Nur 19,99 Euro: Drei starke Nintendo Switch-Spiele im Bundle jetzt kurz zum Schnäppchenpreis schnappen

Amazon bietet aktuell attraktive Rabatte auf verschiedene Nintendo Switch-Spiele, darunter auch die populäre Disney Classic Games Collection. Das beliebte Bundle vereint gleich drei klassische Disney-Titel in einer umfassenden Edition und richtet sich sowohl an nostalgische Spielerinnen und Spieler als auch an neue Generationen von Gamenden.

Der Schnäppchenpreis von gerade einmal 19,99 Euro macht die Disney Classic Games Collection 🛒 besonders interessant für alle, die hochwertige Retro-Gaming-Erlebnisse suchen. Mit einer Ersparnis von zehn Euro gegenüber dem regulären Verkaufspreis bietet sich eine gute Gelegenheit, klassische Disney-Abenteuer in moderner Aufmachung zu erleben.

Drei Nintendo Switch-Spiele für nicht einmal 20 Euro: Der Amazon-Deal im Überblick

Die Disney Classic Games Collection bündelt insgesamt elf verschiedene Spielversionen der drei gefeierten Disney-Franchises Aladdin, Der König der Löwen und Das Dschungelbuch. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass beide 16-Bit-Konsolenversionen von Aladdin erstmals seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung wieder verfügbar sind. Dies schließt sowohl die SNES- als auch die Sega Mega Drive-Variante ein, die sich deutlich in Gameplay und Design unterscheiden. Bei Amazon zahlt ihr für die Nintendo Switch-Spielesammlung nicht einmal 20 Euro:

Die technische Umsetzung für moderne Konsolen bringt verschiedene Verbesserungen mit sich. So unterstützt die Sammlung Full HD-Auflösung und bietet anpassbare Bildschirmverhältnisse sowie Rahmenoptionen. Spielerinnen und Spieler können zwischen verschiedenen Filteroptionen wählen, um das Aussehen klassischer Röhrenfernseher oder andere beliebte Bildschirmtypen zu simulieren. Diese Features ermöglichen es, das authentische Retro-Feeling zu bewahren oder moderne Darstellungsstandards zu nutzen.

Besonders praktisch sind die modernen Komfortfunktionen, die das ursprüngliche Spielerlebnis ergänzen. Das Rückspul-Feature ermöglicht es, schwierige Spielabschnitte in Echtzeit zurückzunehmen und erneut zu versuchen. Zusätzlich können Nutzerinnen und Nutzer komplette Spielverläufe einsehen und an beliebigen Punkten einsteigen. Die Schnellspeicherfunktion erlaubt es zudem, den Fortschritt jederzeit zu sichern und später fortzusetzen.

Die Disney Classic Games Collection 🛒 bietet auch umfangreiche Museum-Inhalte, die Einblicke in die Entwicklungsgeschichte der Spiele gewähren. Videointerviews mit den ursprünglichen Entwicklungsteams und Galerien mit hunderten bisher unveröffentlichter Konzeptbilder in HD-Qualität runden das Paket ab. Die kompletten Soundtracks aller enthaltenen Spiele sind ebenfalls verfügbar und können über integrierte Musikplayer abgespielt werden.

Passende Ergänzungen für Retro-Gaming-Fans

Wer Gefallen an klassischen Disney-Spielen findet, sollte auch andere Retro-Sammlungen für die Nintendo Switch in Betracht ziehen. Die Mega Man Legacy Collection 🛒 beispielsweise bietet eine ähnlich umfassende Aufbereitung klassischer Jump’n’Run-Spiele mit modernen Funktionen und Museum-Inhalten. Auch hier stehen verschiedene Anzeigeoptionen und Komfortfeatures zur Verfügung, die das ursprüngliche Spielerlebnis zeitgemäß präsentieren.

Für Fans von Disney-Inhalten könnte auch Disney Magical World 🛒interessant sein, das zwar einen moderneren Ansatz verfolgt, aber dennoch den charakteristischen Disney-Charme bewahrt. Alternativ bieten sich Sammlungen anderer Retro-Publisher an, etwa die Capcom Arcade Stadium-Reihe oder verschiedene SNK-Kompilationen, die ähnliche Aufbereitungsqualität und Zusatzinhalte bieten.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz den drei Nintendo Switch-Spielen widmen, die euch die Disney Classic Games Collection 🛒 verspricht, solltet ihr flinke Finger beweisen. Das Angebot auf Amazon gilt wie immer nur für eine kurze Zeit.

