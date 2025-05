Rund 20 Euro: Preisgekröntes PS5-Spiel nur für kurze Zeit zum starken Schnäppchenpreis abstauben

Amazon bietet derzeit ein preisgekröntes, kooperatives Abenteuer für die PlayStation 5 zu einem deutlich reduzierten Preis an. Das PS5-Spiel aus den Reihen der Hazelight Studios hat sich seit seiner Veröffentlichung zu einem der gefeiertsten Koop-Titel entwickelt und konnte zahlreiche Auszeichnungen gewinnen, darunter den prestigeträchtigen Game of the Year-Award bei den Game Awards 2021.

Die Rede ist natürlich von It Takes Two 🛒, dem Vorgänger des nicht minder gelobten und zuletzt erschienenen Split Fiction. Mit seinem einzigartigen Gameplay-Konzept und der herzerwärmenden Geschichte über Beziehungen und Zusammenhalt richtet sich der Titel sowohl an Paare als auch an Freundinnen und Freunde, die gemeinsam zocken möchten. Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr gerade einmal knapp 20 Euro.

Preisgekröntes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Schnappt euch It Takes Two jetzt richtig günstig

It Takes Two ist ausschließlich für das kooperative Spiel konzipiert und kann sowohl im lokalen Couch-Koop als auch online gespielt werden. Besonders bemerkenswert ist der integrierte Freunde-Pass, der es ermöglicht, dass nur eine Person das Spiel besitzen muss, während die zweite Spielerin oder der zweite Spieler ohne selbst das Portemonnaie zu zücken mitdaddeln kann. Bei Amazon zahlt ihr gerade einen fast schon läppischen Preis für das gefeierte PS5-Spiel:

Die PlayStation 5-Version bietet gegenüber der PS4-Fassung verbesserte Grafik und Performance. Käuferinnen und Käufer erhalten automatisch beide Versionen, sodass das Spiel sowohl auf der aktuellen als auch auf der vorherigen Konsolengeneration gespielt werden kann. Die Ladezeiten sind auf der PS5 deutlich verkürzt, was den Spielfluss erheblich verbessert.

Das Gameplay zeichnet sich durch seine Vielfalt aus, da jedes Level neue Mechaniken und Fähigkeiten einführt. Die beiden Hauptcharaktere Cody und May verfügen über unterschiedliche, sich ergänzende Fertigkeiten, die kreative Problemlösungen erfordern. Von Plattform-Sequenzen über Action-Einlagen bis hin zu Rätseln bietet jeder Abschnitt neue Herausforderungen.

Die narrative Struktur verbindet geschickt Gameplay und Erzählung miteinander. Das Ehepaar wird durch einen Zauber in Puppen verwandelt und muss in einer fantastischen Welt ihre Beziehungsprobleme lösen. Diese metaphorische Herangehensweise sorgt für emotionale Tiefe, ohne dabei zu ernst oder schwermütig zu werden. Stattdessen dominieren Humor und Leichtigkeit, wodurch It Takes Two 🛒 auch für jüngere Spielerinnen und Spieler geeignet ist.

Passende Ergänzungen für Koop-Fans

Wer Gefallen an kooperativen Spielerlebnissen findet, sollte auch andere Titel in Betracht ziehen, die ähnliche Erfahrungen bieten. A Way Out 🛒, ebenfalls von Hazelight Studios, stellt eine exzellente Ergänzung dar und fokussiert sich auf die Geschichte zweier Gefängnisinsassen bei ihrem Ausbruchsversuch. Das Spiel teilt die innovative Herangehensweise an Koop-Gameplay mit dem aktuellen Angebot.

Für diejenigen, die nach ähnlichen narrativen Abenteuern suchen, stellt Unravel 2 🛒 eine charmante Alternative dar. Das Rätselspiel mit seinen gestrickten Protagonisten Yarny und seinem Partner kombiniert emotionale Erzählung mit kreativen Koop-Mechaniken. Die Grafik und Atmosphäre unterscheiden sich deutlich, aber die Fokussierung auf Teamwork und gemeinsame Problemlösung verbindet beide Titel.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Zu guter Letzt solltet ihr einen Blick auf den Nachfolger werfen: Split Fiction 🛒 heißt der jüngste Titel der Hazelight Studios und büßt an keiner Stelle am Spielspaß, den schon It Takes Two 🛒 versprach, ein. Im Gegenteil, wird das erst 2025 erschienene Spiel auch von der Kritik in höchsten Tönen gelobt und auch wir hatten fast nur positive Worte in unserem Test für Split Fiction, dem neuen Koop-Meisterwerk, übrig.

