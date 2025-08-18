2 Nintendo Switch-Spiele für unter 20 Euro: Beliebtes Bundle jetzt bei Amazon zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon läuft derzeit eine attraktive Aktion für alle Fans von Nintendo Switch-Spielen: Ihr bekommt zwei spannende Titel aus dem Hello Neighbor-Universum zu einem besonders günstigen Kurs. Beide Spiele stammen aus der kreativen Feder der Entwickler*innen hinter der beliebten Horror-Serie und verbinden auf unterschiedliche Weise Spannung, Kreativität und Multiplayer-Spaß.

Das Secret Neighbor + Hello Engineer-Bundle 🛒 richtet sich sowohl an Gamer*innen, die bereits mit dem Hello Neighbor-Franchise vertraut sind, als auch an Neulinge, die einen Einstieg in diese eigenwillige Spielwelt suchen. Der reduzierte Preis macht den Kauf besonders interessant, da ihr gleich zwei vollwertige Titel für deutlich weniger als den ursprünglichen Einzelpreis erhaltet.

2 Nintendo Switch-Spiele für unter 20: Der Deal im Überblick

Secret Neighbor + Hello Engineer kombiniert als Doppelpack zwei grundverschiedene Spielkonzepte unter einem Dach. Secret Neighbor setzt auf Social-Horror-Gameplay für bis zu sechs Spielende und verwandelt jede Runde in ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel. Das Besondere dabei ist die Tatsache, dass eine*r der Mitspieler*innen heimlich als Verräter*in agiert und die Mission der Gruppe sabotieren muss, während er oder sie gleichzeitig versucht, unentdeckt zu bleiben.

Hello Engineer hingegen verfolgt einen völlig anderen Ansatz und fokussiert sich auf kreatives Bauen und Problemlösung. Hier steht der Maschinenbau im Mittelpunkt, wobei ihr aus Schrottteilen fantasievolle Fahrzeuge und Konstruktionen erschafft. Das Spiel bietet sowohl einen Story-Modus mit vorgegebenen Herausforderungen als auch einen freien Sandkasten-Modus, in dem eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Die Multiplayer-Komponente zieht sich durch beide Titel und macht sie zu idealen Kandidaten für gemeinsame Spieleabende. Während Secret Neighbor auf Vertrauen und Misstrauen setzt, fördert Hello Engineer die Zusammenarbeit beim Konstruieren komplexer Maschinen. Diese Vielseitigkeit macht das Bundle zu einer interessanten Wahl für Gruppen mit unterschiedlichen Spielvorlieben.

Der technische Zustand beider Spiele ist solide auf die Nintendo Switch abgestimmt. Secret Neighbor + Hello Engineer 🛒 läuft flüssig im Handheld- sowie im TV-Modus und nutzt die Joy-Con-Controller effektiv für die verschiedenen Gameplay-Mechaniken. Besonders beim Maschinenbau in Hello Engineer erweist sich die Touchscreen-Funktionalität als praktisches Zusatzfeature.

Ergänzende Spielerfahrungen für Switch-Besitzer*innen

Wer Gefallen an der Mischung aus Horror und Kreativität findet, sollte einen Blick auf weitere Titel werfen, die ähnliche Konzepte verfolgen. Among Us 🛒 bietet ein vergleichbares Social-Deduction-Erlebnis wie Secret Neighbor, fokussiert sich jedoch stärker auf die Diskussionsrunden zwischen den Spielenden. Die Mechanik des versteckten Verräters oder der versteckten Verräterin funktioniert hier in einem Science-Fiction-Setting und eignet sich hervorragend als Ergänzung für Gruppen, die das Konzept mögen.

Für Fans des Bau-Aspekts von Hello Engineer empfiehlt sich ein Blick auf Minecraft 🛒 oder Terraria 🛒. Beide Titel bieten umfangreiche Konstruktionsmöglichkeiten und lassen sich sowohl alleine als auch gemeinsam mit Freundinnen und Freunden spielen. Während Minecraft den Fokus auf dreidimensionales Bauen legt, setzt Terraria auf zweidimensionale Erkundung und bietet dabei überraschend tiefe Crafting-Systeme.

Noch mehr Switch-Spiele findet ihr hier:

Wer das Horror-Element schätzt, findet in Phasmophobia oder Dead by Daylight 🛒 weitere spannende Multiplayer-Erfahrungen. Diese Titel setzen jedoch stärker auf klassische Horror-Atmosphäre und verzichten auf die spielerischen Elemente, die Secret Neighbor auszeichnen. Sie eignen sich daher eher für erfahrene Horror-Fans als für Gelegenheitsgruselnde.

Wollt ihr euch aber erst einmal dem Secret Neighbor + Hello Engineer-Bundle 🛒 widmen, solltet ihr nicht allzu lange zögern. Bekanntlich sind die Angebote bei Amazon oft nur von temporärer, statt permanenter Dauer.

