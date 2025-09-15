2 Nintendo Switch-Spiele für nur 17,99 Euro: Günstiges Bundle jetzt bei Amazon zum Ramschpreis sichern

Amazon bietet derzeit eine attraktive Preisreduktion für Nintendo Switch-Spiele, die Fans von Flugsimulationen und historischen Luftkämpfen begeistern dürfte. Die Air Conflicts Collection vereint zwei beliebte Titel der Serie im praktischen Doppelpack und ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg aus der Pilotenperspektive zu erleben.

Die Air Conflicts Collection 🛒 richtet sich an alle, die authentische Luftkampf-Erfahrungen auf ihrer Nintendo Switch schätzen. Beide enthaltene Spiele bieten detailgetreue Nachbildungen historischer Flugzeuge und Schauplätze, wodurch sich eine besonders atmosphärische Spielerfahrung ergibt. Die Kombination aus actionreichen Missionen und historischem Kontext macht diese Edition zu einer interessanten Wahl für Genre-Fans.

2 Nintendo Switch-Spiele für nur 17,99 Euro bei Amazon: Das bietet die Air Conflicts Collection

Air Conflicts: Secret Wars bietet sieben umfangreiche Kampagnen mit insgesamt 49 Missionen, die verschiedene Aspekte des Luftkampfes abdecken. Von Eskort-Einsätzen über Patrouillenflüge bis hin zu Stealth-Missionen erwartet euch eine breite Vielfalt an Aufgaben. Dabei stehen euch sechzehn verschiedene Flugzeugtypen aus beiden Weltkriegen zur Verfügung, die jeweils ihre eigenen Flugeigenschaften und Bewaffnungsoptionen mitbringen. Bei Amazon zahlt ihr jetzt nur 17,99 Euro für beide Nintendo Switch-Spiele:

Pacific Carriers konzentriert sich hingegen auf die Ereignisse im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs. Das Nintendo Switch-Spiel ermöglicht es, zwei verschiedene Kampagnen zu spielen – entweder auf Seiten der US Navy oder der Kaiserlich Japanischen Marine. 18 authentische Flugzeugtypen stehen zur Auswahl, darunter legendäre Maschinen wie die japanische A6M Zero oder die amerikanische F4U Corsair.

Insgesamt stehen euch in beiden Spielen zusammen 34 verschiedene Flugzeugtypen zur Verfügung. Von der legendären japanischen A6M Zero über die amerikanische F4F Wildcat bis hin zu verschiedenen deutschen und britischen Maschinen deckt die Air Conflicts Collection 🛒 ein breites Spektrum historischer Luftfahrzeuge ab. Diese Vielfalt ermöglicht es, unterschiedliche Flugcharakteristiken kennenzulernen und je nach Mission das passende Fluggerät zu wählen.

Die technische Umsetzung auf der Konsole nutzt sowohl den Handheld- als auch den TV-Modus optimal aus. Im mobilen Modus profitiert ihr von der intuitiven Touchscreen-Steuerung, während der Docking-Modus eine detailreichere Darstellung auf größeren Bildschirmen ermöglicht. Die Framerates bleiben dabei stabil, und die Ladezeiten zwischen den Missionen halten sich in akzeptablen Grenzen.

Wollt ihr euch die Nintendo Switch-Spiele günstig schnappen, solltet ihr jetzt zuschlagen, denn wie immer kann das Angebot für die Air Conflicts Collection 🛒 auf Amazon je nach Bestand schneller enden als euch lieb ist.

