180Hz & 0,5ms für rund 100 Euro: Flotten Gaming-Monitor jetzt zum Knallerpreis abstauben

Noch auf der Suche nach einem leistungsstarken Gaming-Monitor, der nicht gleich euer Sparschwein sprengt? Dann findet ihr jetzt auf Amazon eine günstige Gelegenheit, denn ein Modell von Lenovo, das die wichtigsten Spezifikationen vereint, bekommt ihr für gerade einmal rund 100 Euro.

Wer Wert auf besonders smoothes Gameplay legt, sich aber gleichermaßen nach einer hohen Bildqualität sehnt, wird hier definitiv fündig. Mit dem Lenovo Legion R25i-30 wird euch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis geboten, das seinesgleichen sucht.

Flotter Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das hat der Lenovo Legion R25i-30 auf dem Kasten

Der Lenovo Legion R25i-30 ist ein speziell für Gamer entwickelter Monitor, der auf rasante Reaktionen und eine ruckelfreie Spielerfahrung setzt. Dank seiner blitzschnellen Reaktionszeit von gerade einmal einer halben Millisekunde sorgt er dafür, dass ihr in schnellen Shootern oder Rennspielen stets sowohl Kontrolle als auch Übersicht bewahrt. Auch die hohe Bildwiederholrate von bis zu 180 Hertz unterstützt eine flüssige Darstellung, was sich besonders in actiongeladenen Szenen bemerkbar macht. Bei Amazon bekommt ihr den Bildschirm mit seinem sagenhaften Tiefstpreis von rund 100 Euro jetzt fast hinterhergeworfen:

Beim verbauten Panel setzt Lenovo selbstredend auf die moderne IPS-Technologie, die sich über die knapp 25 Zoll seiner Bildschirmdiagonale erstreckt. Ein weiteres Highlight des Legion R25i-30 ist AMD FreeSync Premium, das dafür sorgt, dass das Gameplay ohne lästige Lags oder nerviges Stottern abläuft. Sie synchronisiert die Bildwiederholrate stets mit der aktuellen Framerate eurer Grafikkarte, sodass Monitor und GPU in Einklang stehen. Die ClearMR 6000-Zertifizierung trägt zusätzlich dazu bei, Bewegungsunschärfe zu minimieren. Ob in kompetitiven Shootern oder Open World-Spielen: Ihr werdet von der kristallklaren und reibungslosen Darstellung profitieren.

Mit einer Raumabdeckung von 99 Prozent des sRGB-Spektrums und 90 Prozent des DCI-P3-Standards bietet der Monitor eine hervorragende Farbgenauigkeit, die Spiele in lebendigen und realitätsgetreuen Farben erstrahlen lässt. Der VESA-zertifizierte HDR 400-Standard verstärkt die Immersion durch detaillierte Licht- und Schatteneffekte, die besonders bei atmosphärischen Titeln wie God of War Ragnarök, das auch im PC-Test überzeugen konnte, zur Geltung kommen.

Darüber hinaus verfügt der Lenovo Legion R25i-30 natürlich über eine Natural Low Blue Light-Technologie, die eure Augen selbst bei längeren Spiel-Sessions schont, indem das schädliche blaue Licht herausgefiltert wird, ohne dabei die Farben zu verfälschen. Mit einem ergonomischen Standfuß, der sich in Höhe, Neigung und Drehung anpassen lässt, sorgt der Monitor außerdem für eine bequeme und flexible Nutzung. Wollt ihr den Gaming-Monitor zum absoluten Schnäppchenpreis mitnehmen, solltet ihr euch aber sputen: Das Angebot auf Amazon ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

