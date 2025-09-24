Nur 16,83 statt 34,99 Euro: Beliebtes PS5-Spiel für kurze Zeit zum halben Preis bei Amazon

Das mittelalterliche Strategiespiel Mount & Blade 2: Bannerlord bekommt ihr derzeit mit einem Deal von Amazon besonders günstig. Der Titel des türkischen Entwicklerstudios TaleWorlds Entertainment hat sich bereits auf dem PC einen Namen gemacht und bringt nun seine einzigartige Mischung aus Action, Strategie und RPG als PS5-Spiel auch auf Sonys Konsole.

Der Versandhausriese reduziert den Preis für Mount & Blade 2: Bannerlord 🛒 von ursprünglich 34,99 Euro auf aktuell läppische 16,83 Euro, was einer Ersparnis von über 50 Prozent entspricht. Diese satte Reduzierung macht den Einstieg in die Welt von Calradia besonders lohnenswert, zumal das Spiel sowohl für Einzelspieler*innen als auch für Multiplayer-Sessions umfangreiche Inhalte bietet.

PS5-Spiel für Strategen und Mittelalter-Fans im Angebot bei Amazon: Das verspricht euch Mount & Blade 2

Mount & Blade 2: Bannerlord entführt Spielende in eine detailliert gestaltete mittelalterliche Sandbox-Welt, die 200 Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers Warband angesiedelt ist. Der Kontinent Calradia steht im Zentrum des Geschehens, wo ihr als aufstrebende Anführerin oder aufstrebender Anführer euer eigenes Schicksal schmiedet. Das PS5-Spiel zeichnet sich durch seine Freiheit aus – ihr entscheidet selbst, ob ihr als ehrenvolle*r Ritter*in, skrupellose*r Händler*in oder mächtige*r Kriegsherr*in agieren möchtet.

Das Kampfsystem basiert auf einer richtungsabhängigen Mechanik, die sowohl zugänglich als auch tiefgreifend ist. Ihr steuert Angriffe und Blöcke durch gezielte Bewegungen, was jedem Gefecht eine taktische Komponente verleiht. Besonders beeindruckend sind die großen Schlachten mit mehreren hundert Kämpfer*innen auf dem Bildschirm, wobei jede Einheit über eine individuelle Künstliche Intelligenz verfügt. Diese Massenschlachten können sowohl in der Ego- als auch in der Third Person-Perspektive erlebt werden.

Die Singleplayer-Kampagne präsentiert sich als offene Sandbox, in der eure Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Ihr baut eigene Armeen auf, erobert Festungen und Städte, knüpft politische Allianzen oder führt Handelskriege. Das Wirtschaftssystem simuliert realistische Marktmechanismen, bei denen Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen. So könnt ihr beispielsweise nach einer erfolgreichen Belagerung Getreide in hungernde Städte bringen oder Karawanenrouten von Banditen befreien.

Mount & Blade 2: Bannerlord 🛒 bietet zudem umfangreiche Charakterentwicklung. Eure Fähigkeiten verbessern sich durch praktische Anwendung – wer häufig kämpft, wird im Kampf besser, wer Handel betreibt, entwickelt sich zur geschickten Kaufperson. Diese organische Progression macht jedes Spielerlebnis einzigartig und belohnt verschiedene Spielstile gleichermaßen.

Ergänzende Gaming-Ausrüstung

Für ein optimales Spielerlebnis lohnt sich die Investition in hochwertiges Gaming-Zubehör. Ein Gaming-Headset der mittleren bis oberen Preisklasse, beispielsweise Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless 🛒, verstärkt die atmosphärischen Schlachtgeräusche und ermöglicht klare Kommunikation in den Multiplayer-Modi. Besonders bei den großen Belagerungsschlachten mit hunderten Spieler*innen ist eine gute Audioqualität entscheidend für das taktische Verständnis.

Gaming-Stühle oder ergonomische Sitzlösungen werden bei ausgedehnten Eroberungsfeldzügen in Calradia besonders geschätzt. Da Mount & Blade 2: Bannerlord durch seine Sandbox-Natur zu langen Spielsitzungen einlädt, ist eine bequeme Sitzposition für die Gesundheit und das Spielvergnügen gleichermaßen wichtig.

Den passenden Thron für euer Königreich findet ihr ebenfalls bei uns:

Wollt ihr euch Mount & Blade 2: Bannerlord 🛒 günstig sichern, solltet ihr allerdings nicht zu viel Zeit ins Land ziehen lassen: Das PS5-Spiel ist nur für kurze Zeit zum halben Preis bei Amazon verfügbar.

