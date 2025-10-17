Nur 19,99 statt 39,99 Euro: Beliebtes Nintendo Switch-Spiel aus 2025 nur kurze Zeit für die Hälfte schnappen

Bei Amazon gibt es aktuell ein Nintendo Switch-Spiel im Angebot, das Aufbau-Simulation clever mit schwarzem Humor kombiniert. Die erst zu Beginn des Jahres erschienene Graveyard Keeper: Undead Edition ist auf gerade einmal 19,99 Euro reduziert und bietet so eine Ersparnis von 50 Prozent. Der von Lazy Bear Games entwickelte Titel verbindet Friedhofsverwaltung mit skurrilem Gameplay und enthält alle drei DLCs in dieser Edition.

Die Graveyard Keeper: Undead Edition 🛒 richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler, die Videospiele mit einer Prise Zynismus schätzen. Das Switch-Spiel erhielt bei Steam über 36.000 überwiegend positive Bewertungen und hat sich damit als beliebter Vertreter seines Genres etabliert. Die komplette Edition inklusive sämtlicher Erweiterungen zum halben Preis macht das Angebot besonders attraktiv für Neueinsteigende.

Beliebtes Nintendo Switch-Spiel im Angebot bei Amazon: Das kann Graveyard Keeper

Das Prinzip von Graveyard Keeper dreht sich um die Verwaltung eines mittelalterlichen Friedhofs. Ihr sammelt Ressourcen, stellt Gegenstände her und baut euren Friedhof nach und nach zu einem florierenden Betrieb aus. Dabei müsst ihr ethische Entscheidungen treffen, die nicht immer den moralischen Standards entsprechen – etwa wenn es um die Verwertung von Körperteilen geht… Bei Amazon zahlt ihr für kurze Zeit jetzt nur noch die Hälfte für die Nintendo Switch-Version des beliebten Hits:

Die Spielmechanik kombiniert klassische Aufbauelemente mit Ressourcenmanagement. Ihr erkundet die umliegenden Gebiete, sammelt Materialien und verarbeitet diese zu nützlichen Gegenständen. Nebenbei gilt es, Beziehungen zu den Dorfbewohnern aufzubauen und deren Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das Nintendo Switch-Spiel lässt euch dabei bewusst moralisch fragwürdige Wege einschlagen, was für den besonderen Charme der Simulation sorgt.

Neben der Friedhofsverwaltung erwarten euch auch Dungeon-Erkundungen. Diese Abstecher in mysteriöse Verliese bringen seltene Zutaten und Ressourcen ein, die für fortgeschrittene Herstellungsprozesse notwendig sind. Das Gameplay-Tempo bestimmt ihr dabei selbst – ob entspanntes Aufbauen oder zielstrebiges Vorankommen liegt in eurem Ermessen.

Die enthaltenen DLCs der Graveyard Keeper: Undead Edition 🛒 erweitern das Spielerlebnis erheblich. Breaking Dead fügt ein automatisiertes Arbeitssystem mit untoten Helfern hinzu, die Routineaufgaben übernehmen. Game of Crone führt euch in ein neues Gebiet, wo ihr Flüchtlingen beim Aufbau einer Siedlung helft und Stranger Sins verleiht zuvor stummen Charakteren eine Stimme und enthüllt deren Hintergrundgeschichten.

Passende Ergänzungen für Switch-Spielende

Wer Gefallen an Graveyard Keeper findet, sollte sich auch Stardew Valley🛒 ansehen. Die ebenfalls als Nintendo Switch-Spiel erhältliche Aufbau-Simulation setzt auf einen freundlicheren Ton, bietet aber ähnlich tiefgehende Mechaniken beim Farmbau und der Ressourcenverwaltung. Beide Titel teilen den entspannenden Charakter und die Freiheit, das eigene Tempo zu bestimmen.

Ebenfalls empfehlenswert ist Moonlighter 🛒, das Dungeon-Erkundung mit Shop-Management verbindet. Tagsüber verkauft ihr Waren in eurem Laden, nachts erkundet ihr gefährliche Verliese auf der Suche nach wertvollen Gegenständen. Diese Mischung aus Action und Aufbau ergänzt das Spielprinzip der Friedhofssimulation gut und bietet eine dynamischere Alternative.

Für Fans von humorvollem Gameplay bietet sich zudem Cult of the Lamb 🛒 an. Hier verwaltet ihr einen Kult, baut eine Gemeinde auf und erkundet roguelike-artige Dungeons. Die düstere Atmosphäre und der schwarze Humor passen thematisch gut zur Friedhofsverwaltung und sprechen eine ähnliche Zielgruppe an.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz mit der Graveyard Keeper: Undead Edition 🛒 beschäftigen, solltet ihr euch beeilen: Das gefeierte Nintendo Switch-Spiel ist nur für kurze Zeit bei Amazon reduziert.

