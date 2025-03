Unter 20 Euro: Eines der besten Star Wars-Spiele für die PS5 nur kurz richtig günstig schnappen

Fans aufregender Action-Adventures mit einer Prise Sci-Fi dürfen sich freuen: Bei Amazon ist eines der besten Star Wars-Spiele für die PS5 derzeit deutlich günstiger zu haben. Star Wars Jedi: Survivor, die Fortsetzung des erfolgreichen Vorgängers Fallen Order, nimmt euch mit auf eine spannende Reise durch die Star-Wars-Galaxie und lässt euch in die Rolle des Jedi-Ritters Cal Kestis schlüpfen, der seinen Kampf gegen das Imperium fortsetzt.

Die von Respawn Entertainment entwickelte und von Electronic Arts veröffentlichte Spielereihe hat sich als würdiger Videospielbeitrag zum Star Wars-Universum etabliert. Mit einer Preisreduzierung von 34,99 Euro auf nur noch 19,99 Euro bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit, die Fortsetzung der Geschichte des einstigen Padawans in Star Wars Jedi: Survivor 🛒 zu erleben.

Star Wars Jedi: Survivor für die PS5 im Amazon-Angebot

Star Wars Jedi: Survivor spielt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und führt Cals zunehmend verzweifelten Kampf fort, während die Galaxie immer tiefer in der Dunkelheit versinkt. Als einer der letzten überlebenden Jedi-Ritter stellt er sich den dunkelsten Zeiten entgegen. Die Handlung wirft dabei die Frage auf, wie weit Cal bereit ist zu gehen, um sich selbst, seine Crew und das Vermächtnis des Jedi-Ordens zu schützen. Bei Amazon schnappt ihr euch das Spiel für die PS5 gerade für weniger als 20 Euro:

Im Vergleich zum Vorgänger wurden die Kampfmechaniken deutlich erweitert. Nutzer*innen können Cals Training mit einer größeren Auswahl an Macht-Fähigkeiten, Kampfstilen und Lichtschwert-Anpassungen vervollkommnen. Dies ermöglicht vielfältigere Kombinationen für den Kampf als zuvor. Die Kämpfe fühlen sich dadurch flüssiger und dynamischer an – ähnlich wie bei anderen Action-Titeln wie God of War, jedoch mit dem unverkennbaren Star Wars-Flair durch Lichtschwerter und Machtfähigkeiten.

Die Erkundung wurde ebenfalls überarbeitet. Ihr könnt sowohl neue Planeten als auch vertraute Orte bereisen, wobei jeder eigene Herausforderungen bietet. Die neuen Fortbewegungsmöglichkeiten erlauben es, Umgebungen auf kreativere Weise zu durchqueren. Besonders die vertikale Bewegungsfreiheit wurde verbessert, was an moderne Plattformer wie Uncharted erinnert, aber mit den einzigartigen Jedi-Fähigkeiten kombiniert wird.

Die Grafik nutzt die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 voll aus. Detaillierte Umgebungen, beeindruckende Lichteffekte bei Lichtschwert-Kämpfen und flüssige Animationen tragen zur Immersion bei. Die Ladezeiten wurden dank der schnellen SSD auf ein Minimum reduziert, was den Spielfluss deutlich verbessert und nahtlose Übergänge zwischen den verschiedenen Planeten ermöglicht.

Das optimale Star-Wars-Erlebnis

Um euer Spielerlebnis mit Star Wars Jedi: Survivor zu optimieren, lohnt sich die Betrachtung einiger ergänzender Produkte. Ein hochwertiges Gaming-Headset 🛒 kann die atmosphärische Klangkulisse des Spiels besonders zur Geltung bringen. Die orchestrale Musik und die authentischen Soundeffekte der Lichtschwerter und Machtfähigkeiten entfalten mit gutem Surround-Sound ihre volle Wirkung.

Für längere Spielsessions empfiehlt sich zudem eine Ladestation für die DualSense-Controller 🛒. Da die adaptiven Trigger und das haptische Feedback des Controllers in Star Wars Jedi: Survivor intensiv genutzt werden – ihr spürt jeden Lichtschwerthieb und jeden Einsatz der Macht – kann der Energieverbrauch höher ausfallen als bei anderen Titeln.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch Star Wars Jedi: Survivor 🛒 für die PS5 zum Schnäppchenpreis sichern, solltet ihr schleunigst die Turbinen eures Spaceships starten: Nur für eine kurze Zeit ist das Spiel so stark reduziert, ehe es wieder sein ursprüngliches Preisschild von Amazon verpasst bekommt.

