Nur 19,99 Euro: Preisgekröntes Nintendo Switch-Spiel nur kurze Zeit zum Schnäppchenpreis schnappen

Amazon hat mit The Stanley Parable: Ultra Deluxe die erweiterte Neuauflage des preisgekrönten Indie-Klassikers von 2013 zum Schnäppchenpreis von nur 19,99 Euro im Angebot. Das Nintendo Switch-Spiel kombiniert das ursprüngliche Spielerlebnis mit umfangreichen neuen Inhalten und modernen technischen Verbesserungen.

Der Titel stammt aus der Feder der Entwickler, die bereits mit dem Original große Erfolge feierten und dafür den New York Game Award für das beste Remake 2023 erhielten. The Stanley Parable: Ultra Deluxe 🛒 zeichnet sich durch seine einzigartige Herangehensweise an interaktives Storytelling aus, bei der Spielerinnen und Spieler als der Büroangestellte Stanley auf der Suche nach verschwundenen Kolleginnen und Kollegen sind.

Nintendo Switch-Spiel bei Amazon: The Stanley Parable Ultra Deluxe-Edition reduziert

The Stanley Parable: Ultra Deluxe bewegt sich in einem eigenen Genre zwischen Videospiel und philosophischem Experiment. Anders als bei herkömmlichen Games steht hier nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern die Erfahrung selbst. Das Nintendo Switch-Spiel führt euch durch verschiedene Büroräume und Gänge, während ein Erzähler die Handlung kommentiert und Entscheidungen vorschlägt. Die Besonderheit liegt darin, dass ihr diesen Anweisungen folgen oder bewusst dagegen handeln könnt, was zu völlig unterschiedlichen Spielverläufen führt. Bei Amazon spart ihr gerade gut ein Drittel des Preises:

Die Ultra Deluxe-Version erweitert das ursprüngliche Erlebnis erheblich. Während alle Inhalte des 2013er Originals vollständig enthalten sind, kommen neue Bereiche, zusätzliche Entscheidungsmöglichkeiten und weitere Geheimnisse hinzu. Das bereits komplexe Labyrinth aus Möglichkeiten wird dadurch noch vielschichtiger. Optisch wurde das Spiel für moderne Hardware aufgewertet, ohne dabei den charakteristischen Stil des Originals zu verlieren.

Ein wichtiger Aspekt der Neuauflage sind die verbesserten Barrierefreiheitsfunktionen. Diese umfassen Übersetzungen der Spieltexte, spezielle Optionen für farbenblinde Spielende und Inhaltswarnungen. The Stanley Parable: Ultra Deluxe wird weiterhin von Kevan Brighting vertont, dessen unverwechselbare Stimme bereits im Original für die besondere Atmosphäre sorgte.

Die Dauer des Nintendo Switch-Spiels variiert je nach gewählten Pfaden erheblich. Während einzelne Durchgänge wenige Minuten dauern können, eröffnen sich durch die verschiedenen Entscheidungswege dutzende Stunden Spielzeit. Jede Wahl führt zu anderen Konsequenzen und Erzählsträngen, wodurch hohe Wiederspielbarkeit entsteht. Das Spiel bricht bewusst mit etablierten Spielkonventionen und hinterfragt die Rolle von Spielerinnen und Spielern sowie Entwicklern.

Ergänzende Spielerlebnisse für Indie-Fans

Wer sich für The Stanley Parable: Ultra Deluxe 🛒 interessiert, findet auf der Nintendo Switch zahlreiche weitere Spiele mit ähnlich experimentellem Ansatz. Beginners Guide vom gleichen Entwicklerstudio bietet eine vergleichbare Mischung aus Narration und Selbstreflexion, allerdings mit einem persönlicheren und melancholischeren Ton. Der Titel erkundet die Beziehung zwischen Spieleentwicklern und ihren Werken auf eine sehr direkte Weise.

Für Fans von Rätselspielen mit ungewöhnlichen Erzählstrukturen eignet sich Outer Wilds 🛒 hervorragend als Ergänzung. Dieses Weltraum-Erkundungsspiel nutzt eine Zeitschleife als zentrales Spielelement und fordert logisches Denken sowie Experimentierfreude. Ähnlich wie The Stanley Parable belohnt es Neugier und das Hinterfragen von Annahmen, allerdings in einem Science Fiction-Setting.

Disco Elysium – The Final Cut 🛒 stellt eine weitere Alternative dar, die sich durch außergewöhnliches Storytelling auszeichnet. Als Rollenspiel ohne traditionelle Kampfmechanik konzentriert es sich vollständig auf Dialoge, Charakterentwicklung und moralische Entscheidungen. Die umfangreichen Textpassagen und die psychologische Tiefe der Charaktere sprechen ähnliche Zielgruppen an wie The Stanley Parable.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch hingegen erst einmal nur das gefeierte und von der Kritik hochgelobte Spiel für die Nintendo Switch sichern, solltet ihr allerdings nicht zu viel Zeit verstreichen lassen: Das Angebot auf Amazon für The Stanley Parable: Ultra Deluxe 🛒 ist nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.