Nur 27,60 Euro: Heißen Horror-Hit auf der PS5 jetzt für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern

Amazon bietet derzeit ein adrenalingeladenes Angebot für Horror-Fans: Layers of Fear ist als PS5-Spiel auf schockierende 27,60 Euro reduziert worden. Diese Sammlung vereint die gesamte Serie des narrativen Horrorfranchise in einer umfassenden Ausgabe für Sonys Spielekonsole und richtet sich an alle, die psychologischen Horror aus der Ego-Perspektive schätzen.

Die Layers of Fear 🛒-Serie hat sich seit ihrem Debüt als wegweisend für das gesamte Genre etabliert. Entwickelt von Bloober Team setzt die Version auf die Unreal Engine 5 und bietet damit modernste Grafiktechnologien wie Raytracing, HDR-Unterstützung und native 4K-Auflösung. Diese technischen Verbesserungen sorgen für eine besonders atmosphärische Darstellung der düsteren Spielwelt und verstärken das albtraumhafte Erlebnis erheblich.

PS5-Spiel für Horror-Fans im Amazon-Angebot: Deswegen schockt Layers of Fear

Die Sammlung umfasst sowohl den ersten als auch den zweiten Teil der Layers of Fear-Reihe sowie sämtliche veröffentlichte Erweiterungen. Im Mittelpunkt des ersten Teils steht ein Maler in einem viktorianischen Herrenhaus, dessen Realitätswahrnehmung zunehmend verschwimmt. Die Spielmechanik basiert auf Erkundung und Rätsellösung, während sich die Umgebung kontinuierlich verändert und neue Geheimnisse preisgibt. Bei Amazon schnappt ihr euch das Horrorspiel für die PS5 jetzt fast schon gruselig günstig:

Layers of Fear beinhaltet zusätzlich den DLC Inheritance, der die Geschichte aus der Perspektive der Tochter des Protagonisten erzählt. Diese Erweiterung bietet neue Einblicke in die Familiengeschichte und erklärt Zusammenhänge, die im Hauptspiel nur angedeutet werden. Der brandneue DLC The Final Note erzählt die Ereignisse aus Sicht der Ehefrau des Malers und erweitert das Verständnis für die komplexen Charakterbeziehungen.

Der zweite Teil der Serie versetzt die Spielenden auf einen Ozeandampfer, wo sie in die Rolle eines Schauspielers schlüpfen. Die Handlung dreht sich um eine mysteriöse Filmproduktion unter der Leitung eines enigmatischen Regisseurs, gesprochen von Tony Todd. Diese maritime Kulisse bietet eine völlig andere Atmosphäre als das viktorianische Herrenhaus und zeigt die Vielseitigkeit der Serie auf.

Die PlayStation 5-Version nutzt die Hardwarekapazitäten der Konsole optimal aus. Die SSD ermöglicht kurze Ladezeiten zwischen den verschiedenen Spielbereichen, was das Spielerlebnis flüssiger gestaltet. Das haptische Feedback des DualSense-Controllers verstärkt die Immersion durch subtile Vibrationen, die verschiedene Texturen und Umgebungsgeräusche simulieren.

Ergänzende Horror-Titel für PlayStation 5

Wer Gefallen an Layers of Fear 🛒 findet, sollte auch andere narrative Horrorspiele für die PlayStation 5 in Betracht ziehen. Titel wie The Dark Pictures Anthology 🛒 bieten ähnliche cinematische Erfahrungen mit verzweigten Handlungssträngen und moralischen Entscheidungen. Diese Spiele setzen ebenfalls auf atmosphärischen Horror statt auf Action und eignen sich hervorragend als Ergänzung zur Sammlung.

Madison 🛒 stellt eine weitere empfehlenswerte Alternative dar, die psychologischen Horror mit Kameramechaniken verbindet. Das Spiel nutzt eine Polaroidkamera als zentrales Gameplay-Element und schafft dadurch eine einzigartige Verbindung zwischen Spielmechanik und Narrativ. Die technische Umsetzung auf PlayStation 5 ist vergleichbar hochwertig und bietet ähnlich beeindruckende visuelle Effekte.

Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf The Medium 🛒, das mit seiner geteilten Realitätsmechanik neue Wege im Horrorgenre beschreitet. Die PlayStation 5-Version profitiert von der leistungsstarken Hardware und bietet gleichzeitige Darstellung zweier Welten ohne Performanceeinbußen. Diese technische Innovation passt thematisch gut zur innovativen Herangehensweise der Layers of Fear-Serie.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz von Layers of Fear 🛒 in Angst und Schrecken versetzen lassen, müsst ihr euch beeilen: Wie gewohnt gilt das Angebot auf Amazon nur für eine kurze Zeit, ehe das PS5-Spiel wieder zum ursprünglichen Preis angeboten wird.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.