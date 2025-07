Nur 18,98 Euro: Beliebtes PS5-Spiel nur noch heute am Prime Day zum Ramschpreis mitnehmen

Amazon hat mit dem Prime Day einen spannenden Deal für ein PS5-Spiel parat, das Fans von kreativen Zerstörungssimulationen begeistern dürfte: Die Teardown Deluxe Edition ist auf läppische 18,98 Euro heruntergesetzt. Der Titel stammt vom schwedischen Entwicklerstudio Tuxedo Labs und hat sich bereits auf dem PC einen Namen als außergewöhnliche Physik-Simulation gemacht.

Die Teardown Deluxe Edition 🛒 umfasst neben dem Hauptspiel auch zusätzliche Inhalte, die euch langfristig noch mehr spannende Stunden Spielspaß versprechen und den Griff zur umfangreicheren Edition rechtfertigen. Besonders hervorzuheben ist die vollständig zerstörbare Spielwelt, die auf einer fortschrittlichen Voxel-Engine basiert und realistische Physik-Simulationen ermöglicht.

PS5-Spiel unter 20 Euro: Amazon verscherbelt auf den letzten Metern des Prime Day einen Geheimtipp

Das Herzstück von Teardown liegt in seiner einzigartigen Herangehensweise an Puzzle- und Actionelemente. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle eines Abbruchunternehmers, der sich zunehmend in zwielichtige Aufträge verstrickt. Die Besonderheit liegt darin, dass jede Wand, jedes Objekt und jede Struktur in der Spielwelt vollständig zerstört oder manipuliert werden kann, was kreative Lösungsansätze eröffnet. Das PS5-Spiel, das auch auf Steam auf bockstarke Bewertungen blickt, bekommt ihr am Amazon Prime Day jetzt so richtig günstig:

Die Kampagne führt durch über vierzig Missionen mit ansteigender Komplexität. Dabei entwickelt sich die Geschichte von harmlosen Abbrucharbeiten hin zu spektakulären Raubzügen, bei denen Timing und strategische Planung entscheidend sind. Die Physik-Engine simuliert dabei nicht nur die Zerstörung von Objekten, sondern auch das Verhalten von Wasser, Feuer und Rauch. Diese Detailtiefe sorgt für ein authentisches Gefühl beim Experimentieren mit verschiedenen Werkzeugen und Sprengmitteln.

Der Sandbox-Modus erweitert die Möglichkeiten erheblich und stellt unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und eigene Szenarien erstellen. Ein integrierter Editor ermöglicht sogar die Erschaffung eigener Voxel-Objekte. Zusätzlich unterstützt das PS5-Spiel Mods aus der Community, wodurch regelmäßig frische Inhalte verfügbar werden. Dies trägt maßgeblich zur Langzeitmotivation bei, ebenso wie der in der Deluxe Edition enthaltene Time Campers-DLC mit Western-Setting sowie der Folkrace-DLC, der neue Fahrzeuge und Rennmodi einführt.

Die technische Umsetzung auf der PlayStation fünf nutzt die Leistung der Konsole optimal aus. Die DualSense Controller-Integration bietet haptisches Feedback bei Explosionen und dem Einsatz verschiedener Werkzeuge. Die Ladezeiten sind dank der SSD-Technologie minimal, was besonders bei den experimentellen Herausforderungsmodi von Vorteil ist. Eben jene stellen spezielle Fertigkeiten auf die Probe und werden nach und nach durch den Fortschritt in der Hauptkampagne freigeschaltet.

Ergänzungen für Bau- und Zerstörungswütige

Wer Gefallen an den zerstörerischen Elementen der Teardown Deluxe Edition 🛒 findet, sollte auch einen Blick auf andere Titel mit ähnlichen Mechaniken werfen. Für Fans von kreativen Bauspielkonzepten eignet sich Minecraft Dungeons 🛒 als Ergänzung. Obwohl der Fokus hier auf dem Aufbau liegt, bieten beide Spiele die Möglichkeit, Umgebungen nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Voxel-Ästhetik schafft eine gewisse Verwandtschaft, während die unterschiedlichen Gameplay-Ansätze für Abwechslung sorgen.

Ein weiterer empfehlenswerter Titel ist Cities: Skylines 🛒, das zwar primär auf Stadtplanung setzt, aber durchaus Parallelen in der strategischen Herangehensweise bietet. Die Notwendigkeit, komplexe Systeme zu verstehen und zu manipulieren, findet sich in beiden Spielen wieder. Während Teardown auf kurzfristige, spektakuläre Aktionen setzt, belohnt Cities: Skylines langfristige Planung und systematisches Vorgehen.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf das rotierende PlayStation Plus-Angebot, da regelmäßig Titel mit ähnlichen Gameplay-Elementen verfügbar werden. Spiele wie Control oder Just Cause 4 bieten ebenfalls umfangreiche Zerstörungsmöglichkeiten und können eine sinnvolle Ergänzung zur Spielesammlung darstellen. Wollt ihr euch hingegen mit der Teardown Deluxe Edition 🛒 erst einmal nur einem PS5-Spiel widmen, solltet ihr euch allerdings sputen: Das Angebot von Amazon ist nur über den Prime Day verfügbar.

