600 🛒, wobei für anspruchsvollere Spiele auch stärkere Varianten sinnvoll sind. Ein schneller Prozessor verhindert zudem Engpässe, die hohe Frameraten begrenzen könnten.

Für den optimalen Komfort bei längeren Sitzungen lohnt sich außerdem ein ergonomischer Gaming-Stuhl sowie eine höhenverstellbare Monitorhalterung. Der Bildschirm unterstützt VESA-Montage (100 x 100 Millimeter), wodurch er flexibel positioniert und an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Eine zusätzliche Beleuchtung hinter dem Gaming-Monitor kann die Augenbelastung weiter reduzieren und das Kontrastverhältnis subjektiv verbessern.

Passende Sitzgelegenheiten findet ihr hier:

Die integrierten Eye-Care-Funktionen des Displays arbeiten besonders effektiv in Kombination mit einer durchdachten Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Flicker Free-Technologie reduziert unsichtbares Bildschirmflimmern, während der Low Blue Light-Modus den Anteil bläulichen Lichts verringert. Diese Features sind vor allem bei längeren Nutzungszeiten von Vorteil und können Kopfschmerzen sowie Augenreizungen vorbeugen.

Ein zweiter Gaming-Monitor für Streaming-Software, Chats oder andere Anwendungen ergänzt das Setup ideal, wobei die nahezu rahmenlosen Ränder des Z-Edge UG27S 🛒 sich perfekt für Multi-Monitor-Konfigurationen eignen. Zu viel Zeit lassen für den Kauf solltet ihr euch allerdings nicht: Das Angebot von Amazon ist nur für kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.