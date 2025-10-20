Nur 19,99 Euro: Satte 50 Nintendo Switch-Spiele im Bundle jetzt zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon gibt es derzeit ein starke Sammlung an Nintendo Switch-Spielen für alle Retro-Gaming-Fans: SEGA Mega Drive Classics ist von 29,99 Euro auf nur noch 19,99 Euro reduziert. Die umfangreiche Sammlung bringt über 50 klassische Titel aus der 16-Bit-Ära auf Nintendos Hybrid-Konsole und bietet damit eine nostalgische Reise in die Vergangenheit des Gaming.

SEGA gehört zu den Pionieren der Videospielbranche und prägte mit dem Mega Drive eine ganze Generation von Spielerinnen und Spielern. Die SEGA Mega Drive Classics Collection 🛒 vereint die bekanntesten Franchises des japanischen Publishers und ermöglicht es, legendäre Spiele aus den 1980er- und 1990er-Jahren auch unterwegs zu erleben. Mit einem Preisnachlass von zehn Euro lohnt sich der Zugriff für Nostalgiker*innen und Neuentdecker*innen nur noch mehr.

50 Titel in einem Nintendo Switch-Spiel: Jetzt für nicht einmal 20 Euro bei Amazon

Die SEGA Mega Drive Classics überzeugen allein durch ihre schiere Menge an Inhalten. Mehr als 50 Spiele verschiedenster Genres sind enthalten – von Jump’n’Runs wie Sonic the Hedgehog über Beat’em’ups wie Streets of Rage bis hin zu Rollenspielen wie den Phantasy-Star-Titeln. Diese Vielfalt garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist, unabhängig davon, ob ihr Action, Rätsel oder strategische Herausforderungen bevorzugt. Bei Amazon zahlt ihr aktuell keine 20 Euro für die Nintendo Switch-Spielesammlung:

Besonders hervorzuheben sind die modernen Funktionen, die den Klassikern hinzugefügt wurden. Eine Rückspulfunktion erlaubt es, schwierige Passagen zu wiederholen, ohne von vorne beginnen zu müssen. Die Speicherfunktion ermöglicht jederzeit einen Zwischenstand, was gerade bei den oft anspruchsvollen Retro-Titeln hilfreich ist. Der Spiegel-Modus dreht das Spielgeschehen horizontal und sorgt für zusätzliche Abwechslung bei bereits vertrauten Levels.

Besonders cool: Der Online-Multiplayer erweitert das Spielerlebnis um eine zeitgemäße Komponente. Klassiker wie Golden Axe oder Gunstar Heroes lassen sich gemeinsam mit Freundinnen und Freunden über das Internet spielen, was zur ursprünglichen Veröffentlichungszeit undenkbar gewesen wäre. Achievements belohnen zudem bestimmte Erfolge und motivieren dazu, auch weniger bekannte Titel der Sammlung zu erkunden.

Die technische Umsetzung auf der Switch funktioniert sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus reibungslos. Die Steuerung lässt sich an moderne Gewohnheiten anpassen, alternativ können Nutzerinnen und Nutzer aber auch die originale Button-Belegung wählen. Die Emulation der SEGA Mega Drive Classics 🛒 erfolgt präzise, sodass Grafik und Sound authentisch wirken und keine störenden Latenzen auftreten.

Nostalgie-Nachschub für die Nintendo Switch

Wer nach dem Durchspielen der SEGA-Klassiker weiteren Nostalgie-Nachschub sucht, findet auf der Nintendo Switch zahlreiche ähnliche Kollektionen. Die Castlevania Anniversary Collection 🛒 beispielsweise vereint acht Titel der legendären Reihe von Konami. Auch hier erhalten Spielende moderne Komfortfunktionen wie Speicherstände und können zwischen verschiedenen Regionalversionen wählen.

SNK hat mit der 40th Anniversary Collection 🛒 ebenfalls eine umfangreiche Retro-Zusammenstellung veröffentlicht. Sie konzentriert sich auf Arcade-Klassiker des Unternehmens aus den 1980er-Jahren und bietet einen Einblick in die frühe Phase der Spielautomaten-Ära. Die enthaltenen Titel unterscheiden sich deutlich von SEGAs Konsolen-Fokus und ergänzen die heimische Bibliothek um eine weitere Facette der Gaming-Geschichte.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Die Namco Museum Archive-Reihe 🛒 richtet sich an Liebhaberinnen und Liebhaber klassischer Arcade-Automaten. Pac-Man, Galaga und weitere Ikonen der Spielhallen sind vertreten. Diese Sammlungen konzentrieren sich auf kurze, aber knackige Nintendo Switch-Spiele-Sessions und eignen sich perfekt für zwischendurch. Zusammen mit den umfangreicheren Abenteuern aus der SEGA Mega Drive Classics-Kollektion 🛒 ergibt sich so eine ausgewogene Mischung unterschiedlicher Spielerlebnisse aus vergangenen Jahrzehnten.

