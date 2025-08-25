2 Nintendo Switch-Spiele für 25 Euro: Beliebtes Bestseller-Bundle nur kurze Zeit stark reduziert im Angebot

Bei Amazon findet ihr jetzt ein spannendes Angebot für Liebhaberinnen und Liebhaber atmosphärischer Nintendo Switch-Spiele. Das Little Nightmares 1+2 Bundle kombiniert zwei der gefeiertsten Horror-Puzzle-Platformer der letzten Jahre zu einem schockierend günstigen Preis. Statt der regulären 39,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 25,76 Euro – eine Ersparnis von satten 36 Prozent.

Die beiden Titel aus dem Hause der Tarsier Studios haben sich durch ihre einzigartige Mischung aus putziger Aufmachung und beunruhigender Atmosphäre einen Namen gemacht. Mit über sieben Millionen verkauften Exemplaren weltweit und zahlreichen Auszeichnungen gelten die Little Nightmares-Spiele 🛒 als Meilensteine des atmosphärischen Horror-Genres. Die Switch-Version ermöglicht es euch, die düsteren Abenteuer sowohl zu Hause am großen Bildschirm als auch unterwegs zu erleben.

Das Little Nightmares 1+2 Bundle bietet euch zwei vollständige Nintendo Switch-Spiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch perfekt harmonieren. Im ersten Teil übernehmt ihr die Kontrolle über Six, ein kleines Mädchen im gelben Regenmantel, das aus dem mysteriösen Schlund – einem riesigen, schwimmenden Gefängnis voller grotesker Kreaturen – entkommen muss. Die Spielmechanik konzentriert sich auf Stealth-Elemente, Kletterpassagen und clevere Rätsel, die eure Beobachtungsgabe herausfordern.

Bei Amazon schnappt ihr euch das Bundle gerade für rund 25 Euro:

Little Nightmares 2 führt euch in die Rolle von Mono, einem Jungen mit Papiertüte über dem Kopf, der gemeinsam mit Six durch eine von einem bösen Signal verseuchte Welt navigiert. Hier erwarten euch neben den bewährten Puzzle- und Stealth-Elementen auch actionreichere Sequenzen und Verfolgungsjagden. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Charakteren steht im Mittelpunkt und eröffnet neue strategische Möglichkeiten beim Lösen der vielschichtigen Herausforderungen.

Beide Titel zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Präsentation aus. Die düstere Grafik erinnert an die Arbeiten von Tim Burton und schafft eine Atmosphäre, die gleichzeitig faszinierend und beunruhigend wirkt. Das Sounddesign wechselt geschickt zwischen leisen, ambient-geprägten Passagen während der Erkundung und intensiven Industrial-Kompositionen in actiongeladenen Momenten. Diese audiovisuelle Inszenierung macht jede Spielsitzung zu einem einprägsamen Erlebnis.

Das Little Nightmares 1+2 Bundle 🛒 präsentiert sich als idealer Einstiegspunkt für Neulinge und als vollständige Sammlung für Fans der Reihe. Der erste Teil liegt als Download-Code bei, während der zweite auf der Cartridge enthalten ist. Im Erstling erhaltet ihr zusätzlich eine exklusive Pakku-Maske für die Charaktere, die ihr durch Scannen eines Pac-Man-amiibo freischalten könnt. Das Bundle beinhaltet außerdem sämtliche Download-Inhalte des ersten Teils, darunter den umfangreichen Die Geheimnisse des Schlunds-DLC.

Noch mehr Spaß für Grusel-Fans

Für Spielerinnen und Spieler, die Gefallen an der einzigartigen Atmosphäre der Little Nightmares-Reihe finden, bieten sich verschiedene thematisch verwandte Titel an. Inside aus dem Hause der Playdead Studios teilt die düstere, rätselhafte Grundstimmung und überzeugt mit ähnlich minimalistischer Erzählweise. Der Plattformer kombiniert physikbasierte Rätsel mit einer bedrückenden Atmosphäre, die perfekt zu den Little Nightmares-Titeln passt.

Limbo, ebenfalls aus dem Hause Playdead, gilt als Wegbereiter des atmosphärischen Indie-Horror-Genres und ergänzt eure Sammlung um einen weiteren Klassiker. Die schwarz-weiße Optik und die cleveren Umgebungsrätsel schaffen eine eigene, unvergessliche Spielerfahrung. Auch A Hat in Time 🛒 bietet sich als Kontrast an – der farbenfrohe 3D-Plattformer liefert eine deutlich fröhlichere Grundstimmung, ohne auf clevere Rätsel und präzises Sprungspiel zu verzichten.

Wer das kooperative Element aus Little Nightmares 2 schätzt, findet in Unravel 2 🛒 eine charmante Alternative. Das Puzzle-Plattformspiel setzt auf die Zusammenarbeit zwischen zwei Yarn-Charakteren und bietet sowohl im Einzelspielermodus als auch zu zweit packende Herausforderungen. Die emotionale Erzählung ohne Worte erinnert an die subtile Storytelling-Methode der Little Nightmares-Reihe.

Wer sich erst einmal voll und ganz dem Little Nightmares 1+2 Bundle 🛒 widmen möchte, das auf Amazon derzeit sogar zu den beliebtesten Bestsellern unter den Nintendo Switch-Spielen zählt, sollte sich aber beeilen. Der Deal des Versandhausriesen gilt wie gewohnt nur für eine kurze Zeit.

