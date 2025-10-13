Nur 19,99 Euro: Beliebten Bestseller für die Nintendo Switch für kurze Zeit zum Schleuderpreis schnappen

Bei Amazon findet ihr aktuell ein interessantes Angebot für Fans der beliebten Zeichentrickserie aus Bikini Bottom. SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel ist derzeit auf gerade einmal 19,99 Euro reduziert. Damit spart ihr ein Drittel des ursprünglichen Preises des Nintendo Switch-Spiels und könnt euch das Action-Adventure mit dem rosa Seestern in der Hauptrolle zum Schnäppchenpreis sichern.

SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel 🛒 stammt vom Publisher THQ Nordic und Entwickler Purple Lamp Studios, die bereits mit anderen lizenzierten Titeln Erfahrung gesammelt haben. Im Mittelpunkt steht dieses Mal nicht SpongeBob selbst, sondern sein bester Freund Patrick, der erstmals die Hauptrolle in einem eigenen Videospiel übernimmt. Die Spielwelt orientiert sich dabei eng an der bekannten Fernsehserie und bietet eine offene Struktur, die zum Erkunden und Experimentieren einlädt.

Beliebtes Nintendo Switch-Spiel für SpongeBob-Fans im Angebot bei Amazon

SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel setzt auf ein physikbasiertes Gameplay, bei dem ihr Objekte greifen, verschieben und auf kreative Weise einsetzen könnt. Die offene Welt von Bikini Bottom dient als Spielplatz, in dem ihr verschiedene bekannte Schauplätze besucht. Dazu gehören unter anderem die Müllhalde, Poppy Puffs Wutraum oder andere ikonische Orte aus der Serie. Das Nintendo Switch-Spiel erlaubt es euch, mit der Umgebung zu interagieren und dabei für Chaos zu sorgen.

Die Spielmechanik konzentriert sich auf Patricks charakteristische Persönlichkeit und seinen eher unkonventionellen Zugang zur Problemlösung. Ihr erhaltet Aufgaben von bekannten Charakteren wie SpongeBob, Sandy Cheeks oder Mr. Krabs, die ihr auf verschiedene Arten erfüllen könnt. Dabei kommen Werkzeuge wie Laubgebläse oder Farbdosen zum Einsatz, mit denen ihr die Spielwelt nach eigenen Vorstellungen gestaltet. Der Fokus liegt auf Experimentierfreudigkeit und kreativem Gameplay.

Die Präsentation von SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel 🛒 orientiert sich am klassischen Zeichenstil der Serie und nutzt die englischen Originalstimmen des Cartoon-Casts. Bill Fagerbakke spricht Patrick, während Tom Kenny als SpongeBob, Rodger Bumpass als Thaddäus Tentakel und Clancy Brown als Mr. Krabs zu hören sind. Diese Authentizität trägt zur Atmosphäre bei und dürfte besonders Fans der Serie ansprechen. Verschiedene Outfits für Patrick lassen sich durch Sammelobjekte und Stunts freischalten.

Das Third-Person-Adventure richtet sich an eine breite Zielgruppe und verzichtet auf komplexe Mechaniken zugunsten eines zugänglichen Spielerlebnisses. Die offene Struktur ermöglicht es, Aufgaben in unterschiedlicher Reihenfolge anzugehen oder einfach die Umgebung zu erkunden. Die physikbasierte Interaktion mit Objekten bildet dabei den Kern des Gameplays und sorgt für abwechslungsreiche Situationen.

Passende Ergänzungen für Switch-Spielende

Wer sich für das Nintendo Switch-Spiel interessiert, findet auf der kleinen Konsole eine Reihe ähnlicher Titel. Das Vorgängerspiel SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated 🛒 bietet ebenfalls eine Plattform-Erfahrung in der Unterwasserwelt und könnte als Ergänzung interessant sein. Auch andere familienfreundliche Adventures wie die Spyro Reignited Trilogy 🛒 oder Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 🛒 sprechen eine vergleichbare Zielgruppe an.

Weitere lizenzierte Spiele aus dem Nickelodeon-Universum könnten Fans ansprechen. Nickelodeon All-Star Brawl 🛒 oder Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 🛒 bieten ähnliche Ansätze mit bekannten Charakteren. Auch andere familienfreundliche Titel wie Kirby und das vergessene Land 🛒 oder Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 🛒 passen thematisch zur zugänglichen Spielweise. Die Switch-Bibliothek umfasst eine breite Auswahl an Titeln für unterschiedliche Vorlieben und Altersgruppen.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr erst einmal voll und ganz in Bikini Bottom abtauchen, müsst ihr euch beeilen: SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel 🛒 ist nur für eine kurze Zeit deutlich günstiger im Angebot von Amazon zu finden, ehe das Nintendo Switch-Spiel wieder sein ursprüngliches Preisschild aufgedrückt bekommt.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.