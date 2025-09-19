Nur 25 Euro: Preisgekrönten Plattformer für die Nintendo Switch nur kurze Zeit zum Ramschpreis sichern

Amazon bietet aktuell ein besonders beliebtes Nintendo Switch-Spiel zu einem wahrlich winzigen Preis an. Für Rayman Legends zahlt ihr jetzt nur noch knapp 25 Euro und sichert euch somit ein preisgekrönten Jump’n’Run-Abenteuer, das sich Zeit seines Erscheinens den NAVGTR Award in der Kategorie Control Design schnappen konnte.

Rayman Legends 🛒 stammt aus dem Hause Ubisoft und wurde vom legendären Entwickler Michel Ancel kreiert, der auch für Titel wie Beyond Good & Evil verantwortlich zeichnet. Das Spiel nutzt die weiterentwickelte UbiArt-Engine, die für ihre beeindruckenden visuellen Effekte und das handgezeichnete Artwork bekannt ist. Diese Technologie verleiht dem Titel seinen unverwechselbaren Stil, der Spielende aller Altersgruppen anspricht.

Rayman Legends: Gefeiertes Nintendo Switch-Spiel für Jump’n’Run-Fans im Amazon-Angebot

Rayman Legends erzählt die Geschichte von Rayman und seinen Gefährten, die durch geheimnisvolle Gemälde in verschiedene Welten gesaugt werden. Das Gameplay basiert auf klassischen Jump’n’Run-Mechaniken, die durch moderne Elemente erweitert wurden. Besonders hervorzuheben sind die rhythmusbasierten Level, in denen ihr euch zur Musik bewegen müsst – ein Feature, das dem Nintendo Switch-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes eine einzigartige Note verleiht.

Die Levelvielfalt gehört zu den größten Stärken des Titels. Von mittelalterlichen Welten über moderne Umgebungen bis hin zu surrealen Fantasielandschaften bietet Rayman Legends abwechslungsreiche Schauplätze. Jede Welt bringt eigene Gameplay-Mechaniken mit sich, wodurch das Spielerlebnis über die gesamte Spielzeit hinweg frisch bleibt. Die brachialen Boss-Kämpfe in dreidimensionaler Perspektive stellen eine willkommene Abwechslung zu den klassischen 2D-Abschnitten dar.

Ein besonderes Merkmal ist der Mehrspielermodus, der bis zu vier Spielende gleichzeitig unterstützt. Dabei können Teilnehmende jederzeit ein- oder aussteigen, ohne dass das Spielgeschehen unterbrochen wird. Diese Flexibilität macht Rayman Legends 🛒 zu einem idealen Spiel für Familien oder Freundesgruppen. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade sorgen dafür, dass sowohl Anfängerinnen als auch erfahrene Spieler auf ihre Kosten kommen.

Die technische Umsetzung als Nintendo Switch-Spiel überzeugt durch flüssige Animationen und eine konstante Bildwiederholrate. Die UbiArt-Engine wurde speziell für diese Version optimiert und unterstützt sowohl den Handheld- als auch den TV-Modus vollständig. Die Steuerung fühlt sich präzise an, was bei einem Plattformspiel dieser Art entscheidend ist. Darüber hinaus profitiert der Titel von der Portabilität der Switch-Konsole, sodass ihr das Abenteuer sowohl zu Hause als auch unterwegs genießen könnt.

Ideale Ergänzungen für Nintendo Switch-Besitzende

Wer Gefallen an Rayman Legends findet, sollte auch andere Plattformspiele für die Nintendo Switch in Betracht ziehen. Super Mario Odyssey 🛒 bietet ein ähnlich zugängliches, aber technisch anders ausgerichtetes Spielerlebnis mit dreidimensionalen Welten. Die Kombination aus beiden Titeln deckt sowohl klassisches 2D- als auch modernes 3D-Platforming ab und sorgt für stundenlange Unterhaltung.

Für Fans des Mehrspielermodus empfiehlt sich Super Mario Bros. U Deluxe 🛒, das ebenfalls lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spielende bietet. Alternativ stellt Donkey Kong Country: Tropical Freeze 🛒 eine hervorragende Wahl dar, wenn ihr nach einem etwas anspruchsvolleren Plattformspiel sucht. Beide Titel ergänzen die Nintendo Switch-Bibliothek um weitere hochwertige Jump’n’Run-Erfahrungen.

Wollt ihr euch erst einmal mit Rayman Legends 🛒 so richtig austoben, müsst ihr flinke Finger auch abseits der rasanten Level beweisen: Das Nintendo Switch-Spiel ist nur für kurze Zeit im Angebot bei Amazon.

