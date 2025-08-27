Nur 185 Euro: Riesiger Curved Gaming-Monitor mit 180Hz jetzt kurze Zeit im Angebot

Ein leistungsstarker, großer Bildschirm für intensive Spielsessions muss nicht teuer sei. Das zumindest zeigt das aktuelle Angebot bei Amazon zum folgenden Gaming-Monitor.

Dort ist der kurvige Bildschirm Odys XP32 PRO-X momentan günstiger und für acht Prozent weniger erhältlich. Statt der ursprünglichen 239,99 Euro zahlt ihr deshalb aktuell nur 185,41 Euro. Das ist eine lohnende Gelegenheit für alle, die ihr Gaming-Setup aufwerten wollen.

Großer Curved Gaming-Monitor im Amazon-Angebot

Der Hersteller Odys ist bekannt für preislich attraktive Techniklösungen mit ordentlicher Ausstattung. Der Odys XP32 PRO-X 🛒 richtet sich gezielt an anspruchsvolle Gamer*innen, die Wert auf hohe Bildqualität, flüssige Darstellung und ein immersives Spielerlebnis legen.

Das Amazon-Angebot im Überblick

Mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll (das entspricht etwa 80 Zentimetern) und einer WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln bietet der Odys XP32 PRO-X 🛒 deutlich mehr Schärfe und Bildfläche als ein klassischer Full-HD-Monitor. Das Curved-Design sorgt für ein tieferes Eintauchen ins Spielgeschehen, da es das Sichtfeld natürlicher ausfüllt – besonders vorteilhaft bei First-Person-Spielen oder Rennsimulationen.

Die Bildwiederholfrequenz von 180 Hertz in Kombination mit einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde (MPRT) erlaubt gestochen scharfe Darstellungen selbst bei schnellen Bewegungen. Dadurch profitieren nicht nur Shooter-Fans von einem präziseren Spielgefühl, sondern auch alle, die Wert auf ruckelfreies und verzögerungsfreies Gameplay legen.

Zudem unterstützt das Modell sowohl AMD FreeSync als auch NVIDIA G-Sync. Dadurch wird das sogenannte Screen Tearing – also das unschöne Zerreißen des Bildes – effektiv verhindert. Egal mit welcher Grafikkarte ihr unterwegs seid, der Gaming-Monitor passt sich flexibel an und sorgt so für flüssige Bewegungen ohne Bildruckler. Die integrierte HDR-Unterstützung wertet Farben und Kontraste zusätzlich auf und sorgt für lebendigere Darstellungen.

Passende Ergänzungen für euer Gaming-Setup

Um den Monitor optimal zu nutzen, lohnt sich die Kombination mit hochwertigem Zubehör. Besonders praktisch sind stabile Monitorhalterungen oder -arme 🛒, die für mehr Flexibilität beim Platzieren sorgen – ideal, wenn euer Schreibtisch nicht viel Raum bietet oder ihr mehrere Displays gleichzeitig nutzt.

Auch leistungsstarke HDMI- oder DisplayPort-Kabel 🛒 sollten nicht unterschätzt werden. Der Odys XP32 PRO-X 🛒 verfügt über zwei HDMI 2.1- sowie zwei DisplayPort 1.4-Anschlüsse, was euch ermöglicht, mehrere Endgeräte gleichzeitig zu verbinden – etwa Konsole und PC. Hochwertige Kabel stellen dabei sicher, dass die volle Bildqualität übertragen wird und ihr keine Einbußen bei Auflösung oder Bildfrequenz hinnehmen müsst.

Bewertet wird das Gerät von bisherigen Kundinnen und Kunden mit 4,4 von fünf Sternen (mehr als 2.000 Rezensionen). Laut Amazon ist man „mit der Bildqualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Monitors zufrieden. Sie beschreiben das Bild als wirklich gut, klar und knackig. Der Monitor wird als hochwertig beschrieben, wobei die Schwarzwerte satt und ausgewogen sind. Viele loben auch die Größe und Funktionalität. Bezüglich Helligkeit und Höhenverstellbarkeit gibt es jedoch gemischte Meinungen.“

