180Hz & WQHD zum Tiefstpreis: Gaming-Monitor von MSI fast 100 Euro günstiger abstauben

Für kurze Zeit findet ihr bei Amazon ein aufregendes Angebot, falls ihr noch nach einem günstigen Gaming-Monitor Ausschau haltet. Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr fast 100 Euro, denn statt zum bisherigen Preis von 276,99 Euro ist ein modernes Modell von MSI derzeit für nur 189,99 Euro erhältlich.

Ganz konkret handelt es sich hierbei um den MAG 275QF. Jener bietet optimale Bedingungen für anspruchsvolle Spielerinnen und Spieler, die hohen Wert auf eine besonders flüssige wie kristallklare Darstellung legen.

Gaming-Monitor bei Amazon im Angebot: Das kann der MSI MAG 275QF Gaming-Monitor

Der MSI MAG 275QF überzeugt mit seiner hochwertigen Ausstattung und ist hervorragend für flotte, wettbewerbsorientierte Spiele wie Valorant, Counter-Strike 2 oder League of Legends geeignet. Mit einem 27 Zoll großen Display, über welches sich eine gestochen scharfe WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln erstreckt und der schnellen Bildwiederholrate von 180 Hertz sorgt er für ein stets smoothes Spielgefühl. Hinzu gesellt sich eine rasante Reaktionszeit von gerade einmal einer halben Millisekunde, dank der euch selbst in hektischsten Szenen kein Detail entgeht. Vergleichsportal Geizhals zufolge gab es den Gaming-Monitor nie günstiger als im aktuellen Amazon-Angebot:

Das moderne Rapid-IPS-Panel ermöglicht dank breiter Betrachtungswinkel und optimierter Echtzeitfarbe eine höchstpräzise Farbdarstellung aus zahllosen Perspektiven. In Kombination mit dem beliebten HDR-Feature liefert der MSI MAG 275QF intensive Kontraste und dynamische Details, die euer Seh- und Spielerlebnis besonders immersiv werden lassen.

Zur weiteren Ausstattung zählt – wie es sich für einen Gaming-Monitor gehört – selbstredend auch die Adaptive Sync-Technologie, welche die Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte in Einklang hält. Die Synchronisierung verhindert Bildstörungen wie Tearing oder lästiges Stottern, was der flüssigen Darstellung ebenso zugutekommt. Der MSI MAG 275QF bietet zudem mittels DisplayPort 1.4- und zwei HDMI 2.0b-Schnittstellen umfassende Anschlussmöglichkeiten.

Natürlich ist auch ein ein Blaulichtfilter sowie die bewährte Anti-Flicker-Technologie, die eure Augen bei langen Gaming-Sessions schont, an Bord. Der neigungsverstellbare Standfuß ermöglicht eine Anpassung des Blickwinkels, was für zusätzlichen Komfort sorgt und flexibel einstellbar ist. Wollt ihr euch den genialen wie günstigen Gaming-Monitor bei Amazon zum Tiefstpreis sichern, solltet ihr nicht all zu viel Zeit verstreichen lassen: Nur für eine begrenzte Zeit gibt es den MSI MAG 275QF im Angebot.

