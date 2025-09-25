Nur 20 Euro: Extrem beliebtes PS5-Spiel mit Spitzenwertungen für kurze Zeit zum Ramschpreis sichern

Amazon bietet derzeit eine attraktive Preisreduktion für ein besonders beliebtes PS5-Spiel an, das dank zahlloser starker Bewertungen glänzt. Overcooked: All You Can Eat, das beide Hauptspiele der Reihe plus sämtliche Zusatzinhalte vereint, ist auf schmackhafte 20 Euro reduziert. Diese definitive Ausgabe des chaotischen Kochspiels richtet sich an alle, die das komplette Erlebnis in verbesserter Qualität genießen möchten.

Die Entwickler von Ghost Town Games haben mit Overcooked: All You Can Eat 🛒 eine umfassende Sammlung geschaffen, die sowohl Neulinge als auch Veteranen der Serie anspricht. Der Deal des Versandhausriesen macht den Einstieg in die chaotische Küchenwelt besonders leicht. Vor allem Fans von Kooperationsspielen sollten zwei mal hinschauen, ist das Angebot doch nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Overcooked: All You Can Eat – Beliebtes PS5-Spiel im Amazon-Angebot

Overcooked: All You Can Eat kombiniert die ersten beiden Hauptteile der Serie mit allen verfügbaren Erweiterungen in einer einzigen Veröffentlichung als PS5-Spiel. Das Bundle umfasst hunderte von Leveln, in denen bis zu vier Spielerinnen und Spieler gemeinsam in zunehmend chaotischen Küchen kochen müssen. Dabei reicht das Spektrum von klassischen Restaurants bis hin zu völlig verrückten Schauplätzen wie schwankenden Schiffen oder Weltraumstationen.

Ein wesentlicher Fortschritt gegenüber den ursprünglichen Veröffentlichungen ist die Integration von Online-Multiplayer für beide Spiele. Während Overcooked 2 bereits über Online-Funktionen verfügte, erhält der erste Teil nun erstmals die Möglichkeit, über das Internet mit anderen gespielt zu werden. Dies erweitert die Spielmöglichkeiten erheblich und ermöglicht es, auch mit entfernt lebenden Freunden gemeinsam zu kochen.

Besonders bemerkenswert ist der neu hinzugefügte Hilfe-Modus, der das Spiel für weniger erfahrene Spielende zugänglicher macht. Dieser Modus verlängert Zeitlimits, verlangsamt das Tempo der Bestellungen und ermöglicht das Überspringen besonders schwieriger Level. Damit richtet sich Overcooked: All You Can Eat 🛒 an eine breitere Zielgruppe, ohne dabei den Kern des Spielerlebnisses zu verwässern.

Die technische Überarbeitung für die PlayStation 5 bringt eine native 4K-Auflösung mit sich, wodurch die ohnehin schon farbenfrohen Spielwelten noch detailreicher dargestellt werden. Die verbesserte Grafik kommt besonders den visuellen Effekten und der Übersichtlichkeit in hektischen Momenten zugute. Zusätzlich profitiert das Spiel von reduzierten Ladezeiten durch die SSD-Technologie der Konsole.

Ideale Ergänzungen für das Kocherlebnis

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich die Anschaffung zusätzlicher DualSense-Controller 🛒, da die Serie ihre Stärken besonders im lokalen Mehrspielermodus ausspielt. Mit vier Controllern können Familien oder Freundesgruppen das volle Potenzial der chaotischen Kochsessions ausschöpfen. Die haptischen Rückmeldungen des DualSense-Controllers verstärken dabei das Gefühl beim Schneiden, Braten und Servieren der verschiedenen Gerichte.

Ein hochwertiges Gaming-Headset wie Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless 🛒 ergänzt die Online-Multiplayer-Funktionen perfekt, da koordinierte Kommunikation zwischen den Köchinnen und Köchen oft über Sieg oder Niederlage entscheidet. Besonders bei den komplexeren Leveln, in denen sich Küchenelemente bewegen oder die Spielfläche aufgeteilt ist, wird die Sprachkommunikation zum entscheidenden Faktor für erfolgreiches Teamwork.

Für Nutzerinnen und Nutzer, die weitere kooperative Spielerlebnisse suchen, bieten sich Titel wie Moving Out 🛒 oder Tools Up an, die ähnliche teambasierte Mechaniken in anderen Themenbereichen umsetzen. Diese Spiele teilen die Philosophie des koordinierten Zusammenarbeitens unter Zeitdruck, allerdings in den Bereichen Umzug beziehungsweise Heimwerken.

Weitere PS5-Spiele gibt es hier:

Wollt ihr euch Overcooked: All You Can Eat 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch beeilen: Das PS5-Spiel ist besonders beliebt und deswegen womöglich schneller vergriffen als ihr denkt.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.