Nur 21,60 Euro: Beliebtes Rollenspiel für die Nintendo Switch jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Amazon bietet aktuell ein beliebtes Nintendo Switch-Spiel zum starken Schnapperpreis an. Die Might & Magic Clash of Heroes Definitive Edition liefert ein strategisches Puzzle-Rollenspiel aus dem renommierten Might & Magic-Universum und kombiniert verschiedene Genres zu einem einzigartigen Spielerlebnis für Franchise-Fans wie Neueinsteiger.

Die Might & Magic Clash of Heroes Definitive Edition 🛒 bringt das ursprünglich von Capybara Games entwickelte Spiel mit zahlreichen Verbesserungen und zusätzlichen Inhalten auf moderne Plattformen. Neben überarbeiteten Charakterporträts und Qualitätsverbesserungen enthält diese Version den kompletten I Am the Boss-DLC sowie einen vollständig überarbeiteten Online-Modus.

Beliebtes Nintendo Switch-Spiel für RPG-Fans zum Sparpreis im Amazon-Angebot

Might & Magic Clash of Heroes Definitive Edition vereint Puzzle-, Strategie- und Rollenspielelemente zu einem durchdachten Kampfsystem. Spielerinnen und Spieler müssen ihre Einheiten taktisch auf dem Spielfeld anordnen und durch geschickte Kombinationen verheerende Angriffe ausführen. Das an Matching-Puzzle erinnernde Kampfsystem erfordert sowohl schnelles Denken als auch strategische Planung. Bei Amazon schnappt ihr euch das Nintendo Switch-Spiel gerade für etwas mehr als 20 Euro:

Die Handlung spielt 40 Jahre vor den Ereignissen von Heroes of Might & Magic 5 und erzählt die Geschichte von fünf Helden aus verschiedenen Regionen von Ashan. Jeder Charakter verfügt über individuelle Fähigkeiten und Einheiten, die unterschiedliche Spielansätze ermöglichen. Das Fortschrittssystem belohnt erfolgreiche Kämpfe mit Erfahrungspunkten, wodurch Heldinnen und Helden ebenso wie ihre Attribute kontinuierlich stärker werden.

Der Einzelspielermodus bietet über 20 Stunden Spielzeit in einer umfangreichen Kampagne. Dabei müssen die Protagonisten eine dämonische Verschwörung aufdecken und ihre Welt vor der Zerstörung bewahren. Ergänzt wird dies durch einen vielschichtigen Mehrspielermodus, der sowohl lokale als auch Online-Partien in verschiedenen Formaten unterstützt.

Die Might & Magic Clash of Heroes Definitive Edition 🛒 erweitert das Grundspiel um den I Am the Boss-DLC, der es ermöglicht, als einer von vier Antagonisten zu spielen. Zusätzlich wurde ein exklusiver Mehrspieler-Boss namens Euny der Erzdruide hinzugefügt. Der überarbeitete Online-Modus bietet verbesserte Balance und neue Features für kompetitive Matches.

Besitzerinnen und Besitzer einer Nintendo Switch, die Gefallen an dem Spiel finden, können ihr Erlebnis mit ähnlichen Titel erweitern. Fire Emblem: Three Houses 🛒 bietet ebenfalls taktische Kämpfe mit Rollenspielelementen, setzt jedoch auf klassische rundenbasierte Schlachten ohne Puzzle-Mechaniken.

Für Fans von Puzzle-Strategiespielen eignet sich Puyo Puyo Tetris 🛒, das verschiedene Puzzle-Modi miteinander kombiniert. Obwohl es sich nicht um ein Rollenspiel handelt, erfordert es ähnliche schnelle Entscheidungen und strategisches Denken wie das Kampfsystem von Clash of Heroes.

Als Hardware-Ergänzung empfiehlt sich ein Nintendo Switch Pro Controller 🛒 für längere Spielsitzungen. Der Controller bietet präzisere Steuerung und liegt komfortabler in der Hand als die Joy-Con-Controller der Konsole. Für Online-Matches ist außerdem ein Nintendo Switch Online-Abonnement 🛒 erforderlich, das zusätzlich Zugang zu einer Bibliothek klassischer Spiele bietet.

Wollt ihr euch erst einmal nur die Might & Magic Clash of Heroes Definitive Edition 🛒 zum günstigen Angebotspreis auf Amazon sichern, müsst ihr euch beeilen: Der Deal des Versandhausriesen für das Nintendo Switch-Spiel gilt nur für eine kurze Zeit.

