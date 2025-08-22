Nur 19,99 Euro: Über 100 PS5-Spiele im Bundle für kurze Zeit zum Angebotspreis abstauben

In der Welt der Videospiele erlebt das Retro-Genre aktuell fast schon eine Renaissance. PS5-Spiele wie die Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition zeigen auf beeindruckende Weise, wie klassische Spielgeschichte modern aufbereitet werden kann. Amazon bietet die umfangreiche Sammlung jetzt zu einem stark reduzierten Preis an.

Die Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition 🛒 stellt eine bedeutende Erweiterung der ursprünglichen Veröffentlichung aus dem Jahr 2022 dar und richtet sich sowohl an eingefleischte Nostalgikerinnen und Nostalgiker als auch an alle, die erstmals in die Geschichte der Telespiele eintauchen möchten. Mit einem Preis von läppischen 22,67 Euro ermöglicht der Deal euch einen preiswerten Zugang zu über 140 klassischen Titeln, die die Anfänge des heutigen Gamings dokumentieren.

140 Klassiker in einem PS5-Spiel: Die Atari 50-Kollektion im Amazon-Deal

Die Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition überzeugt durch ihre liebevolle Aufbereitung historischer Inhalte und bietet weit mehr als eine simple Spielesammlung. Das Herzstück bildet eine interaktive Zeitleiste, die sieben verschiedene Plattformen abdeckt: von Arcade über Atari 2600 bis hin zu Atari Jaguar und Lynx. Die Vielfalt ermöglicht es euch, die technische Entwicklung der Spieleindustrie hautnah nachzuvollziehen. Bei Amazon zahlt ihr für das Spielepaket auf der PS5 jetzt deutlich weniger:

Besonders bemerkenswert sind die über 13 exklusiven Interviewsegmente, die Einblicke in die Entstehungsgeschichte legendärer Titel gewähren. Mitarbeitende, Programmiererinnen und Programmierer sowie die kreativen Köpfe kommen zu Wort und teilen ihre Erfahrungen aus den Pionierzeiten des Gamings. Diese dokumentarischen Elemente heben die Sammlung deutlich von herkömmlichen Retro-Compilations ab.

Die Emulation erfolgt auf höchstem Niveau und wird durch moderne Quality of Life-Verbesserungen ergänzt. Dazu gehören Speicherstände, Rückspulfunktionen und anpassbare Anzeigeoptionen, die den Klassikern zeitgemäßen Komfort verleihen. Viele der enthaltenen Titel waren über Jahre hinweg nicht mehr verfügbar, darunter seltene Prototypen und unveröffentlichte Versionen bekannter Vertreter.

Die zwei neuen Zeitleisten der Expanded Edition vertiefen das Verständnis für historische Zusammenhänge erheblich. Die weite Welt von Atari mit 19 spielbaren Titeln und acht Videosegmenten beleuchtet den anhaltenden Einfluss der Marke auf Entwickelnde und Fans. Der erste Konsolenkrieg erzählt mit 20 Spielen die Rivalität zwischen Atari 2600 und Mattels Intellivision nach – ein faszinierender Einblick in die frühen Konkurrenzkämpfe der Branche.

Noch mehr Retro-Sammlungen für den Nostalgie-Kick

Die Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition 🛒 fügt sich hervorragend in eine umfassende Retro-Bibliothek ein. Spielerinnen und Spieler, die Gefallen an dieser historischen Aufarbeitung finden, sollten auch andere hochwertige Sammlungen in Betracht ziehen. Die Capcom Arcade Stadium-Serie bietet beispielsweise eine ähnlich liebevolle Präsentation klassischer Arcade-Hits aus den 1980er und 1990er Jahren.

SNK-Enthusiast*innen finden in der Metal Slug Anthology 🛒 und den verschiedenen Fatal Fury Collections weitere hochwertige Retro-Optionen. Diese Sammlungen zeichnen sich durch präzise Emulation und zusätzliche Funktionen aus, die das ursprüngliche Spielerlebnis respektieren und gleichzeitig moderne Annehmlichkeiten bieten.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz den satten 140 Titeln der Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition 🛒 widmen, solltet ihr euch allerdings beeilen: Die PS5-Spielesammlung ist nur für eine kurze Zeit zum reduzierten Preis erhältlich.

