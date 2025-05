Nur 28,48 statt 79,99 Euro: Brandneuer Rollenspiel-Riese für die PS5 nur kurze Zeit im Preissturz

Die Welt von Thedas braucht eure Hilfe, und das zu einem besonders günstigen Preis: Das actiongeladene PS5-Spiel Dragon Age: The Veilguard ist bei Amazon jetzt mit einem drastischen Rabatt erhältlich. Der neueste Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe von Bioware beeindruckt mit seiner epischen Geschichte, detaillierten Spielwelt und tiefgründigen Charakteren – nur kurz für 28,48 statt 79,99 Euro.

Der Deal ist besonders spannend für alle, die hochwertige Rollenspiel-Erfahrungen suchen. Dragon Age: The Veilguard 🛒 vereint die bewährten Stärken der Serie mit neuen Elementen und einer technisch beeindruckenden Umsetzung. Der Titel ist erst im Herbst 2024, genau genommen am 31. Oktober, erschienen und zählt seitdem immer mal wieder zu den Bestsellern des Versandhausriesen.

Neues PS5-Spiel im Amazon-Angebot – Schnappt euch jetzt Dragon Age: The Veilguard drastisch reduziert

Dragon Age: The Veilguard entführt euch in die faszinierende Welt von Thedas, die von korrupten Göttern bedroht wird. Als Protagonist*in Rook liegt es an euch, eine Gruppe von sieben einzigartigen Gefährten zu vereinen, um gemeinsam die Welt zu retten. Das immersive Einzelspieler-Erlebnis bietet dabei eine beeindruckende Spieltiefe: Ihr könnt verschiedene Völker und Kampfklassen wählen, euer Aussehen anpassen und eure eigene Hintergrundgeschichte bestimmen. Bei Amazon spart ihr jetzt satte 64 Prozent auf das PS5-Spiel:

Das Kampfsystem von Dragon Age: The Veilguard bietet viel Raum für individuelle Spielstile. Im Laufe eurer Abenteuer erhaltet ihr neue Fähigkeiten und entdeckt mächtige Artefakte, mit denen ihr euren Kampfstil kontinuierlich weiterentwickeln könnt. Besonders interessant ist die Möglichkeit, tiefgehende Beziehungen zu euren Gefährten aufzubauen – von Freundschaften bis hin zu romantischen Verstrickungen. Diese sozialen Bindungen beeinflussen den Spielverlauf und verleihen der Geschichte zusätzliche emotionale Tiefe.

Passend dazu: Dragon Age: The Veilguard in unserem ausführlichen Test

Die Entscheidungsfreiheit steht im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Das Spiel reagiert auf eure Handlungen und moralischen Entscheidungen, was zu verschiedenen Spielverläufen und Enden führen kann. Dies erhöht den Wiederspielwert erheblich und ermöglicht es euch, die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben.

Die technische Umsetzung des Spiels auf der PlayStation 5 nutzt die Hardware-Vorteile der Konsole optimal aus. Die zerklüfteten Wildnisgebiete, tückischen Labyrinthe und glitzernden Städte von Thedas werden mit beeindruckender Detailtiefe und flüssiger Bildrate dargestellt. Die Ladezeiten sind dank des schnellen SSD-Speichers der PS5 minimiert, was für ein unterbrechungsfreies Spielerlebnis sorgt. Zusätzlich wird die immersive Atmosphäre durch die 3D-Audio-Technologie der Konsole verstärkt.

Das vollständige Thedas-Erlebnis

Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden in Dragon Age: The Veilguard gezielt eingesetzt, um die verschiedenen Zauber und Kampfaktionen spürbar zu machen. Für lange Spielsessions empfiehlt sich zudem eine DualSense-Ladestation 🛒, die sicherstellt, dass eure Controller stets einsatzbereit sind.

Mit dem aktuellen Nachlass von über 64 Prozent bietet Dragon Age: The Veilguard 🛒 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein hochwertiges Rollenspiel-Erlebnis. Die Kombination aus tiefgründiger Story, komplexen Charakteren und ansprechender Grafik macht es zu einem Must-Have für Fans des Genres. Wollt ihr euch das PS5-Spiel im Preisverfall schnappen, müsst ihr allerdings schnell sein: Das Amazon-Angebot ist gewohntermaßen zeitlich begrenzt.

