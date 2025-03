Nur 20 Euro: Preisgekröntes Rollenspiel für die Nintendo Switch jetzt bei Amazon abstauben

Als Videospielliebende wissen wir, wie schwer es sein kann, hochwertige Nintendo Switch-Spiele zu einem günstigen Preis zu finden. Umso beeindruckender ist das aktuelle Angebot bei Amazon: Eines der besten Rollenspiele, das 2018 neben Nominierungen bei den Game Awards sogar den Golden Joystick Award als Nintendo-Spiel des Jahres einheimsen konnte – bekommt ihr gerade für rund 20 Euro.

Üblicherweise löhnt ihr im Nintendo eShop stolze 59,99 Euro. Der satte Rabatt macht das von Square Enix entwickelte Octopath Traveler 🛒 zu einem besonders attraktiven Kauf für alle, die nach einem fesselnden RPG-Erlebnis suchen. Die einzigartige Mischung aus moderner Technologie und nostalgischer Pixelgrafik hat seit der Veröffentlichung sowohl Kritiker als auch Spielende begeistert.

Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: Octopath Traveler günstig sichern

Octopath Traveler zeichnet sich durch seinen innovativen HD-2D-Grafikstil aus, der klassische Pixelkunst mit dreidimensionalen Elementen und modernen Lichteffekten verbindet. Diese Ästhetik verleiht dem Rollenspiel einen unverwechselbaren Look, der gleichzeitig nostalgisch und zeitgemäß wirkt – vergleichbar mit einem alten Foto, das durch neue Technologie zum Leben erweckt wurde. Bei Amazon bekommt ihr die Code in a Box-Edition des Nintendo Switch-Spiels jetzt für nicht einmal 20 Euro:

Das Kernstück des Spiels bilden die acht unterschiedlichen Hauptfiguren, deren individuelle Geschichten ihr separat oder miteinander verwoben erleben könnt. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die nicht nur in Kämpfen, sondern auch bei der Erkundung der weitläufigen Spielwelt Orsterra nützlich sind. So kann beispielsweise die Jägerin H’aanit Tiere zähmen, während der Gelehrte Cyrus verborgene Informationen aufdecken kann.

Das Kampfsystem von Octopath Traveler, das auch in unserem Test überzeugen konnte, bietet eine gelungene Balance zwischen Zugänglichkeit und strategischer Tiefe. Anders als bei vielen klassischen Rollenspielen müsst ihr die Schwachstellen eurer Gegner herausfinden und ausnutzen, um sie in einen „gebrochenen“ Zustand zu versetzen, der zusätzlichen Schaden ermöglicht. Dazu kommt das Boost-System, mit dem ihr Aktionen verstärken könnt, was besonders in schwierigen Bosskämpfen entscheidend sein kann.

Mit einer Spielzeit von etwa 60 bis 80 Stunden für die Hauptgeschichten aller acht Charaktere plus zahlreiche Nebenquests bietet das Spiel ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis – besonders zum aktuellen Angebotspreis von unter 20 Euro.

Wer das taktische Kampfsystem von Octopath Traveler besonders genießt, sollte auch einen Blick auf ähnliche Titel wie Bravely Default II 🛒 oder Triangle Strategy 🛒 werfen. Beide Spiele stammen von demselben Entwicklerteam und teilen die charakteristische HD-2D-Optik sowie tiefgründige Kampfsysteme.

Für lange Spielsessions unterwegs bietet sich zudem eine Powerbank 🛒 an. Die Nintendo Switch hat eine Akkulaufzeit von etwa drei bis sechs Stunden, je nach Spiel und Helligkeit des Bildschirms. Mit einer hochwertigen Powerbank mit mindestens 10.000 Milliamperestunden (mAh) könnt ihr eure Spielzeit deutlich verlängern und müsst euch keine Sorgen machen, dass euch mitten im spannenden Bosskampf der Saft ausgeht.

Ein Pro-Controller 🛒 kann das Spielerlebnis ebenfalls aufwerten. Während die Joy-Cons der Switch für kurze Spieleinheiten ausreichen, bietet der ergonomischer geformte Pro-Controller mehr Komfort bei längeren Spielsessions, wie sie bei umfangreichen Rollenspielen wie Octopath Traveler üblich sind.

Wollt ihr euch das Nintendo Switch-Spiel günstig sichern, könnt ihr bedenkenlos zuschlagen: Selbst mit dem aktuellen Rabatt im eShop bekommt ihr Octopath Traveler 🛒 nicht zum Preis, den Amazon für die Code in a Box-Ausgabe aufruft.

