Knapp 20 Euro: Nintendo Switch-Spiel für Horror-Fans schockierend günstig bei Amazon im Angebot

Bei Amazon findet ihr aktuell ein Nintendo Switch-Spiel zum reduzierten Preis, das Fans von Horrospielen und Rätselfreund*innen gleichermaßen ansprechen dürfte. Die Evil Nun: The Broken Mask – Unholy Edition kombiniert Survival-Horror-Elemente mit kniffligen Aufgaben und einer düsteren Geschichte rund um eine verfallene Schule.

Die Evil Nun: The Broken Mask – Unholy Edition 🛒 richtet sich an alle, die atmosphärische Gruselspiele mit Stealth-Mechaniken schätzen und sich nicht vor einer Herausforderung scheuen. Der Preis ist auf schockierend günstige 21,61 Euro gesunken, was einer Ersparnis von fast 30 Prozent entspricht.

Gefeiertes Horrorspiel für die Nintendo Switch nur kurze Zeit stark reduziert

Die Handlung versetzt euch in ein vermeintlich harmloses religiöses Sommerlager, das sich schnell als Falle entpuppt. Ihr findet euch in der Eagle Junior High School wieder, einer heruntergekommenen Bildungseinrichtung, in der Schwester Madeline mit ihrem Riesenhammer die Gänge patrouilliert. Das Ziel des Nintendo Switch-Horrorspiels besteht darin, sämtliche Teile einer mysteriösen Maske einzusammeln und zusammenzusetzen, während ihr gleichzeitig der gefährlichen Nonne ausweichen müsst.

Das Gameplay von Evil Nun: The Broken Mask setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Rätsellösen und Stealth-Mechaniken. Die verzweigte Struktur der Schule ermöglicht verschiedene Routen und Herangehensweisen. Ihr könnt euch entweder verstecken und leise durch die Korridore schleichen oder aktiv Fallen aufstellen, um Schwester Madeline abzulenken oder temporär aufzuhalten. Die Gegnerin verfügt über ein fortgeschrittenes KI-System und kann euch auch an schwer zugängliche Orte folgen, was den Schwierigkeitsgrad erhöht.

Verschiedene Spielmodi passen die Herausforderung an eure Vorlieben an. Darüber hinaus erwarten euch Minispiele und Rätsel, die sich organisch in die Umgebung einfügen. Die Geschichte enthüllt nach und nach die Hintergründe der bösen Nonne und der Schule selbst, wobei ihr durch das Auffinden von Hinweisen mehr über die düsteren Geheimnisse des Ortes erfahrt.

Die Atmosphäre wird durch das Setting der verfallenen Schule verstärkt, deren verwinkelte Gänge, verschlossene Türen und verborgene Räume eine beklemmende Stimmung erzeugen. Die ständige Bedrohung durch Schwester Madeline sorgt für Spannung, während ihr gleichzeitig entdeckt, dass ihr möglicherweise nicht die einzige gefangene Person seid…

Wenn euch das Konzept von Evil Nun: The Broken Mask 🛒 zusagt, könnten auch andere Vertreter des Genres interessant sein. Titel wie Little Nightmares 🛒 oder Outlast bieten ebenfalls atmosphärische Horror-Erlebnisse mit Stealth-Elementen, setzen aber auf unterschiedliche Settings und Mechaniken. Während Little Nightmares mit seinem märchenhaft-verstörenden Kunststil punktet, fokussiert sich Outlast stärker auf realistische Gruselatmosphäre.

Für ein optimales Spielerlebnis bei Horrorspielen empfiehlt sich die Verwendung von Kopfhörern. Die Soundkulisse spielt bei solchen Titeln eine zentrale Rolle für die Atmosphäre, und mit einem guten Headset nehmt ihr subtile Geräusche wie Schritte oder knarrende Türen deutlicher wahr. Dies hilft nicht nur bei der Immersion, sondern verschafft euch auch taktische Vorteile, wenn ihr die Position von Gegnern besser einschätzen könnt.

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz der Evil Nun: The Broken Mask – Unholy Edition 🛒 verschreiben, müsst ihr euch beeilen: Das Angebot von Amazon für das Nintendo Switch-Spiel gilt nur für eine begrenzte Zeit.

