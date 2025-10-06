Unter 20 Euro: Drei starke Spiele für die Nintendo Switch im Bundle nur kurz zum Knallerpreis schnappen

Bei Amazon läuft derzeit eine Aktion für Nintendo Switch-Spiele, die sich für Fans anspruchsvoller Shooter-Abenteuer lohnen könnte. Die BioShock Collection ist auf günstige 18,18 Euro heruntergesetzt worden. Die Sammlung bündelt alle drei Hauptteile der atmosphärischen Reihe samt sämtlicher Einzelspieler-Erweiterungen in einer Edition für Nintendos Hybridkonsole.

Die Serie um die dystopischen Städte Rapture und Columbia gilt als Meilenstein des narrativen Shooters. Entwickler 2K Games hat mit den neu aufgelegten Fassungen der BioShock Collection 🛒 die technische Grundlage überarbeitet, ohne die künstlerische Vision der Originale zu verwässern. Für Switch-Besitzerinnen und -Besitzer bietet sich damit die Möglichkeit, die komplette Trilogie sowohl am Fernseher als auch unterwegs zu erleben.

3 Nintendo Switch-Spiele im günstigen Bundle bei Amazon: Schnappt euch die BioShock Collection

Die BioShock Collection vereint drei unterschiedliche, aber thematisch verbundene Erfahrungen in einem Nintendo Switch-Spiel. Der erste Teil entführt euch in die Unterwassermetropole Rapture, eine einst utopische Siedlung, die zu einem Schauplatz genetischer Experimente und gesellschaftlichen Verfalls geworden ist. Die Spielmechanik verbindet klassische Schusswechsel mit übernatürlichen Fähigkeiten, die über sogenannte Plasmide freigeschaltet werden. Diese modifizieren eure DNA und ermöglichen Angriffe mit Elektrizität, Feuer oder telekinetischen Kräften.

BioShock 2 setzt acht Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an und wechselt die Perspektive. Ihr schlüpft in die Rolle eines Big Daddy, jener schwer gepanzerten Wächter, die im ersten Teil noch zu den gefährlichsten Gegnern zählten. Die mechanischen Verbesserungen erlauben den gleichzeitigen Einsatz von Waffen und Plasmiden, was den Kampfrhythmus flüssiger gestaltet. Thematisch beschäftigt sich der zweite Ableger intensiver mit kollektivistischen Ideologien und deren Auswüchsen, während die Suche nach einer bestimmten Little Sister die emotionale Klammer bildet.

BioShock Infinite bricht mit dem Unterwasser-Setting und versetzt die Handlung in die schwebende Stadt Columbia aus dem Jahr 1912. Spielerisch unterscheidet sich Infinite durch offenere Areale und ein Schienensystem namens Sky-Lines, das vertikale Mobilität ermöglicht. Die Begleitfigur Elizabeth beeinflusst Kämpfe durch ihre Fähigkeit, Risse in alternativen Realitäten zu öffnen, was taktische Optionen erweitert.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Alle drei Titel wurden für die Switch-Version technisch überarbeitet und laufen sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus stabil. Die BioShock Collection 🛒 umfasst sämtliche Story-Erweiterungen, darunter Minerva’s Den für den zweiten Teil sowie Burial at Sea für Infinite. Damit erhaltet ihr über 60 Stunden erstklassiges Shooter-Gameplay mit Rollenspiel-Elementen, ohne zusätzliche Käufe tätigen zu müssen. Wollt ihr euch die Nintendo Switch-Spielesammlung günstig schnappen, müsst ihr euch aber beeilen: Wie gewohnt ist das Angebot auf Amazon nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.