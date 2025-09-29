Nur 29,95 Euro: Drei starke Nintendo Switch-Spiele im beliebten Bundle jetzt kurz zum Schnäppchenpreis sichern

Für Fans klassischer Jump’n’Run-Abenteuer bietet Amazon derzeit ein attraktives Angebot: Nintendo Switch-Spiele erleben aktuell eine besondere Rabattaktion, bei der auch Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy deutlich reduziert erhältlich ist. Der Preis wurde auf 29,95 Euro gesenkt, was Spielerinnen und Spielern die Chance gibt, drei legendäre Abenteuer zu einem günstigen Kurs zu erleben.

Die Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy 🛒 vereint die drei ursprünglichen Crash Bandicoot-Titel in einer vollständig überarbeiteten Sammlung, die speziell für moderne Konsolen neu entwickelt wurde. Activision hat dabei nicht nur die Grafik von Grund auf erneuert, sondern auch die Audioqualität verbessert und zusätzliche Inhalte integriert, um sowohl Nostalgiker als auch neue Fans anzusprechen.

Nintendo Switch-Spiele im Dreierpack für unter 30 Euro bei Amazon abstauben

Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy bringt über 100 Level auf Nintendos Hybridkonsole, die in drei eigenständigen Kampagnen organisiert sind. Das erste Abenteuer führt euch durch die ursprüngliche Geschichte, in der ihr Dr. Neo Cortex und seine genetisch modifizierten Schergen bekämpft. Die Steuerung wurde dabei an moderne Standards angepasst, ohne die charakteristische Sprungmechanik zu verändern, die das Franchise berühmt gemacht hat. Bei Amazon zahlt ihr für die Nintendo Switch-Spielesammlung aktuell einen besonders günstigen Preis:

Der zweite Teil, Cortex Strikes Back, erweitert das Gameplay um neue Bewegungsoptionen wie Schlittschuhlaufen und Jetpack-Segmente. Diese Mechaniken bringen Abwechslung in die klassischen Sprungeinlagen und ermöglichen es den Entwicklerinnen und Entwicklern, größere und offenere Leveldesigns zu realisieren. Die Schwierigkeitskurve wurde dabei sorgfältig ausbalanciert, um sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler herauszufordern.

Warped, der dritte Titel der Sammlung, führt Zeitreise-Elemente ein und bietet dadurch die größte thematische Vielfalt. Ihr springt zwischen verschiedenen Epochen und Schauplätzen, von prähistorischen Dschungeln bis hin zu futuristischen Raumstationen. Die technische Umsetzung auf der Nintendo Switch nutzt dabei die Portabilität der Konsole optimal aus, sodass ihr die Abenteuer sowohl zu Hause am Fernseher als auch unterwegs in gewohnter Qualität erleben könnt.

Die überarbeiteten Animationen und die neu aufgenommenen Sprachausgaben der Originalsprecher verleihen Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy 🛒 einen zeitgemäßen Charakter, ohne den nostalgischen Charme zu verlieren. Zusätzlich wurden zwei Bonuslevel in das Nintendo Switch-Spielebundle integriert: Stormy Ascent und Future Tense bieten zusätzliche Herausforderungen für alle, die nach dem Durchspielen der Hauptkampagnen noch mehr Crash-Action erleben möchten.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.