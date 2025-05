2 Nintendo Switch-Spiele für 28 Euro: Neues Bundle nur kurze Zeit stark reduziert im Angebot

Amazon präsentiert ein attraktives Angebot für Fans von Nintendo Switch-Spielen, die auf der Suche nach entspannter Unterhaltung sind. MySims: Cozy Bundle kombiniert zwei beliebte Titel der MySims-Reihe in einem Paket und bietet damit doppelten Spielspaß zu einem reduzierten Preis. Die charmante Spielesammlung richtet sich an alle, die kreative Simulation und niedliche Charaktere schätzen.

Das Bundle bringt klassische MySims-Erfahrungen auf den Handheld-Hybriden und ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, sowohl zu Hause als auch unterwegs in fantasievolle Welten einzutauchen. Entwickelt für entspannte Spielstunden, verbindet die MySims: Cozy Bundle 🛒 nostalgische Elemente mit zeitgemäßer Portabilität und macht sie zu einer interessanten Option für verschiedene Altersgruppen.

Nintendo Switch-Spiele im Angebot

MySims: Cozy Bundle umfasst MySims und MySims Kingdom, zwei Titel, die ursprünglich für andere Plattformen entwickelt wurden und seit November des vergangenen Jahres überarbeitet für die Switch verfügbar sind. Der Preis ist von 39,99 Euro auf 27,88 Euro gesunken, was einer Ersparnis von über 30 Prozent entspricht. Diese Reduzierung macht das Doppelpack besonders attraktiv für preisbewusste Käufer*innen, bekommt ihr doch gleich zwei Nintendo Switch-Spiele zum Preis von nicht einmal einem mit dem Amazon-Angebot.

Die Spielesammlung setzt auf kreative Gestaltungsmöglichkeiten und entspannte Spielmechaniken. In MySims könnt ihr eine Stadt wiederaufbauen und dabei verschiedene Charaktere kennenlernen, die eure Hilfe benötigen. Das Gameplay konzentriert sich auf Customization-Optionen, bei denen ihr Sims erstellt und deren Umgebung nach euren Vorstellungen gestaltet. MySims Kingdom erweitert dieses Konzept um ein magisches Setting, in dem ihr einem Königreich zu neuem Glanz verhelft.

Das MySims: Cozy Bundle zeichnet sich durch seinen familienfreundlichen Ansatz aus. Ohne Zeitdruck oder stressige Herausforderungen können Spielende in ihrem eigenen Tempo voranschreiten und dabei verschiedene Rätsel lösen sowie neue Gebiete freischalten. Die Charakterinteraktion steht im Mittelpunkt des Spielerlebnisses, wobei jede Figur eine eigene Persönlichkeit und Geschichte mitbringt.

Die technische Umsetzung der Nintendo Switch-Spiele nutzt die Hybridnatur der Konsole optimal aus. Sowohl im TV-Modus als auch im Handheld-Betrieb laufen die Spiele flüssig und bieten eine intuitive Steuerung. Die Touchscreen-Funktionalität der Switch ergänzt die Gestaltungsoptionen sinnvoll, während die Joy-Con-Controller präzise Eingaben ermöglichen. Die Grafik wurde für die moderne Hardware angepasst und präsentiert sich in einem zeitlosen, cartoon-artigen Stil.

Passende Ergänzungen für Switch-Fans

Wer Gefallen an entspannten Simulationsspielen wie dem MySims: Cozy Bundle 🛒 findet, sollte auch andere Titel dieser Kategorie in Betracht ziehen. Animal Crossing: New Horizons 🛒 bietet ähnliche Gestaltungsfreiheiten, jedoch mit einem modernen Online-Ansatz und regelmäßigen Updates. Die Lebenssimulation ermöglicht es, eine eigene Insel zu entwickeln und dabei mit Freund*innen zu interagieren. Story of Seasons: Friends of Mineral Town 🛒 hingegen konzentriert sich auf Landwirtschafts-Simulation und verbindet nostalgische Farming-Mechaniken mit zeitgemäßer Präsentation.

Für Nutzer*innen, die kreative Sandbox-Erfahrungen schätzen, stellt Minecraft 🛒 eine interessante Alternative dar. Das Klötzchen-Universum bietet nahezu unbegrenzte Baumöglichkeiten und kann sowohl allein als auch mit anderen gespielt werden. Die Switch-Version unterstützt Cross-Platform-Play und ermöglicht damit plattformübergreifendes Spielen mit Freundinnen und Freunden auf anderen Konsolen.

Hardware-seitig ergänzen verschiedene Zubehörteile das Spielerlebnis sinnvoll. Ein Pro Controller 🛒 bietet präzisere Steuerung für längere Spielsessions, während eine microSD-Karte 🛒 zusätzlichen Platz für weitere digitale Käufe schafft.

Weiteres Zubehör für die Nintendo Switch findet ihr hier:

Wollt ihr euch das MySims: Cozy Bundle 🛒 schnappen, solltet ihr es besser nicht zu entspannt angehen: Das Angebot für die beiden Nintendo Switch-Spiele im Paket ist nur zeitlich begrenzt auf Amazon verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.